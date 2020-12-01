【專家有話說】軍方大將殞命、首席核專家遇刺：伊朗為何繼續忍耐

伊朗首席核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）近日遭遇武裝人員的攔路設卡與槍擊，送醫後不治身亡。儘管沒有組織或個人宣布對刺殺行動負責，但伊朗明確把矛頭指向以色列，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）更揚言報復。全球各地的以色列大使館隨即提高了警戒級別，據以色列媒體報道，世界各地的猶太社區也被建議保持警惕。

法赫里扎德是伊朗國防部核計劃負責人，西方情報機構一直相信，他在伊朗秘密核武項目中扮演重要角色。以色列總理內塔尼亞胡2018年曾在談及伊朗核計劃時「點名」法赫里扎德。以色列究竟在這起事件中扮演着怎樣的角色引發了輿論熱議。

中國西北大學中東研究所副教授王晉在接受《香港01》記者採訪時表示，現在事情有些撲朔迷離，法赫里扎德遇襲的方式不太符合以往以色列與美國對伊朗一些重點人物進行暗殺的慣常方式。一般來說，以色列人員實施暗殺活動更傾向於用投毒、遠程狙擊等手段，尤其是在以色列的敵對國家境內。而美國更傾向於通過導彈打擊消滅目標，而不是出動武裝人員，因為一旦武裝人員出現被抓等情況可能會留下證據，落人口實。

但他認為，以色列肯定是這起襲擊事件最有可能的策劃方，而伊朗和以色列之間的關係，以及伊朗和美國之間的關係也因此蒙上了新的陰影。「從時間上來說，美國總統特朗普（Donald Trump）的任期快到了，候任總統拜登（Joe Biden）已明確提出上任後會與伊朗接觸，這顯然是以色列不願看到的。同時，伊朗核武器的研究也已經到了關鍵時間點，國際原子能機構前不久批評伊朗把納坦茲核基地的離心機轉移到地下了，不利於監管的進行，以色列害怕伊朗會在未來實現核技術方面的突破，所以很可能先下手為強。」

德黑蘭的抗議者們舉着伊朗首席核科學家法赫里扎德的照片，抗議他被殺害。（Reuters）

美國政治分析人士擔心，法赫里扎德遇刺發生在特朗普政府尾聲時期，恐怕會給明年上任的拜登政府留下一個燙手山芋，畢竟拜登此前曾聲稱希望「給予伊朗一條守信用的道路，重回外交途徑，使美國重新加入伊朗核協議」。

美國民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）在Twitter上表示，暗殺伊朗科學家旨在破壞伊朗與即將上任的美國政府之間的可能對話。美國中情局前局長布倫南（John Brennan）呼籲伊朗「抵禦住想要報復的慾望，等待負責任的美國領導人重返國際舞台」。

民主黨方面的擔心並非多餘。王晉認為，對於以色列來說，或者說對於特朗普團隊來說，他們不太希望看到美國和伊朗走近，因為特朗普時期的中東政策就是以制裁伊朗為核心，如果新一屆美國政府要重新與伊朗進行協調的話，就意味着特朗普時期的所有中東政策都付諸東流了。

「現在特朗普政府可能更多就是給未來拜登政府的中東政策添亂，主要的方式就是通過（類似暗殺）一系列的挑釁活動，激起伊朗對於美國的懷疑。」王晉指出，如此一來，即使未來美國與伊朗之間有任何溝通，可能伊朗也不一定能完全信任美國，尤其是伊朗國內如果還是由強硬派主導話語權，則不太利於伊朗與美國的和解。

而值得注意的是，在刺殺事件發生前不久，曾有消息稱以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）飛抵沙特，與沙特王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）在夜間舉行秘密會晤。據沙特顧問和美國官員說，會晤結束後，以色列領導人空手而歸，而美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當時也在沙特，一些國際媒體形容蓬佩奧「眼睜睜地看着特朗普政府重建中東政治秩序和建立反伊朗堡壘努力的潛在最大成果從他手中溜走」。但截止目前，以色列和沙特方面對此次會晤都予以了否認。

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對此，王晉認為，如果以色列總理訪問沙特的行程確實存在，當然還是要聯手對付伊朗，因為伊朗對於以色列、對於沙特等很多海灣阿拉伯國家來說是一個「最為迫在眉睫的威脅」，「這種威脅的感知在其他不同國家看來是有差異的，比如對大多中國人來說，可能就不太能夠理解以色列、沙特等國家對於伊朗那種『心腹大患』的感覺。」但事實上，在以色列、沙特等國看來，伊朗是它們共同的外部敵人，而美國對於中東的興趣則在減退，在這樣的情況下，以色列和沙特走到一起是必然的趨勢。

從年初的伊斯蘭革命衛隊聖城旅前指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）之死，到這次的首席核科學家法赫里扎德遇襲身亡，伊朗連續遭受頗顯屈辱的打擊，但有觀點認為，伊朗應該明白，小不忍則亂大謀。畢竟，拜登上任美國總統後將主導美國重回伊朗核協議，這件事情對伊朗是有利的。而過去幾年伊朗和俄羅斯、敘利亞以及土耳其的關係有所加強，俄土伊聯盟在整個中東的地緣政治棋局中呈現上升趨勢，同樣對伊朗有利。

王晉也認同這一觀點，表示伊朗肯定還是會繼續忍耐，因為伊朗國內的經濟、社會情況不太好，壓力很大，很難再支撐其發動更多的對外反擊。另外，伊朗周邊的地區盟友，不管是黎巴嫩真主黨、伊拉克人民動員軍，包括哈馬斯和巴勒斯坦人民聖戰組織，它們在各自所在的國家或地區都面臨很大的內部壓力。

「比如黎巴嫩真主黨，黎巴嫩國內的其他政黨會指責（其行為）沒有顧及黎巴嫩的國家安全；伊拉克人民動員軍也被伊拉克國內聲音批評，認為其變成了伊朗的傀儡。」

所以兩方面的現實的情況決定了伊朗需要考慮用比較理性的方式來應對（遇刺產生的）危機。

當然，伊朗未來應該會進行報復行動，王晉認為報復的主要方式會集中在研發核武器方面，比如提升濃縮鈾的丰度和核試驗的爆炸當量。但除此以外，伊朗大概率不會做出任何其他大動作，「因為伊朗沒有那個能力，它的盟友也沒有意願（配合），同時伊朗方面很可能也會認為（刺殺法赫里扎德產生的動盪期）很快會過去，美國拜登政府上台後伊朗可能會有一個和以前不太一樣的外部環境，所以伊朗會忍耐至拜登政府上台再說。」