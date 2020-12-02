東歐「表兄弟」：波蘭與匈牙利反歐洲建制的啟示

歐盟二十七國，無一不受新冠肺炎疫情肆虐帶來的經濟危機所波及。為了振興疫情期間及以後的經濟復甦，以及維持穩定社會援助供給，歐盟領袖開出了史上最大、價值1.8萬億歐元的七年（2021年至2027年）財政預算方案，其中包括各國現時亟需的7,500億歐元緊急疫情援助撥款。不過，由於波蘭及匈牙利兩國因不滿條款當中的法治機制（rule-of-law mechanism）掛勾條款，威脅否決預算案。 面臨新冠肺炎疫情引發的經濟蕭條危機，歐陸的歷史巨輪，再度繞着這兩個地理並不相連，情感卻高度契合的中歐古老精神盟友身上。

「這根本不是所謂的法治。它只是一個託辭，背後其實是一種制度性和政治化的奴化控制、一種對主權的完全限制。」歐盟領袖將法治機制條款寫進預算案後，波蘭司法部長焦布羅（Zbigniew Ziobro）回應道。

現今在布魯塞爾討論得如火如荼的歐盟七年財政預算案，由於需要獲得全體成員國一致同意才能正式通過，所以在波蘭和匈牙利雙雙杯葛之下，這筆史上涉資最龐大的萬億財政預算案，走進了死胡同。由於歐洲新冠肺炎疫情仍然嚴重，故通過包含疫情專項撥款的預算案，此刻尤顯急切。

圖為2020年10月16日，匈牙利總理歐爾班到布魯塞爾出席歐盟峰會。（Reuters）

波匈民粹 掀動歐洲逆流

匈牙利現任總理歐爾班（Viktor Orbán）自2010年二次執政，十年裏大力推動國內疑歐、反移民情緒，譬如在承擔歐洲難民配額上，多次表明不願意服膺歐盟的分配指示，甚至暴力血腥驅趕滯留邊境的外來難民。

新冠肺炎疫情的爆發，更加給予歐爾班進一步擴張個人威權的機會。3月份，匈牙利議會通過緊急法案，賦予歐爾班行使行政法令的至高權力，頒布相關政策時，可以繞過國會，自行通過實施，近乎不受制約。歐爾班及後以行政法令形式，宣布國家進入緊急狀態，限制國內集會組織活動，法令至今仍然生效。

面對歐盟對其行民主倒車的指控，歐爾班一概置之不理，反以歐盟以多邊合作主義作幌子威脅弱小成員國應有主權為由，掀動國內民眾對傳統歐洲價值的懷疑思緒。今年10月初，歐爾班更提出「維謝格拉德四國」（Visegrad Four，波蘭、匈牙利、捷克、斯洛伐克）要自我建立一套擁有獨特治理方法的「中歐安全島」模式，這個倡議明顯挑戰歐盟一貫的團結原則，亦充份反映歐爾班企圖傾軋歐盟傳統秩序的野心。

今年六月中，V4四國領袖聚首會面，為新冠肺炎疫情爆發以來的首次。（Getty Images）

當然，單憑歐爾班一己之力，並不足以讓其「反歐論」思潮入流。此時此刻，作為匈牙利長久盟友的波蘭，就成為了歐爾班主義的和應者。

大打宗教牌、保守主義的法律與公正黨（PiS）執政六年，期間不斷收緊對國內媒體的控制，打壓國內民間平權及監察組織，以至於2017年司法改革加強對司法系統的干預，均遭歐盟和國際人權監察組織屢屢抨擊。

今年7月，法律與公正黨的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）以微弱差距擊敗自由派候選人成功連任，在取得足夠民意授權的情況下，波蘭在未來一段時間將會繼續貫徹其一套保守右翼路線及對外疑歐立場。

波蘭總統杜達在今年7月份贏得大選，成功連任。（AP）

合流數載 歐洲震盪療法

波蘭與匈牙利過去數年的合流，撼動了歐盟傳統以來奉為圭臬的共同價值觀。更甚的是，它們創造了歐洲右翼民粹風氣步入主流政治之始，甚至有觀察家擔心，未來會有更多成員國脫離歐盟，粉碎歐洲一體化的數十年努力──尤其在英國實現脫歐後，這種情況不再是天方夜譚。

正因如此，要維繫歐洲一體化，歐盟成員國之間就愈需要追求共同價值觀，包括對於法治、民主等定義的一致性。波蘭前總理、歐洲理事會前主席、現任歐洲議會最大黨團歐洲人民黨（EPP）主席的圖斯克（Donald Tusk）最近就提到：「不管誰在對抗法治的根本原則，那麼他就是在對抗整個歐洲……對抗我們共同核心價值的反對者，不應再受到任何人的袒護。」圖斯克正是波蘭親歐政黨公民綱領黨（Civic Platform）的創辦人之一。公民綱領黨曾在2007年至2014年執政，為波蘭自由派的朝野代表，惟近年始終未能在政壇上獲得足夠執政力量，扭轉波蘭右傾局面。

圖斯克創立公民綱領黨，為波蘭政壇上的親歐自由派代表。（Getty Images）

捍衛普世人權和公民賦權等核心紅線，固然不能被威權掌政者任意僭越，可是，換個角度來看，波匈兩國之「反叛」，對歐盟來說，未必是一面倒的壞。

它們對傳統主流歐洲價值的抗拒及反噬，能夠讓歐盟領袖重新思考成員國間既定利益和義務負擔的分配原則。這正好為歐盟各國帶來一次接受「震盪療法」的機會，探尋歐洲過去十多年來滋長極右民粹思潮的痼疾所在，從而對症下藥，修補多年歐洲統合過程以來一直拓闊的裂縫。

假若沒有波匈兩國對歐盟傳統秩序的公然詰問，歐洲現行統合模式的潛在問題，就只會一直在因循守舊的歐洲議會，淪為房間裏的大象。