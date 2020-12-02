刺殺伊朗核專家疑案　或是內塔尼亞胡提前大選爭權詭計

伊朗核計劃的元老級科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）上周五（11月27日）疑遭搖控機關槍伏擊斃命，外界都將矛頭指向以色列。以色列總統內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在同一天述說自己成就之時，則煞有介事指這只是個「局部清單」，「因為我不能告訴你們所有事情」，恍惚間接為事件承認責任。 時間轉到本周三（12月2日），以色列國會卻有另一宗大事發生：議員們正要為內塔尼亞胡的政府進行不信任案的初步投票。

內塔尼亞胡的執政同盟政黨「藍與白」（Blue and White）領袖兼國防部長甘茨（Benny Gantz）已表明會支持不信任案。雖然不信任案要作實尚需另外兩次議會表決，可是這正象徵這個本年5月中才組成的政府正面臨再次解體的危機。

這次解體將帶來以色列自2019年4月以來的第4次大選。

兩年第四度大選難免？

在本年3月的大選中，內塔尼亞胡的利庫德集團（Likud）未能組成右翼聯盟執政，卻打着抗疫大旗成功博得甘茨同意與之組成大聯盟政府。內塔尼亞胡與甘茨達成了為期3年的合作協議，任期前半段由內塔尼亞胡擔任總理，後半則由甘茨接任。

甘茨的「投誠」造成「藍與白」決裂，過半議員離黨出走，議席數由原來的33席大跌至14席。

然而，新政府內鬥不斷，而內塔尼亞胡在疫情之中也一直拒絕通過預算案——如果國會在12月23日法定限期之前也未能通過預算案，兩年以來的第4次大選將無可避免。

這也許是內塔尼亞胡「不想避免」之事。

決定「與虎謀皮」的甘茨可能已錯失了扳倒內塔尼亞胡的時機。（美聯社）

雖然在甘茨宣布支持不信任案之時，內塔尼亞胡仍聲稱「現在不是選舉的時候」、「現在是團結的時候」，可是正如甘茨指出，「唯一一個能阻止選舉的人是內塔尼亞胡」，只要他願意通過預算案挽救受疫情打擊的以色列經濟使可。

當內塔尼亞胡口中談「團結」，實際上卻不行動之時，我們就可以知道他其實有再次大選的盤算。

官司與疫情夾擊

執政近11年的內塔尼亞胡，在國內依然面對四面楚歌的形勢。一方面，他來年將要面對因疫情押後審理的涉貪官司，預計2月起就要親身出席法院聆訊。他本年雖然保住了總理一職，卻未有爭得總理的刑罪豁免權。

另一方面，內塔尼亞胡被普遍認為抗疫不力。9月的一項民調顯示有高達六成半受訪者不滿內塔尼亞胡的抗疫表現，而呼籲他下台的示威也連月持續不斷。根據以國官方估算，以色列經濟本年更將收縮4.2%。

不少人認為，此時引發提前大選，理該對內塔尼亞胡不利。不過，內塔尼亞胡自己也許認為引發大選值得一博。

11月28日，耶路撒冷有示威者上街反對內塔尼亞胡執政。（美聯社）

政治困局中的利好因素

首先，以色列的反對勢力經過甘茨「投誠」之後，已經亂成一片。相較之下，雖然利庫德集團的支持度因內塔利亞胡的施政受了打擊，然而根據11月底的民調，近來形勢大好的右傾聯盟（Yamina），加上傳統宗教派勢力，在新一次大選中預計將能獲得足夠議席，與利庫德集團組成右翼政府——這更不必堅持廢除宗教派特權的世俗右翼政黨「以色列是我們的家園」（Yisrael Beiteinu）幫忙。

由於利庫德集團依然是右翼政團中的最大黨，內塔利亞胡很有可能在選後能繼續擔任總理。雖然右傾聯盟的領袖貝内（Naftali Bennett）表明他對內塔利亞胡的支持並不是自動的，但鑒於利庫德集團的右翼第一大黨地位，總理之位似乎非內塔利亞胡莫屬，而這個新的右翼組合也能給內塔利亞胡另一個爭取總理免罪權的機會。

其次，目前新冠疫苗陸續面世，到了數個月後的選舉，人們對疫情的憂慮程度與今天相比將有減無增。這也將有利於內塔尼亞胡的選情。

「國家守護者」的宣傳又來了

近來包括刺殺伊朗核專家在內的一連串活動（如果這是以色列所為的話），按其時機而言，也甚有內塔尼亞胡典型的政治宣傳影子：「只有我才能保護以色列安全」。

首先，上月中，政府過渡期內作為「跛腳鴨」的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），史無前例地訪問以色列非法佔領的西岸和戈蘭高地，表明「這是以色列」，並承諾將容許西岸部份地區的產品標籤為「以色列製造」，大大為內塔尼亞胡的錫安主義加分。

同時，在11月22日，內塔尼亞胡也「不怎麼秘密地」飛往沙特，與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）破天荒會面，營造以色列與沙特邁向關係正常化的印象。

這與本年下半年來內塔尼亞胡促成與阿聯酋、巴林、蘇丹等阿拉伯國家的關係正常化同出一轍：身處阿拉伯世界的以色列人自感四面受敵，能與阿拉伯世界達成和平，當然是重大功勞。

而對伊朗核專家的刺殺行為，亦可以是內塔尼亞胡「國家守護者」的宣傳攻勢之一。這顯示出在內塔尼亞胡的領導下，以色列一方面再次使伊朗的核計劃受阻，另一方面也展現出能夠深入敵陣、取敵首級的能力，給了伊朗國安與軍方重大的士氣打擊。

在此國內反對勢力大亂、疫情漸見曙光之時，內塔尼亞胡一手堅持不通過預算、另一手不斷操作區內安保外交的態勢，正預示着這位以色列政壇的「生還者」似乎又想為自己的政治命途再作一場賭博。