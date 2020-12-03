魏鳳和三天連訪兩國激活中印南亞外交戰場

12月2日，中國防長魏鳳和的南亞之行還在繼續，他在11月29日到30日間於尼泊爾到巴基斯坦的訪問，正刺激着新德里一側的強烈興趣。中印在南亞地區的外交戰，也由此被進一步激活。

中國防長的尼泊爾之行是迅速且突然的。尼方在11月28日接待完印度外交部秘書什林拉（Harsh Shringla）後，就在當天發布了魏鳳和次日訪問的消息。魏鳳和抵達加德滿都後，即迅速與尼總理奧利（KP Sharma Oli）、總統班達里（Bidya Bhandari）、陸軍參謀長塔帕（Purna Thapa）將軍等人進行會談。

魏鳳和的尼泊爾之行較其訪問巴基斯坦並無特別之處，但新德里還是對此抱有戒心：

對新德里來說，魏鳳和及其二十餘人的代表團出現在尼泊爾，其意義並不僅限於中方文稿中談及的「就國際和地區形勢、兩國兩軍關係等深入交換意見」，印度Timenow新聞「東北頻道、Quint新聞網即援引《加德滿都郵報》等，稱魏鳳和在會見尼軍方人士時強調此行在於「加強相互軍事援助」。

雖然中方此舉旨在兑現尼防長波赫雷爾（Ishwar Pokhrel）2019年時敲定的總額1.5億人民幣的軍援項目。但隨着中方強調還要「鞏固軍事夥伴關係」，這一舉動就讓印方感到警惕。

魏鳳和的巴基斯坦之行也很特別。此前，根據印方打探到的消息，魏鳳和及其代表團11月29日結束對尼泊爾的訪問後，就會在當天返回北京。可隨着中方專機在29日結束訪問後即飛向伊斯蘭堡，而非《印度教徒報》等媒體29日打探到的那樣「飛回北京」，中方的非常行動就引起了新德里的憂慮。

當魏鳳和抵達伊斯蘭堡，他的任何行動都讓新德里的觀察家們感到不安：

從這點看去，魏鳳和的巴基斯坦之行對印度可能就只有壞消息，相對於中、巴兩國媒體的各種官樣文章，《印度教徒報》就在12月1日直接指出，稱魏鳳和與巴基斯坦軍界實權人士，陸軍參謀長巴傑瓦（Qamar Javed Bajwa）將軍會晤後，就簽署了一份新的軍事諒解備忘錄，以加強兩國本就密切的防務關係。

《德干記事報》亦在同日指出，魏鳳和還在12月1日呼籲將中、巴之間本就非常密切的軍事關係提升到「更高的水平」，考慮到這種關係已涵蓋了兩國陸軍、空軍和海軍的各個部門。這讓正與巴基斯坦全線對抗的印軍有些不安。

當下，新德里方面對於中國在南亞的任何行動都是有所忌憚的。僅在2020年內，印度和巴基斯坦在邊境的衝突就基本沒有停止過，加之中印在拉達克一線也展開了實際對峙，這就讓新德里最擔心的「兩線作戰」變成了事實。

自中印拉達克對峙之後，印度軍、政人士一直擔心自己在「兩線作戰」的環境下陷於和中國、巴基斯坦對抗的困境，這意味着任何一條戰線的增加都是危險的，以至於印度與尼泊爾在「卡拉帕尼地區」歸屬權問題上的對話竟得以緩和。

事實上，相對於魏鳳和近期的兩次訪問，印度在南亞及印度洋一線早已全面開始了全面的外交與軍事行動。

自9月以來，印軍在積極接收新型裝備以備戰，同時，新德里也在展開其外交活動：

除什林拉的尼泊爾之行，以及剛剛結束的馬拉巴爾聯合軍演之外，印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）也在11月27日後抵達斯里蘭卡，出席印度、斯里蘭卡、馬爾代夫「三方海上安全合作會議」，順勢對該國拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）當局施壓。

到11月29日，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）又飛赴印度洋非洲小國塞舌爾，以轉讓飛機軍艦、修建議會大廈為號召，藉此加強軍事存在。此外，印度總理莫迪還計劃於12月與孟加拉國總理哈西娜（Sheikh Hasina）舉行視頻會議。

至此，南亞地區日益加劇的地緣政治變化也在中、印兩國11、12月之交的頻密外交活動中得以加劇。在包括喜馬拉雅山脈的南亞地區已日益成為地緣戰略活動的爆發點之際，中、印兩國彼此的外交活動，也將成為外界觀測事態發展的關鍵指標。