【專家有話說】比「川建國」更具威脅　但拜登上台仍對中國是好事

儘管特朗普（Donald Trump）仍然保持着口頭上「最後的倔強」，但已沒有人再去懷疑明年年初美國的政權交替能否順利進行。特朗普吿別華府、拜登（Joe Biden）入主白宮在很多評論者看來是一次對世界秩序的「撥亂反正」，但也有很多人認為，「特朗普主義」已經讓世界徹底不同了。美國的新任總統會給中美關係、國際格局以及美國國內政治帶來怎樣的變化，至少在拜登上台之前會一直被討論下去。《香港01》記者專訪了上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊。黃宗昊2008年獲得台灣政治大學博士學位，並曾為台灣中央研究院政治學研究所籌備處博士後研究員。本篇為系列專訪第一篇（共六篇）。

01：在中美「新冷戰」的背景下，外界關心拜登上台後的對華政策要更甚於他的國內政策。你認為拜登入主白宮會對中美關係產生什麼樣影響？

黃宗昊：這要從拜登與特朗普兩個人的區別開始說起。總的來說，套用股市的術語，我認為拜登對中國而言是「短多長空」（短期有利，長期不利），特朗普對中國是「短空長多」（短期不利，長期有利）。

特朗普當了四年的美國總統，但還是個政治外行人。他在當總統前沒有任何政治經歷，有的是商業大亨的經歷，他一直想讓他的總統之旅能像之前當老闆一樣頤指氣使，但事實上這兩個角色非常不同。

從中國的短期利益與長期利益來看，拜登與特朗普起到的作用正相反。（AP）

美國總統看似是全世界權力最大的人，但美國的政治制度在所有西方民主國家中是最分權的，總統的意志要想得到貫徹，其實最需要的是溝通和妥協，比如就某個具體問題耐心地與國會去協調，而不是坐在那裏頤指氣使。

但特朗普又不屑於與國會等其他機構協調，而美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）也是個狠角色，成天與特朗普死磕，所以特朗普實際上很多政策被眾議院掐的死死的。

01：其實能看出來，特朗普內心很希望在美國扮演類似普京（Vladimir Putin）在俄羅斯、習近平在中國那樣的「核心」角色。

黃宗昊：沒錯，表面上特朗普要對付中俄，但內心裏很期待，或者在他的想象中，美國總統應該是類似於中俄領導人在各自國內的角色。這一切的期待落差都源於他沒有政治經歷。而拜登是正統政客出身，還曾當過副總統，所以很清楚總統職位的權力和侷限性。

事實上，遏制中國已經是美國精英的共識，拜登和特朗普無論誰在台上，都會遏制中國，區別在於怎麼遏制。拜登的玩法會是正統玩法，我們可以合理想象，他上台後對華政策可能會類似奧巴馬（Barack Obama）時期。他會團結可團結的盟友，而且對遏制中國的目標可能更為聚焦（focus）。奧巴馬當年就是從中東事務中抽身出來，緊盯着中國搞出「亞太再平衡」。這種玩法其實對中國造成的壓力很大。

所以我認為拜登對於中國是「短多長空」。短期內，特朗普那些亂七八糟、不太靠譜的做法，拜登會放棄，這樣對中國來說，壓力會暫時減輕；但是從長期來看，美國會把盟友重新團結回身邊，重新找回「老大」的威望，甚至可能在國際上形成一個大型的「反中聯盟」，越往後中國的壓力會越大。

而特朗普對中國來說是「短空長多」。過去的四年已經展現的很清楚，他種種不按常理出牌的做法乍看之下對中國壓力很大，但長期來講會把美國的軟實力揮霍一空，令美國的盟友離心離德，這對中國是很有利的。

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黃宗昊：儘管如此，我仍然認為這次拜登勝選、特朗普下台對中國是好事。很多中國網友戲稱特朗普（川普）為「川建國」，意思同樣是從長期來看特朗普當美國總統對中國有利。但我認為，從最近兩年的形勢來看，已經不能稱呼川普為「川建國」了。為什麼？因為特朗普近乎胡作非為的「短空」對於中國而言已造成了很大的壓力。

對中國來說，最重要的戰略性發展資源其實是「時間」，中國的發展比美國快，中美之間的全面衝突或全面鬥爭越晚展開，對中國越有利。中國的經濟體量、軍事科技等方方面面的實力只會隨着時間越來越強，幾年後鬥爭一定比現在鬥爭要好，也許幾年後中國都可以造出高端晶片了，甚至光刻機都造出來了。中國要爭取的就是這段時間。

特朗普在台上，雖然長期來講對中國是好事，但在短期之內，軍事、科技、貿易等多方面同時對中國施加巨大壓力，中國應對起來會很吃力。也許特朗普在台上的前兩年相對節制可以叫他「川建國」，但近兩年，尤其是自2019年以來，特朗普的種種做法雖然不高明，但是會有一種「亂拳打死老師傅」的效果，反而讓中國不好招架。

相較之下，拜登對中國的鬥爭會按照套路來，中國也可以按套路與美國鬥，這樣下去雖然中國的壓力會增大，但卻可以爭取到寶貴的緩衝時間。可以說拜登是循規蹈矩的打擂台，而特朗普就像打野拳的，甚至時不時還可能會拿出「刀子」亂捅——他其實「武功」並不高，但卻讓中國瞬間承受的壓力變的很大，窮於應付，而中國最需要的就是爭取當前的時間。

從這個角度說，相比特朗普連任，拜登勝選後有可預測性，是對中國比較有利的局面。

01：中國官方對於誰當選總統是比較謹慎的，一直到美國聯邦總務管理局（GSA）確認拜登勝選並允許其開啟過渡進程後，中國國家主席習近平才向拜登發去賀電。

黃宗昊：我認為北京對於美國大選的結果是有態度的，只是不好明說。四年前的那次大選，中國方面很可能暗地裏傾向於特朗普，因為希拉里（Hillary Clinton）是美國的「鐵娘子」，在國務卿任內一手搞出奧巴馬政府的對華戰略，她上台肯定不會讓中國好過。至於特朗普，誰也不知道他會怎樣，就像一張白紙。雖然搞不清這個人未來會有什麼舉動，但北京當時的想法很可能是，最差也就是出現希拉里上台的那種局面，還能比之更差嗎？

2016年的美國大選，拜登曾為希拉里的集會站台。（Getty）

黃宗昊：只不過後來的事實證明，希拉里威脅再大，也是個按套路來的人，而特朗普的這種「野拳」，讓中國更加的不習慣（甚至也讓全世界都不習慣）。而最近這四年來，美國國內關於「中國干涉美國大選」、「俄羅斯干涉美國大選」的話題炒的沸沸揚揚，所以這次中俄儘量保持克制、保持距離。但保持距離並不代表心裏沒有傾向性。

我的觀點可以從未來美國將如何對待疫情來得到印證。如果特朗普連任，他顯然不能自己打自己耳光，否認自己之前的作法，疫情控制肯定還是走消極路線，那麼具體策略上就一定還是甩鍋中國、妖魔化中國，唯有這樣他才能轉嫁疫情防控不力、國內經濟持續滑坡的責任。明明不是中國的問題，但特朗普會讓事情陷入惡性循環，中國仍然會是那隻替罪羊。

但拜登當上美國總統，他只要走回正統路線，正視防疫的科學性，讓美國的防疫專家發揮作用，該封城就封城，該隔離就隔離，我相信以美國的科技實力、醫療資源來說，疫情最多半年就控制住了。並不是美國控制不了疫情，而是因為碰上一個不靠譜的總統才控制不住。拜登只要能科學防控疫情，就沒有必要像特朗普那樣甩鍋中國、妖魔化中國。

所以「防疫」這件事，其實和美國對中國的短期壓力密切相關。特朗普雖然對中國是「短空」，但這個「短空」的瞬間壓力是極大的，他為了逃避防疫不力和經濟衰退的指控，只能去施壓中國。過度施壓中國，這對美國本身來講是不智的，但偏偏遇上一個外行的美國總統，任性妄為，中國也必須接招，而且接招的過程會很艱難。而拜登上台後，會先管好內政，控制住疫情，讓國內經濟止跌回升，向外界轉移壓力的動機就沒有那麼強，自然也就沒有必要甩鍋中國，中美在短期內反而會在抗疫和恢復經濟上找到更多合作的基礎，而不是像現在這樣零和博弈，不是你死就是我亡（其實本來也不應該是這樣）。

特朗普對中國發動貿易戰也是類似的道理，明明就是個「殺敵一萬自損八千」的事，美國不買中國貨，無非是買越南貨、買非洲貨的區別而已，低端製造業是不可能迴歸美國的。在絕大多數美國經濟學家心裏，都對貿易戰的不智深以為恥，但特朗普就是要硬來，還玩的很高興，導致美國痛苦，中國也痛苦。但先不管美國痛不痛苦，貿易戰這麼打，對中國的中小企業確實傷害很大。

雖然特朗普對中國是「長多」（而且這個「長多」很重要），但「短空」的代價同樣不容忽視。如果「短空」這一關過不去，也就根本就等不到「長多」了。