美國紓困法案談判：共和黨為何似乎轉變態度？

在民主、共和兩黨就經濟刺激法案的談判陷入幾個月的僵局後，兩黨的温和派開始合作行動。緬因聯邦共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）和西維形尼亞民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）在國會領導成立了跨黨派小組，並公布了一項9,080億美元的經濟刺激計劃。若該法案達成，將成為繼3月底出台的2萬億美元的經濟刺激計劃之後的新一輪計劃。

在過去的幾個月，國會兩黨一直就經濟刺激計劃的數額爭執不下，導致經濟紓困計劃一直「難產」。5月份，民主黨控制的眾議院通過了一個總計為3萬億美元的法案，但不獲共和黨控制的參議院接納。10月初眾議院又通過了2.2萬億美元的經濟刺激計劃，然而參議院的共和黨人只同意實際額外開支只得3,000億美元的「瘦身」版。如此微薄的數額又令民主黨「不屑」，認為杯水車薪，沒有效果，於是該草案又被否決。

在談判陷入停滯時，美國的新冠疫情迎來第三波「爆發」。單日新增病例在不斷刷新紀錄，從4月時的1萬多例，8月份的5萬多例，到目前的13萬例。加之冬天的到來，病毒傳播性變強，美國人正在面臨一個最為黑暗的寒冬。

為了防疫，加州將從12月21日起實施為期一個月的宵禁，全美各個地方關閉學校、禁止餐館堂食，這些措施又將令美國經濟進一步惡化。這也意味着更多的美國人失業、家庭收入降低、很多人交不起房租、沒有足夠的食物和衣服等問題。

宏觀上講，分析師預計明年第一季度GDP將會出現負值。新當選總統拜登（Joe Biden）以及在日前剛剛提名的財政部長也大聲呼籲儘快出台經濟刺激計劃。

以大政府、高福利、以及高開支為主張的民主黨一致提出儘早出台經濟刺激法案；而以小政府、低福利、避免財政赤字開支為主張的共和黨只願意劃撥有限的數額，因為他們覺得錢需要用在刀刃上，例如為企業和其他實體提供支持，而不應該為州政府和地方政府提供福利性質的撥款。但是現在共和黨針對9,080億的草案透露出協商意向，這個態度轉變是值得玩味的。

首先是民主黨方面的施壓。新當選總統拜登（Joe Biden）執政後的首要任務就是應對疫情和全面復甦美國經濟。他已經敦促國會和特朗普政府儘快出台經濟救助措施，並警吿在疫苗沒有大規模投入市場前經濟將持續惡化。他的民主黨同盟們一定也與拜登立場一致，希望儘快推動經濟刺激法案，因此與共和黨温和派推出了9,080億美元的提案。

這個數額已經是民主黨方面做出的巨大讓步，不到之前提出的3萬億的三分之一。此舉已經為與共和黨的談判鋪設好道路，而共和黨對這個數字也不是毫無接受空間。

對於數額和如何分配這筆撥款，兩黨間還存在爭執，但是重振美國經濟是共識。此次的潛在合作也能夠為日後拜登政府上台，推行更完善的經濟刺激計劃奠定良好的合作基礎。

其次，共和黨也在為喬治亞州懸而未決的兩個聯邦參議員席位而備戰。在失去總統大位後，共和黨不希望也失去參議院的控制權，造成白宮國會完全由民主黨掌控的「藍色浪潮」，他們也覺得應該採取行動來利益喬治亞選民，從而贏得支持。

目前幾乎所有政府部門的預算都將在12月11日到期，而2021財年尚有1.4萬億美元的預算還有很多細節尚未決定，因此國會也在為這件事「衝刺」，否則12月11日後美國政府將面臨停擺的危機。此次兩黨提出的經濟刺激草案有可能會被納入財政支出法案，而不是獨立通過。那麼為了防止政府停擺，共和黨也願意推進草案的通過。

「難產」的經濟刺激計劃終於看似有所進展。這次共和黨的可能轉向，有對方讓步給自己提供了談判可行性，也有需要為喬治亞民眾和美國民眾做點什麼的迫切感。不過想要最後通過，兩黨都要做一定的犧牲和妥協。