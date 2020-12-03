【中澳關係】50年來最低點　中國眼中的澳洲「五宗罪」

澳洲正在成為中國重點敲打對象。因為一幅漫畫雙方大打口水仗，中國外交部發言人接連三天都在回應此事，抨擊澳洲士兵在阿富汗的暴行。中共黨媒《人民日報》也以「鐘聲」為名發文指責澳洲。其他諸如《環球時報》、觀察者等中國國內的媒體也密集報道此事。同時，中國社交媒體微博上對澳洲的罵聲一片。中國正在對澳洲口誅筆伐。

此前，中國在貿易層面對澳洲不斷動作，澳洲煤炭、牛肉、葡萄酒、大麥等出口中國遭遇波折。

澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）稱「自己不記得有哪段時期中澳關係像現在這樣」。按照中國的外交處事風格，通常不會無緣無故把矛頭對準一個國家。中澳之間也並無領土爭議等利害衝突，兩國關係怎麼就滑向了50年來的最低點？

一、新冠肺炎源頭與追責

在新冠肺炎問題上，外界可能聽到最多的是美國總統特朗普（Donald Trump）公開稱「中國病毒」，但在2020年上半年要求對中國調查和追責聲音比較大的是澳洲。

特朗普多次在推特上稱呼新冠肺炎為「中國病毒」。（Twitter@Donald Trump截圖）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月3日在接受採訪時公開稱病毒起始於中國，並傳播到世界。澳衛生部長亨特（Gregory Andrew Hunt）還表示，新冠病毒很有可能源於武漢的「野生動物濕貨市場」。之後，澳洲外長佩恩（Marise Ann Payne）在《澳洲人報》發表署名文章稱，將與擁有相同價值觀的國家一道，拋開世界衛生組織，發起獨立國際審議。同時，莫里森還努力遊說法國、德國、英國等國家領導人支持「獨立調查」。

在中方眼中，病毒源頭是一個科學問題，一直到現在還未有定論。澳洲在疫情爆發伊始便率先跳出來直接點名中國，甚至還配合他國作針對，這是北京難以接受的。

二、中國內政

香港和新疆問題在過去一年時間裏成為西方輿論關注的焦點。澳洲在這些問題上發聲不少，在「港版國安法」通過後，澳洲便暫停與香港之間的引渡協議，比英國、法國和德國宣布暫停與香港的引渡協議更早。

在新疆問題上，先是《紐約時報》披露一份所謂的「新疆內部文件」稱「估計有100多萬人被拘留在新疆的難民營裏 」。之後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）多次在公開場合宣揚這樣的消息。澳洲也隨即附和，稱「中方對超過100萬維吾爾族人進行任意關押，有關文件內容令人關切」。

2019年1月，英國路透社記者進入「新疆再教育營」拍攝：

+ 8 + 8 + 8

無論是香港問題還是新疆問題，中國都將其視為內政。而在美國將香港和新疆當成是抗華的兩張牌時，澳洲也以此批評中國，更是令北京不滿。

三、華為

美國以「國家安全」為由將華為拒之門外後，還呼籲盟友抵制華為。澳洲則是最早就呼應美國的一個國家，早在2018年，澳洲就將華為封殺。也是「五眼聯盟」中對華為反對最為堅定的一個。

美國政府不僅自己將華為拒之門外，還頻繁向盟友施壓，要求抵制華為：

四、印太戰略

按照特朗普政府的預想，它希望藉助印太戰略建立亞洲版的「小北約」以抗華。澳洲是支持這一戰略最為積極的國家。相比於安倍時期將印太戰略轉為印太構想、印度總理莫迪稱「印太戰略」只是一個地理概念而不是一個戰略概念，澳洲在《外交白皮書》、《2020國防戰略更新計劃》等明確言及「印太戰略」，並希望在印太地區發揮更大角色，積極與日本簽署《互惠准入協定》（RAA）、參與美日印的聯合軍演等。

五、煽動反華情緒

澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）在談及中國時曾喊出「澳洲人民早已站起來了」，指中國滲透澳洲政壇。到了莫里森時期，這種反華的情緒仍未得到緩解。有關「中國間諜」、「中國滲透」的言論時常見諸報端。今年（2020年）6月，還曝出了澳洲情報部門人員突擊搜查中國駐澳媒體記者住所的新聞。

【結語】

身處南太平洋的澳洲與中國並沒有太多的戰略利益衝突，多年來，中國更多的是將其看成是旅遊、留學和礦產資源目的地。兩國也便和氣生財、相安無事。

但澳洲近段時間來在事關中國的議題上噪聲不斷，這是犯了與中國打交道的大忌。在奧巴馬政府時期，日本和菲律賓等國倒向美國與中國作對，引發北京的反感，這已經是前車之鑑。在中美之間明確站隊是非常不明智的，也是非常危險的，澳洲顯然沒有吸取經驗教訓。