【專家有話說】中美重回正常尺度　誰會是拜登的「影子總統」？

儘管特朗普（Donald Trump）仍然保持着口頭上「最後的倔強」，但已沒有人再去懷疑明年年初美國的政權交替能否順利進行。特朗普吿別華府、拜登（Joe Biden）入主白宮在很多評論者看來是一次對世界秩序的「撥亂反正」，但也有很多人認為，「特朗普主義」已經讓世界徹底不同了。美國的新任總統會給中美關係、國際格局以及美國國內政治帶來怎樣的變化，至少在拜登上台之前會一直被討論下去。《香港01》記者專訪了上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊。黃宗昊2008年獲得台灣政治大學博士學位，並曾為台灣中央研究院政治學研究所籌備處博士後研究員。本篇為系列專訪第二篇（共六篇）。

系列專訪第一篇：比「川建國」更具威脅 但拜登上台仍對中國是好事

01：學界目前普遍的共識是，過去四年間「特朗普主義（Trumpism）」已經在美國生根發芽，面對美國國內的民粹環境，拜登上任後恐怕也很難避免一些「綏靖」的做法。即便拜登在對華政策上會改變特朗普的打法，但有學者認為在台灣、香港、新疆、南海、西藏、中國宗教狀況和人權狀況等議題上，拜登與特朗普不會有什麼不同，而美國對華高技術「脱鈎」和「針對中國被指控的在美顛覆／滲透／情報活動的『執法行動』將以相似的烈度繼續下去」。中國方面該如何應對新一屆華府？

黃宗昊：就像我剛才說的，遏制中國是美國精英的共識，區別在於兩個人會怎麼做。特朗普的做法過於簡單粗暴，沒有外交藝術，使得中國很被動。因為對於簡單粗暴的打法，最有效的回應方式就是中國也同樣簡單粗暴，但是中國作為一個崛起的大國，又很注重形象和聲譽，因此在簡單粗暴和「面子」之間容易陷入兩難。

未來美國總統換成拜登，可以預見他的做法會比較有手腕，可中國恰恰比較喜歡這樣的玩法。比如，對於台灣、香港等問題，拜登還會堅持美國之前的立場，但不會做出（特朗普那樣）過於出格的舉動。

與特朗普相比，拜登對華政策最大的不同在於「尺度」。（AP）

比如派超高級別的官員訪台，這種事大概只有特朗普幹的出來。因為他沒有「外交無小事」的概念，對此既沒有充分認識（no sense），不知道自己的做法會讓北京做出怎樣的反制，同時又剛愎自用，忽視幕僚的建議，一切他都覺得無所謂。而拜登就會在這些問題上謹小慎微，他釋放的信息也會更加明確。例如繼續支持香港（反對派）、對中國人權指手畫腳等事情他應該都會繼續做，但他會拿捏怎麼做的尺度，而尺度正是雙方「過招」的過程中最重要的東西。

正如我之前比喻的，面對特朗普就像打野拳，面對拜登則是打擂台。打擂台和打野拳不一樣，打擂台有規則，上了擂台未必一定能打贏，甚至打贏也要挨對方很多拳。但至少在「打擂台」的狀態下，中美會保持「既聯合又鬥爭」的態勢，這對全世界來講都是好事。而特朗普不按常理出牌，缺乏政治常識，動輒就是你死我活、零和遊戲，或者殺敵一萬自損八千，這對美國本身也沒有什麼好處。即便真能把中國「打倒」，美國也一樣「趴下」了，這樣的鬥爭又有什麼意思呢？對全世界來講都沒有意義。

點擊大圖觀看拜登的組閣思路：

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01：拜登目前已經公布了一部分內閣名單，女性、非裔、少數族裔等元素一個不落，團隊組成方式非常的「民主黨」。

黃宗昊：拜登選擇的內閣成員，以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）都是值得觀察的對象。拜登是一個比較「中性」的人，特色不鮮明，未來他的陣營裏面誰能掌握更大的話語權，發揮更大的影響力，值得特別關注。

包括有很多人猜測，以拜登的年齡和身體狀況，或許無法履職一個完整的任期。這種情況是有可能存在的，如果拜登在任上發生了什麼意外情況，美國就會順位誕生第一位女總統，而且是少數族裔的女總統。

而且拜登基本上不可能連任——很難想象他到82歲的時候再次競選，我估計他的體力很難跟的上。這也是今年民主黨內部很多人支持拜登的原因，因為他只可能是「一任總統」。

民主黨內很多有企圖心的政客就是把拜登看成是一個過渡人選，利用拜登「打倒」特朗普。如果成功了，拜登最多也只能做一屆，民主黨內的有心人很快四年後就有機會再度「逐鹿天下」；萬一這次大選失利，對其他民主黨政客也沒有損失。拜登恰好成了民主黨內的最大公約數。