【專家有話說】台灣依然是對付中國的牌　但拜登要換個打法

儘管特朗普（Donald Trump）仍然保持着口頭上「最後的倔強」，但已沒有人再去懷疑明年年初美國的政權交替能否順利進行。特朗普吿別華府、拜登（Joe Biden）入主白宮在很多評論者看來是一次對世界秩序的「撥亂反正」，但也有很多人認為，「特朗普主義」已經讓世界徹底不同了。美國的新任總統會給中美關係、國際格局以及美國國內政治帶來怎樣的變化，至少在拜登上台之前會一直被討論下去。《香港01》記者專訪了上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊。黃宗昊2008年獲得台灣政治大學博士學位，並曾為台灣中央研究院政治學研究所籌備處博士後研究員。本篇為系列專訪第三篇（共六篇）。

01：拜登上任最大的看點之一無疑是他對台灣問題的態度。特朗普進入2020年以來打台灣牌的頻率急劇升高，美台互動也達到了新高度，蔡英文政府此前似乎頗為希望特朗普連任。而拜登勝選後，或許對台灣問題的態度會延續，但就像你剛剛說的，在具體做法的尺度上應該會有調整。

黃宗昊：蔡英文政府之所以特別喜歡特朗普，是因為特朗普在所謂的「支持台灣」方面沒有下限。

蔡英文今年年初能夠連任，其實帶有一定的偶然性，畢竟2018年年末的台灣「九合一」地方選舉，民進黨是大敗的。如果不是後來國民黨內部一系列的勾心鬥角和操作失誤，再加上香港情勢發酵，國民黨是有可能在2020年的台灣大選中變天的。

也就是說，雖然蔡英文連任了，但其在台灣內部的社會、經濟基礎其實是有問題的，只不過大選時很多中間選民「大局為重」，以「含淚投票」的姿態做了綠營的支持者。蔡英文連任之後，才是「算賬」的開始，因為她責無旁貸要面對很多原來可以擱置的問題。

之前是「大局為重」，連任再說，現在就是「再說」的時候了。可事實上那些老問題，蔡英文大多解決不了，不然在第一個任期就解決了，而最簡單的策略就是通過操作兩岸之間的政治議題來轉移民眾視線。

拜登打台灣牌會更加註意北京的反應，而不是特朗普那樣毫無顧忌地挑釁。（AP）

所以蔡英文當局和防疫失當的特朗普政府很像，都是急着要甩鍋中國；當蔡英文遇到沒下限的特朗普，一拍即合。

美國總統換成拜登，一定程度上美國還是會打台灣牌，但從美國政壇的正常思路來講，新一屆華府會更注重北京的反應，而不是像特朗普那樣無下限的（對北京）挑釁。

比如對台軍售，美國當然還是要賺這個錢，但是賣什麼武器給台灣，就很有講究了，肯定不會像特朗普那樣連進攻性武器都賣，所以拜登應該會重新考慮對台軍售的清單。

再比如美國官員訪台，美國國內已經通過了《與台灣交往法》，必須執行（官員定期訪台的法律規定），但是彈性空間很大，拜登完全有可能把特朗普派去台灣的官員層級設定為頂格，比如就到副國務卿這個級別，不可能再高了。

而如果是特朗普激進起來，誰知道他會不會直接把蓬佩奧（Mike Pompeo）派去台灣，甚至想要做出與台灣恢復外交關係這種直接違反中美之間三個《聯合公報》的舉動來。這是完全有可能的，雖然他不見得最終會拍板這麼做，但他至少會把這些選項都放在桌面上，就像他的商業談判那樣。但政治和商業不一樣，商業可收可放，政治不是，有些話一旦說出口，就收不回去了。

點擊大圖觀看拜登上任後打台灣牌可能出現的方式：

+ 6 + 6 + 6

黃宗昊：所以可以預見，拜登政府打台灣牌的力度會小的多。現在的台灣當局和美國政府都想甩鍋中國，可未來美國的配合力度就不會那麼強了，這樣一來台灣當局的意識形態操弄效力就會減弱。接下來台灣2022年的地方選舉、2024年的大選，又會是台灣政治的關鍵時期。

01：但民進黨即便不再有美國政府「無下限」的力挺，國民黨看上去依舊沒有什麼機會。

黃宗昊：在我剛才的判斷的基礎上，我對國民黨的前景沒有那麼悲觀，我認為國民黨的選民基礎還是在的。如果今年年初的台灣大選，國民黨推出的候選人是朱立倫，還真不見得會輸。因為深藍選民無論如何不會把票投給蔡英文，與此同時朱立倫卻能吸引到淺色的中間選民。

對那些仍然介意2016年大選國民黨「換柱風波」的深藍選民來說，兩個當事人都已經大和解了，洪秀柱都願意饒過朱立倫了，還願意幫他輔選，那麼只要說服這些人「大局為重」，他們一樣會「含淚投票」的。淺藍可以變成淺綠，但深藍怎麼可能轉綠呢？所以對朱立倫來講，這些人還是鐵票，無論如何跑不掉。

朱立倫確實沒有那麼多狂熱的「韓粉」支持者，但是他最大的優勢就是他的競選口號：他是個「正常倫（人）」。一個正常人就足以打敗蔡英文，而不需要一個民粹型領袖。民粹型領袖貌似是韓國瑜的優勢，但更多是他的致命傷。因為一旦你民粹，就容易極端化，很多人超喜歡你，也會有很多人超討厭你。

而選舉這種事，往往只要我不討厭你就可以投票給你，不需要有多喜歡。超喜歡你的人是會給你投票，但你也永遠拿不到討厭你的人的選票。

就像這次美國大選，拜登很有魅力嗎？沒有啊！但是特朗普讓很多美國人感到太討厭了。為什麼郵寄選票大多投給拜登？因為討厭特朗普、即使人在外地也要參與投票的多半都是知識階層，有較為強烈的社會責任感。工人階層一般不會有這麼強烈的社會責任感，大多數的反應是如果人在戶籍地就會去投票，如果人在外地往往就「算了吧」。所以郵寄選票對拜登的支持會一邊倒，其實是一個合理的現象。

對於選舉來講，「討厭你的人越少」，比「喜歡你的人越多」更重要。拜登就贏在這一點。