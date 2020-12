交易的藝術：特朗普為何宣布再戰2024？

12月1日晚,特朗普在白宮的一次派對上放話,稱自己正在努力阻止拜登當選,「否則,我們2024年見」。此前雖不斷有消息傳出稱特朗普與身邊的顧問討論這個問題,但此次為特朗普首次公開提及再次競選之事。

對於特朗普的再次競選意圖,外界眾說紛紜,有人認為這僅為戲言,無須當真;亦有人認為他很可能很快就會正式宣布參選下屆總統競選。事實上,特朗普本人或許也並沒有打定主意,只是在貫徹自己的「交易哲學」——保持所有可能的大門敞開。

這本出版於1987年的書《特朗普:交易的藝術》(Trump: The Art of the Deal)可解讀出特朗普11條交易談判的法則,當中一條可算是「保持所有可能的大門敞開」。書中引述特朗普寫道,「我從來不會對一筆交易或一種選擇過於執着......我會給自己留多種可能性,因為大多數的交易都會失敗,無論最開始他們看起來多麼有希望。」這或許解釋了特朗普此時為何放話參選。

特朗普是認真的嗎?

外界對特朗普的真正打算眾說紛紜。特朗普本人的顧問就曾經對媒體記者透露,這可能只是特朗普維持自己的關注度、為自己的法律基金籌款的詭計。

特朗普在12月1日晚白宮的一場派對上公開宣揚自己或在2024年再次競選總統。圖為12月3日特朗普在白宮頒發總統自由勛章。(AP)

美國民意研究機構Seven Letter Insight在11月進行的民調顯示,66%的共和黨選民支持特朗普2024年再次競逐總統之位。即使特朗普離開白宮,他在共和黨選民之間的支持率也未必會減弱。未來三年間,除非有足以讓特朗普身敗名裂的醜聞曝光,或者能與特朗普比肩的「共和黨新星」出現,2024年特朗普依然會是最有力的共和黨候選人。然而從此前避稅、性侵指控等一系列事件都沒有給特朗普的支持率帶來太大損失來看,前者的概率不大。而目前黨內的幾位較為有力的候選人都難以與特朗普競爭。僅這一點,就足以成為特朗普再次參選的理由。

不過,從歷任共45位美國總統的記錄來看,只有極個別在離開白宮後再次參選美國總統。大多數前任總統都會選擇遠離公眾視野、避免公開批評他們的接班人。而特朗普此時透露要再選的意思,即便是向來就不走尋常路的他,也不免讓人感到離奇,難不默默問一句:「他是認真的嗎?」

「假裝競選」好處多多

從特朗普自己一直以來貫徹的經商哲學來看,他可能是,也可能不是,但「假裝競選」不僅給自己多留條後路,在各種意義上都對自己百利而無一害。

以過去四年外界對特朗普的了解,有一件事是肯定的:特朗普極度熱愛且享受外界的關注,喜歡站在聚光燈之下。他不會像許多其他總統一樣,在離開白宮後利用遠離喧囂紛擾的時間,坐下來,整理思緒,用筆墨梳理過去四年在執政上的功過甚至個人生活中的是非。他會繼續頻繁的在Twitter上發表言論,援引各類民調塑造自己在潛在共和黨候選人中最受歡迎的形象;或者繼續他的真人騷節目;又或者利用保守派媒體如霍士新聞、Newsmax甚至成立自己的媒體來維持自己的公眾關注度。

特朗普過去主持的《飛黃騰達》真人秀節目為其贏得了非常可觀的收益。(Getty)

除了單純滿足自己對注意力的渴求外,再選的口號還會讓他未來有可能會推出的電視節目——他過去就曾主持的熱門真人騷《飛黃騰達》(The Apprentice)——提高關注度。而這類節目不僅給特朗普帶來聲譽,更能創造豐厚的利潤。據《紐約時報》的報道,幾年前《飛黃騰達》的火爆給了特朗普超過4億美元的收入,甚至挽救了特朗普其他商業項目。

此外,宣揚自己再次競選的可能性還會留住甚至吸引更多外國和企業遊說集團,特朗普一邊還能利用這些熱衷於討好自己的說客和利益集團為自己的酒店生意營收。《華爾街日報》此前報道揭露,僅2016年一年,特朗普在華盛頓的酒店就從有沙特阿拉伯背景的遊說集團獲益約27萬美元。

交易的藝術

不過,對特朗普而言,最重要的目的大概還是籌集政治資金。此次大選前不久,特朗普已經成立了一個新的政治行動委員會(PAC),以備自己明年初離開白宮,就可以用籌集的政治資金支持共和黨候選人競選、從而進一步擴大自己在黨內的影響。

從特朗普目前在共和黨選民之間的號召力來看,只要他繼續對外宣稱自己要再選,他在共和黨內的影響力不會在短期內褪去。除非接下來的四年間有重大的意外事件,黨內初選的勝利於他而言幾乎是十拿九穩的。

2016年2月,共和黨在德州(Texas)舉行的總統候選人初選辯論。圖中從左至右分別為房屋及城市發展部長卡森(Ben Carson)、參議員魯比奧(Marco Rubio)、特朗普、參議員克鲁兹(Ted Cruz)及俄亥俄州前州長卡西奇(John Kasich)。(Getty)

而即便特朗普不參加競選,他選擇為哪一位候選人「站台」也極有可能左右黨內的選舉結果。特朗普大可以為自己選一位能繼承「特朗普主義」的接班人,用自己對選民的號召力和競選資金,幫助這位接班人上台。

無論從哪種可能性來看,其結果都是對特朗普有百利而無一害的。特朗普正因為清楚這一點,才會毫無顧忌地放言再選——即便他本人可能也並沒有下定決心。正如他在自己在《交易的藝術》一書中所指出的:保持所有可能的大門敞開。