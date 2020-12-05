【專家有話說】中國再議琉球遭排斥　台學者：認同已經改變

12月3日，武漢大學日本研究中心舉辦「日本與東亞系列學術講座」第十期，邀請到武漢大學國際問題研究院教授、日本研究中心執行主任林泉忠，以「東亞地緣政治視野下的琉球・沖繩問題」為題，介紹位處東亞邊陲的琉球認同遞移，並分析琉球經歷王國、宗藩、縣制的地位變動後，對如今的中、日、美三國，各具何種戰略意義。

地緣格局牽動琉球身分與地位

演講之初，林泉忠介紹了自己對琉球的幾個關注點，其一便是身份認同。

在此議題上，其以「三起三落的民族主義：琉球獨立運動史之特徵」一文輔助說明，指出琉球與香港、台灣同為東亞邊陲，皆曾經歷身份認同的變化，但琉球的樣態與後兩者不同，所謂「琉球人」、「沖繩人」的身份表述，有時是為與「日本人」身份相區別的產物，但有時琉球人又盼能成為百分之百的日本人。而之所以會有此般現象，與其在地緣戰略上，曾先後被中、日、美三國經緯有關。

武漢大學國際問題研究院教授、日本研究中心執行主任林泉忠。（杜晉軒／多維新聞）

首先是中國，其與琉球王國的朝貢關係始於1372年，林泉忠指出，此一發展與明洪武帝朱元璋的海洋戰略息息相關。彼時元朝方滅，朱元璋欲恢復漢人治國的國家戰略，進而重建以中國為中心的天下秩序，然而北方遊牧民族依舊強大，故其轉而經略海洋，這才會有1372年的招諭琉球，以及永樂年間的鄭和下西洋。

琉球加入朝貢制度後，便與中國形成宗藩關係，進入了「中華世界體系」，直到1609年遭薩摩（編者注：日本江戶時代的南方大藩）吞併。將近500年間，中國與琉球建立了堅實的信賴基礎，朝貢始覲見序列中，琉球僅次於朝鮮使節後，琉球王的冠冕更由明朝賜予，並持續用至清朝。琉球亦有龍舟競渡比賽，林泉忠指出，「龍舟」的琉球語便與閩南語十分相似，雙方或有文化親緣關係。

然而琉球王國在1609年遭日吞併，改置「沖繩縣」，而後逐漸從中原帝國視角中邊緣化。蔣介石雖一度在開羅會議力爭琉球「歸隸中國」，或至少令其獨立，卻終究不敵國際強權。

林泉忠分析，對不同時期的日本而言，琉球意義不同：薩摩吞併琉球，是為掠奪其貿易所得；明治時代，琉球是奪取台灣的跳板；二戰時，琉球是衝突最前線；戰後的琉球，則是安保體系最重之一環，駐有美軍基地。

圖為琉球同時向清王朝、日本朝貢時期，派使節前往日本江戶時的場景。（維基百科公有領域）

而在美國的戰略視野中，琉球也經歷了角色變動的過程。林泉忠指出，美國在19世紀便曾接觸琉球王國，但彼時僅為確保航路通暢。二戰開始後，琉球因地緣之故，成了美軍攻打日本的跳板，戰後又因美軍基地的駐紮，成為美國在亞太的軍事重鎮。

「琉球再議」何以引發爭議

演講結束後，由北京大學歷史學系教授、中國中日關係史學會會長王新生主持討論。

福建師範大學的謝必震教授首先提問，中國曾在2013年提出「琉球再議」的說法，意指琉球的主權地位乃是當年美國刻意繞過中國、單方將其交予日本而來，未能反映琉球人民的真實意願，故需「再議」。然而此論一出，琉球社會、學界的反應並非拍手叫好，而是極其反感，甚至抵制，是什麼原因導致此一發展？

圖為駐琉球美軍，目前大約25,000人。（Reuters）

林泉忠回答，此一議題相對敏感，但關注者眾。「琉球再議」提出隔日，《沖繩時報》、《琉球新報》，皆發表社論批評中國，當時的官房長官菅義偉也在新聞記者會上抨擊此論，可謂是薩摩吞併後、中日官方百年以來，就琉球問題的初次交鋒。對此發展，林泉忠表示，在當今琉球人看來，琉球地位應由琉球自己決定，而非交由其他國家說三道四，故會排斥中國提出的「琉球再議」論。

其進一步補充，排斥也反映了琉球的認同變遷。1945年起，琉球成了美國佔領地，獨立運動風起雲湧，並一度躍為社會主流，但1949年後便逐漸消散，甚至出現「復歸日本」的逆流。對此發展，琉球學界主要解讀是：日本已在1952年簽署《和平憲法》，但琉球還被美帝統治，故要回歸有《和平憲法》的日本。然而林泉忠表示自己不完全認同此一說法，「復歸日本」運動的出現，原因在於琉球人已在很大程度上，認為自己是日本人，此一變動也影響到其對「琉球再議」的排斥。

琉球之名與美軍基地問題

武漢大學的研究生宋皓瑜則提出兩個問題，其一是「琉球」與「沖繩」的名義之辨，即兩詞皆指稱同一地理範圍，使用時機與內涵差異何在；其二是美軍基地問題至今無解，日本與美國是否能打破眼下僵局？

林泉忠與琉球大學國際關係學系於2007年進行了琉球身分調查，圖為調查結果之一。（多維新聞網）

對此，林泉忠答覆，「琉球」主要是指王國時代，或更早的三山時代，日本吞併改制「沖繩」縣後，「琉球」便不再是正式稱呼。然而美國佔領年代，其又以琉球作為1945年起的正式名稱，故而會有「琉球」大學、「琉球」銀行與「琉球」郵政。但有趣的是，在當今「沖繩」社會，許多人對美國統治時代的改制渾然不知，這便是所謂「選擇性記憶」與「選擇性遺忘」的結果。

林泉忠指出，人類在形塑認同的過程中，只會擷取對論述有益的歷史片段，並會遺忘不利團結當今認同的過往。當年琉球推動「復歸日本」運動時，便已產生了遺忘「琉球」的潛意識，故對此段過往隱而不提。

林泉忠進一步補充，在當今的兩岸琉球論述上，大陸官方皆稱「沖繩」，民間與學界多用「琉球」；台灣則是官方皆用「琉球」，民間觀光相關宣傳會用「沖繩」，對此現象琉球民眾並不反感。其表示，在2007年的問卷調查中，曾詢問受訪者「覺得中華民國使用琉球一詞有無不妥」，結果有高達7成的受訪者表示「並無不妥」，但仍傾向使用正式名稱用「沖繩」。

美軍基地的存在屢屢引起琉球居民上街示威。（新華社）

而在美軍基地問題上，林泉忠表示，美軍已在琉球駐紮70年，如今陷入膠着，未來也不會輕易搬走。歷任知事皆曾議及此事，其也認為日本政府與美方應有一定讓步，畢竟民眾反抗不斷。然而現實結構難以輕易撼動，下一個70年，美軍基地應會繼續存在。

如何構築中國的新琉球學

而有鑑於中國琉球研究的興盛，福建師範大學學生萬齊嶺也提出問題，探討如何構築中國自身的新琉球學。

林泉忠指出，福建師大本身的琉球古代史、琉球王國、中琉關係研究成果顯著，值得關注。而中國的琉球研究在一定程度上，受中國國家地位、中國琉球交往影響。過去很長一段時間，因為雙方關係生疏，中國對戰後琉球社會的變遷較無研究，近年才有漸多的迹象。

對此發展，林泉忠鼓勵在座學子與學人，琉球研究不應只局限在古代史、國際關係視域上，中國學界應對當代琉球、琉球本土視角有更多關懷，未來也應與琉球學群有更多交流，將中國的研究與其分享，雙方互通有無。在此脈絡下，林泉忠期望，中國可在未來發展出全方位的新琉球學。