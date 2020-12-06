庫什納的「中東搶功之旅」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的中東之行餘温未盡，11月30日，白宮高級顧問，現任總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）也踏上了出訪沙特與卡塔爾的行程。

據接近白宮的消息人士透露庫什納此行的首要目的在於促成沙特與阿聯酋對卡塔爾解除制裁，並在此基礎上重新團結海合會成員國共同應對來自中東地緣勁敵——伊朗的挑戰。

其次，選擇在特朗普（Donald Trump）的白宮歲月進入倒計時之際再次造訪中東，庫什納此舉也有明顯地為岳父搶功，希冀能夠搶在拜登當局正式履新之前將由特朗普當局開啟的「中東反伊（伊朗）堡壘工程」打造成形。

自特朗普當政以來，其女婿庫什納與以色列的「特殊關係」就備受矚目。輿論普遍將此視為特拉維夫方面在白宮的「利益代言人」。圖為2017年5月22日，特朗普出訪以色列期間，在庫什納夫婦陪同下，於耶路撒冷老城參加猶太教的祈禱儀式。（Getty Images）

然而，由於當事三方沙特、卡塔爾與阿聯酋各懷心思，庫什納的「搶功之旅」恐難如願。

沙特在與「反叛者」卡塔爾和解一事上，態度最為積極。早在今年10月中，沙特外交大臣費薩爾（ Faisal bin Farhan ）親王在參加與華盛頓近東政策研究所（美國知名中東問題智庫）的遠程研討會中就公開表達過相關意願，「我們願意與卡塔爾兄弟一道，共同攜手克服當下的僵局（即對卡塔爾的制裁與封鎖）」。

作為沙特實際掌權者——王儲薩勒曼（Mohammed Bin Salman）的頭號政治密友，費薩爾的這一表態無疑具有風向標意義。此舉無疑表明沙特高層對卡塔爾的三年多來的強硬態度已出現明顯鬆動，而對於將來協商過程中可能需要做出的讓步也已做好準備。

在制裁延續期間，當事方之間曾數次就解禁問題進行多邊磋商，但均無疾而終。圖為2018年12月9日，沙特阿拉伯首都利雅得，第39屆海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）首腦會議正在舉行。（VCG）

如此看來，庫什納「說服沙特」的工作似乎是水到渠成之事。然而，弔詭之處在於，從之前的迹象來看，沙特高層並無意將「和解之功」慷慨贈與行將下野的「老朋友」特朗普。相反，倒是極有可能將此作為獻給拜登新政府的見面禮。

這一點，從早前沙特高層對王儲——內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）之會，極力否認的迴避姿態中可見一斑。

與沙特類似，卡塔爾在「解禁」一事上也頗為積極。在11月初，卡塔爾外交大臣阿布杜拉曼（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）公開表示「在海合會內鬥中沒有贏家，多哈方面希望這種無謂的內耗能夠儘早結束」。

然而，在表達迫切意願的同時，卡塔爾並未在有關解禁的交換條件上大幅讓步。多哈當局仍然拒絕接受此前由沙特、阿聯酋、巴林與埃及四大制裁發起國提出的「13點解禁要求」，尤其是對有關關閉半島電台以及與伊朗斷交的條款反彈強烈——卡塔爾大埃米爾哈馬德（Tamim bin Hamad Al Thani）曾數次指責相關條款是以沙特為首的海灣強權對卡塔爾主權的「粗暴侵犯」。

此外，多哈方面對特朗普當局未能在制裁發起的第一時間出面調解，反而默認沙特等國打壓孤立卡塔爾之「惡行」的「無力表現」仍然記憶猶新且頗為不滿，這一點無疑為庫什納的「搶功斡旋之旅」造成了重大阻礙。

與沙特方面「鬆動解禁」的態度不同，阿聯酋在制裁卡塔爾問題上的態度仍然一如既往的強硬，且沒有出現任何轉變迹象。在今年9月，阿聯酋與卡塔爾甚至一度圍繞制裁的相關議題鬧到了海牙國際法庭。

彼時，多哈方面因制裁嚴重影響旅居阿聯酋的卡塔爾公民家庭團聚之故，以「種族歧視」為由將阿聯酋吿上法庭。在庭辯過程中，阿聯酋方面公開指責卡塔爾支持極端主義與恐怖主義，並以此為由要求法庭撤銷對卡塔爾訴訟案的受理。

雖然法庭最終支持了多哈方面的主張，但兩國的積怨已然因此次國際官司而更加難解。因此，阿聯酋方面顯然也無法迅速放下成見，在短時間內對庫什納的「搶功之旅」做出積極回應。

更有甚者，沙特與阿聯酋之間在「解禁問題」上的微妙反差將極大增加庫什納的斡旋成本與難度。