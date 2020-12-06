【中共簽證禁令】美國兩黨鬥爭激化催生的畸形決策

美國特朗普（Donald Trump）共和黨政府11月2日發佈新規，限制中國共產黨黨員及其直系親屬赴美旅行，將針對他們的簽證有效期從10年縮短為1個月且入境1次。該禁令自發布日期立即生效。這是特朗普政府內部極端右翼勢力推動對華意識形態對立的又一舉措，凸顯出疫情大選年特朗普敗選後美國當權者決策的紊亂和美國體制的失調。

之前，中共黨員和其他中國公民一樣，可以獲得最長10年有效的多次赴美旅遊簽證。這是2014年11月美國前總統奧巴馬（Barack Obama）訪華同中國國家主席習近平達成的一項成果。當時奧巴馬政府的說法是該簽證延長協議可以幫助美國增加就業、促進美國貿易與投資。譬如2013年，美國赴美旅行人數高達1,800萬，對美經濟貢獻高達211億美元，增加就業崗位超過10.9萬個。

但是，自特朗普執政以來，中國公民赴美人數有所下降。根據《紐約時報》報道，2018年，近300萬中國公民赴美旅行。人數下降和特朗普政府反移民和中美博弈全面升級有關。而出台簽證禁令也是特朗普政府從司法、外交、監管、法律和意識形態等領域全面抗華的一部分。

從今夏選舉季開始，為了打好中國牌，美國右翼就在針對中國留學生和中共黨員推動簽證禁令，當初是考慮全面禁止中共官員入境。之前也有美國入境官員盤問中國公民是否為中共黨員，以及為何入黨。即便按照新的禁令，中國公民拿到1月單次簽證，也並不意味着能夠順利入境，因為美國入境處官員也會設障。

在任期的最後一段時間裏，特朗普及其右翼幕僚仍在推動和中國脱鈎。（AP）

由全面禁令改為單月單次，算是一種退步。這種退步也說明，白宮內部就該禁令存在爭議，深知執行這一禁令的困難。《紐約時報》說，如果該禁令真的執行起來，受影響的中國公民可能高達2.7億人，而且在實際的操作中，除了中共各級政府體系，美國也無法準確確認誰是中共黨員。

美國右翼針對中共黨員推動簽證禁令，說明他們不理解或歧視中國政治制度，割裂地看待中國黨員、政府和民眾之間的關係。或者說，他們根本也沒有興趣了解中共與民眾的關係。即便了解，他們也會全盤否定並予以排斥。

假如中國政府同樣採取類似舉措，對註冊為共和黨的美國政治人物、商界精英及普通民眾設置簽證禁令，美國右翼肯定會批評中國體制的封閉、政策的苛刻。美國自詡是民主自由的國度，現在反而毫無根據地泛泛地發佈對中共的簽證禁令，只會凸顯美國的自大和傲慢。

在禁令聲明中，美國國務院指控中共通過「政治宣傳」、「經濟脅迫」等其他行為影響美國民眾；指控中共「並沒有給予美國公民在華自由接觸中國機構和企業的特權」。

如果美國有足夠的體制優越感與自信心，怎會擔心中國通過「宣傳」影響美國民眾？難道是因為美國精英通過實踐本來就深知美國民眾最容易被誤導，否則特朗普的虛假指控怎麼會如此有市場和政治號召力？而美國國務院所說的經濟脅迫根本和簽證問題不掛鈎。

現在的美國執政者已經不在乎對華指控的真假。他們已經習慣於用一些莫須有罪名或者有罪推論、甚至含糊其辭的說法對中國進行以點帶面的攻擊。他們這樣做的目的就是為了鞏固特朗普的支持者陣營，轉移民眾對保守政府的不滿，同時為將來的拜登（Joe Biden）政府設置執政障礙。從特朗普指控選舉舞弊的輿論效應來看，這種攻擊策略在國內很有效。

2011年8月18日，時任美國副總統拜登訪華。拜登今後四年對華關係很大程度上受制於國內政治環境。（Getty）

在特朗普及右翼支持者看來，對華強硬就等同於愛國行為。如果拜登上台後稍作改變，就會被右翼批為親華和叛國。這樣保守派在2024年大選還可以繼續打對華強硬牌競選。可以確定，未來4年，「反華反共」將是保守派奪權過程中堅守的「政治正確」。

在這種極化氛圍中，一些共和黨人「反共」立場愈發鮮明，甚至具有麥卡錫主義的色彩。而在蓬佩奧（Mike Pompeo）和柯頓（Tim Cotton）這樣的右翼人士眼中，不光中共是威脅，整個中國文明似乎都是威脅。12月3日，茶黨出身的聯邦共和黨籍參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在推特指控「中國有5,000年的作弊和盜竊歷史」也能映襯共和黨黨內的這種觀念異變。

但這種內病外治的做法終究解決不了美國自身的體制弊端。此次針對中共黨員的簽證禁令就是美國政黨極化鬥爭環境下催生的一種畸形決策，也是美國民主選舉最荒唐的一面。

應當說，大選過後的權力過渡階段，美國當政者應該以「維穩」為主，避免在內政外交增添任何不確定性。但特朗普政府及右翼勢力這種不負責任的權力遊戲和政治把戲，無疑會將美國進一步推向墮落的深淵，導致美國民主選舉無法體現真正意義上的政黨責任與政府善政。