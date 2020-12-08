【專家有話說】拜登撐台力度不比特朗普　這對蔡英文實為好事

特朗普吿別華府、拜登（Joe Biden）入主白宮在很多評論者看來是一次對世界秩序的「撥亂反正」，但「特朗普主義」已經讓世界徹底不同。圍繞由此而起的國際演變，《香港01》國際記者專訪上海交通大學台灣研究中心研究員黃宗昊。 黃宗昊2008年獲得台灣政治大學博士學位，並曾為台灣中央研究院政治學研究所籌備處博士後研究員。 本篇為系列專訪第四篇（共六篇）。

第一篇：比「川建國」更具威脅 但拜登上台仍對中國是好事

第二篇：中美對抗將重回正常尺度 誰會是拜登身邊的「影子總統」

第三篇：台灣依然是拜登對付中國的牌 但需換個打法

第四篇：拜登撐台力度不比特朗普 這對蔡英文實為好事

01：過去幾個月，美國軍機軍艦在台海活動頻次大大增加，解放軍則以「四海軍演」、試射「航母殺手」東風-21彈道導彈等作為回應，與此同時美台之間的互動也不斷提升等級，這讓「武統台灣」成為中國輿論場中的一股巨大聲浪。雖然如你之前所說，拜登（Joe Biden）上台後打台灣牌的力度會變小，但兩岸之間「武統」的風險卻並沒有因此發生實質改變。

黃宗昊：無論如何，有一點已經很明確，就是兩岸難有和平統一的可能性，即便國民黨重新執政，也是如此。從馬英九任內的表態就可看出，國民黨的立場是反獨但不促統，當時所提出可能的和平統一條件是，大陸實現和平演變，變成自由民主的政體，這才會讓兩岸有統一的基礎。但從現實情勢來看，這就是一張以進為退的淡倉支票，和當前大陸當局開展統一進程的可能性微乎其微。所以兩岸要統一，當前似乎只剩下武統的選項了，只能希望衝突的烈度越低越好。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。近幾個月來，中國輿論場中關於「武統台灣」的聲浪高漲。（央視截圖）

我始終覺得，兩岸緊張的關鍵因素在美國，而不在台灣。美國近一段時間以來在台海的軍事動作很頻繁，在目前的態勢下，如果發生武裝衝突，可能更多是大陸被迫做出的反應，比如鄧小平曾提出台海動武三原則中就有「外國勢力介入」。在兩岸互動的範疇中，即使蔡英文當局比較偏向台獨路線，但對北京來講，動武這個大絕招，不到最後關頭是不會隨便使出來的。而能夠啟動這個最後關頭的，一定是美國而不是台灣。

如果發生武統，最大的可能是台海情勢失控。比如我們假設特朗普（Donald Trump）還在任上，為了轉嫁他在國內防疫和經濟上的失敗，而在台海問題上突破了北京的紅線，將導致悲劇性的後果。如果拜登上任後實行科學防疫，由此美國國內經濟開始回升，歸咎中國的壓力變小，同時對台灣牌的打法又按照套路來，形勢假如按照這個軌迹發展，中美之間在台海發生武裝衝突，或者大陸選擇武統的可能性，我覺得是大幅降低的。

對蔡英文當局來講，當然不希望發生武統。所以大陸方面雖然一直指責蔡英文走台獨路線，但蔡所表現出來的卻是相對克制，就是一直在紅線邊緣小心的徘徊，而不會輕易越過那條線；因為她自己清楚知道，一旦台海發生戰爭，她絕對沒有好下場。

她所倚仗的就是美國挺她，但她也會在骨子裏擔心，如果美國真的引爆台海戰爭，自己只會是個馬前卒，到時候只能前進，沒有任何迴旋空間了。而完全可以預見的是，大陸一旦動手，倒霉的肯定是台灣，第一個倒霉的政治人物也只能是她。她希望美國人為她撐腰，但又不希望美國走到與中國發生軍事衝突的地步，可她管不了美國，管不了特朗普。

拜登上台後，對台灣的支持力度可能沒有特朗普那麼大，但換個角度講，這對蔡英文當局何嘗又不是一件好事——特朗普的支持力度確實大，但一不小心就可能用力過猛把台灣推下懸崖去。對蔡英文來講，也許在內心深處她寧可美國的支持力度稍小一點，至少自己可以平安卸任，不至於在自己的任期內讓台海發生軍事衝突，讓兩岸的局勢失控。

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01：蔡英文不想台海開戰，但怎麼解釋她又特別希望特朗普能夠連任？

黃宗昊：民進黨內常見的判斷有兩條，一條是特朗普對台灣的大力支持能給他們提供非常多的政治資本，另一條則是兩岸不至於發生軍事衝突。就像很多民進黨政客的想象以及不少台灣媒體報道中所認為的那樣，他們覺得解放軍戰力很弱，就是個「紙老虎」，所以不敢真打。

台灣確實有一部分人是這麼想的，認為解放軍戰力弱，台灣又有美國的保護。這就造成很多台灣人力挺特朗普連任，希望他保護台灣，屬於「只見其利，未見其弊」，想法上過於天真，更低估了解放軍的作戰能力。

但我發現台灣島內仍有很多清醒的有識之士，對於台獨、武統等問題發出了與眾不同的爭論之聲。應該說公開表態希望特朗普連任的主要是少部分的民進黨政客，而不是台灣人普遍都支持特朗普連任。比如台灣的知識分子和有學識的公民，很難相信他們看到特朗普的嘴臉後會打從心底認同他；更何況這部分人都明白，特朗普所謂的力挺台灣，也只是把台灣當牌打而已，並不是真心支持台灣。

01：多個全球性民調顯示，台灣民眾在世界範圍內同樣對特朗普的支持度最高。

黃宗昊：這與台灣主流媒體只宣傳「台美關係史上最佳」，避而不談特朗普在位對台灣的潛在危險性有關。這也是綠營的政治正確，他們極力想要汲取特朗普的政治資本。而特朗普的對台策略很清楚，一是軍售，連昂貴的進攻性武器都賣，薅台灣羊毛。二是和台灣建立更緊密的聯繫，以便控制枱灣，讓台灣牌更好打。

民進黨當局手握權力，什麼都敢做，甚至敢變成一言堂，例如最近他們就撤掉了中天衛視。「三民自」（三立、民視、自由時報）等綠營媒體不斷宣傳台美關係史上最佳，只講左邊不講右邊，支持特朗普的聲音就會放大，認為拜登更穩建的理性聲音卻被淹沒。

在台灣，支不支持特朗普其實和很多因素有關。那些在輿論中表態希望特朗普連任的人，大多是站在淺層的政治利益上，認為特朗普對台灣的態度能讓他們得利，同時他們也誤判拜登沒什麼機會贏。這裏面涉及的因素很多。

至於特朗普會把台灣「推下懸崖」的可能性，民進黨政客未必沒有考慮到，但是又能怎麼辦呢？還是先把眼前的利益拿了再說吧。

01：兩瓶毒藥中必須選一瓶。

黃宗昊：或者說，民進黨政客懷着一種願望：念着我們對你特朗普的支持之情，你將來可別把台灣推下懸崖。但我只能說，以特朗普這種自我中心的性格，如果有一天需要這麼做，他應該會足夠心狠手辣的。