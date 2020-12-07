頻頻對華發難　特朗普政府意欲何為

在掌握權力的最後日子，特朗普政府正以衝刺速度通過一系列政策，在國內政策上，特朗普政府繼續收緊工人權益、加大移民入籍難度甚至是增設死刑執行方式，在外交政策上，鷹派人士頻頻對中國出手，不遺餘力留下更多強硬對華路線的政治遺產，同時進一步壓縮中美關係在拜登政府下轉圜的政策空間。

動作不斷 多路出擊

在過去的一周，特朗普政府接連針對中國，其中國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）領導的國務院動作最多。先是在12月2日，國務院宣布即日起限制中國黨員及其直系親屬入境，其中持10年商務簽B1/B2者，簽證有限期煞減為一個月，且只允許單次入境，推翻了前總統奧巴馬2014年訪中時達成的成果。

僅過了兩天，國務院又在12月4日宣布中止中美五項人文交流計劃，理由是「中國政府將這些計劃當作向外宣傳的工具」，同一天還禁止「以脅迫或恐嚇方式阻止言論自由的中央統戰部工作人員入境」。

美國國務院過去一周連日對華發難。（美國國務院官網）

期間，特朗普政府其他部門也配合出擊，美國國土安全部12月2日宣布將在海關扣押任何「新疆生產建設兵團生產的棉花和棉花製品（包括服裝和紡織品等）」，這將影響中國生產的三成左右棉花（2015年數據），而這是美方過去三個月內第六次以「強迫勞動」為由，對新疆生產建設兵團出口的產品實施「扣押令」。代行國土安全部副部長職務的庫奇內里（Ken Cuccinelli）更是形容，「中國製造是一個令人警惕的標籤」。

【*註：新疆生產建設兵團是中國最後一個生產建設兵團，負責戍邊屯墾，也開展眾多其他經濟活動，根據2019年數據，其生產總值佔整個新疆自治區的20.2%。】

次日（12月3日），美國國防部將四家中企列入與軍方有聯繫的「黑名單」中，包括中國最大晶片製造商中芯國際及中國「三桶油」之一的中國海洋石油集團（中海油）。該「黑名單」自今年6月彙編以來，已納入35家中企，美國投資者不可持有或交易相關企業的股票。

在輿論上，特朗普政府也積極攻擊中國。美國國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）12月3日投書《華爾街日報》，將中國形容為「是對美國的最大威脅，亦是二戰以來對全球民主和自由的最大威脅」。在文中，拉特克里夫除了「北京打算在經濟、軍事和科技上統治美國和地球其他地區」這種慣有措辭，也提供了一些令人瞠目的新素材，例如他聲稱「有情報顯示，中國對解放軍進行人體實驗，希望製造出體格更優良的士兵。」這引得許多美媒紛紛以《中國正在製造超級戰士》為題進行報道，這種典型的陰謀論素材，想必能進一步拉低美國民眾對中國的觀感。

美國國會通過的《外國公司問責法》將矛頭對準中概股。（美聯社）

在特朗普政府「沖業績」之餘，國會也在行動，美國眾議院12月2日通過此前參院批准的《外國公司問責法》，加強對在美上市的外國公司的審計要求，未達標者將被停牌，由於該法案不少條例專門針對中國企業，令大批中概股憂心忡忡。當然，這不單純是國會的動作，美國財長姆努欽（Steve Mnuchin）早在今年8月就建議證監會（SEC）做出類似改革。

為拜登調整對華政策設障

僅僅一周，華府就有如此之多遏華新舉措，這固然是鷹派分子想方設法留下更多政治遺產，鞏固對華強硬路線，但更重要的是意圖是，特朗普和共和黨旨在為未來數年鋪陳攻擊拜登和民主黨的素材。

特朗普政府近來一系列對華政策已經愈發不管不顧，在貿易上繼續打亂中美供應鏈，直接損害美國企業和消費者的利益；在金融市場發出一系列無謂的限制，不僅針對中概股，更直接影響美國資本；在人流往來上，進一步限制中共黨員以及廣大中國國民進入美國，為兩國正常商務、探親、文化往來帶來巨大不便；在國內針對所謂「中共間諜」的指控，更令兩國學術交流嚴重受限，影響到美國科研能力和對華裔科研人員的吸引力；而一再攻擊中共和中國的舉措，也令得兩國在諸多雙邊與國際事務上的合作受阻，令中美和國際社會持續受到負面影響。

特朗普政府對中共黨員及其直系親屬收緊簽證期限，影響兩國正常往來。（美聯社）

是以，拜登上台後，出於對美國利益及實際運作的考量，勢必要調整這種「雙輸」的政策，改變美國對華政策，並在必要議題上與北京恢復合作。而一旦他開啟這類工作，共和黨及在野的特朗普便可用「軟弱」、「親華」、「綏靖」的名義群起攻之，並利用其過去四年對華輿論戰的成果——美國民眾對中國極速惡化的觀感，束縛住拜登外交團隊的手腳，拉低拜登政府的支持率。

而除了過去一周的「瘋狂」，特朗普政府已在中美關係上為拜登埋下了太多「釘子」，例如驅逐中國記者和所謂與軍方有聯繫的普通學生、關閉中國駐侯斯頓使館、對美國消費者造成負擔的「關稅戰」等等，美國一天不撤銷相關政策，中方的對等報復政策也會始終在位，為兩國交往帶來極大的負擔。

正如中國駐美大使崔天凱12月3日出席「中美研究中心年會」時，在被問到「中方是否準備重新開放美國駐成都總領館，邀請被驅逐的美國記者返華」之時，崔天凱明確指出，「我們所做的一切都是回應美方的行為。如果美國政府願意逆轉這一進程，我們願意考慮。」

特朗普下台後想必將密切關注拜登的一舉一動，尤其是在中美關係方面，並伺機攻擊拜登親華。（美聯社）

但若在中方願意和美方相向而行之時，拜登政府卻被特朗普遺留的強硬道路束縛住了雙手，因擔心招致共和黨煽動的民意反彈而瞻前顧後，不敢做出更加有力的政策調整，這只會中了特朗普政府的下懷。他們此刻如此牟足勁加速推進對華政策，就是希望提前製造輿論壓力，盡可能為自己未來埋下更多攻擊拜登的選項，儘管這直接令美國、中美及多邊利益受損，令國際社會持續面臨中美交惡的壓力和代價。

隨着中國國力日盛，也隨着美國政經問題愈發根深蒂固，「中國牌」對美國政治人士而言也正變得愈發順手。在特朗普過去執政四年，「中國牌」成了轉移國內矛盾、推進國內政策、黨派鬥爭的一個利器，華盛頓坊間甚至流傳這樣一句玩笑話，「你可以以對抗邪惡中國為由，推進托兒所政策。」

在可預見的未來，美國黨派鬥爭將繼續外溢，影響美國政治、美國經濟、乃至一系列國際多邊關係。而在未來數月內，拜登別無選擇需要調整特朗普政府的對華政策，尤其是近期的這一系列混亂措施，這也將被特朗普和共和黨利用。