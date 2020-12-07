「美國市長」變成「美國小丑」　特朗普私人律師朱利亞尼晚節不保

美國總統特朗普（Donald Trump）私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），成為特朗普團隊最新確診的人物之一。朱利亞尼曾經一度是美國受歡迎的人物，更獲得「美國市長」的名譽稱號，但近日一連串的事件，卻讓他成為美國的小丑。

圖為2016年，朱利亞尼與特朗普會面。朱利亞尼在2018年加入成為特朗普的律師團隊。（Getty）

朱利亞尼早年是執業律師，成功起訴並導致當年美國最大犯罪集團、黑手黨主腦大保羅（Paul Castellano）及其黨羽被定罪。他自1994年當選紐約市市長，大力改善當地治安，在2001年911恐襲案中展現優秀的領導救災能力，讓他獲得「美國市長」的名譽稱號。在他退休後朱利亞尼亦成功經營債券顧問公司，朱利亞尼一度是美國最受歡迎與尊敬的人物之一。

不過，年逾70的他，在2018年參與成為特朗普（Donald Trump）的律師團隊後，接連捲入事件讓他留下人生污點，甚至成為小丑。

圖為11月19日，朱利亞尼舉行記者會期間一直冒汗，他的染髮劑連同汗水從他兩額流下來。（Getty）

2018年朱利亞尼成為「通烏門」的核心人物，他被指是美國與烏克蘭的聯絡人，遭受調查，令他一度飯碗不保。不過在特朗普的彈劾案闖關失敗後，事件亦暫時告一段落。

2020年大選，特朗普敗選後，朱利亞尼成為特朗普「精英律師團隊」的領導，負責在多州發動訴訟，企圖推翻選舉結果。然而不論是他的團隊，其支持者或是共和黨發起的訴訟，幾乎都以失敗告終。

朱利亞尼在30年後再度出現在聯邦在庭，但已失昔日大狀風彩的他，被法官質問得支吾以對。《華盛頓郵報》紀錄了他在庭上的發言，最後他只在法庭上提出指控卻拿不出實據，被法官駁回。

從四季造地公司開始鬧笑話

朱利亞尼數次在公眾場合的失態，亦成了笑話：11月7日，原本應該在賓夕法尼亞州四季酒店舉行的記者會，卻在四季造地公司外，類似地盤的停連場上舉行。朱利亞尼原本是要指控大選舞弊，但他的激昂演說讓他顯得滑稽。

「誰稱拜登勝選了？甚麼？媒體？」「哇！全部的媒體！」（Wow！All The Networks！）一度成為網絡迷因（meme），被大量轉發。

圖為11月7日，朱利亞尼在賓州四季造地公司外的記者會，形造地驚嘆着：Wow！All The Networks！（Youtube截圖）

11月19日，朱利亞尼舉行記者會，不知是因他激昂演說還是現場燈光太熾熱，讓他一直冒汗，他的染髮劑連同汗水一直從他兩額流下來。模樣成為照片和攝影機的特寫，讓網民留下深刻印象。

在12月3日，朱利亞尼出席聽證會，這次是他在與主持議員爭拗期間，巨大的放屁聲正好被收錄在麥克風中，而且一共放了兩次。兩次的屁都被坐在他身邊的女士發覺，且明顯作出表情異樣。

到了今天，這位曾經被尊敬的紐約市市長，今天卻成為美國政壇上被嘲笑的對象。由「All The Networks！」、染髮劑汗還是放屁，都成為每星期美國電視台晚間清談節目特別拿出揶揄的話題，朱利亞尼已成為小丑。

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與特朗普相同，朱利亞尼同樣輕視新冠疫情，拒絕戴口罩並稱拜登戴口罩示人是為「恐嚇人民」，結果自己也親自染疫，成為病人。

朱利亞尼年已76歲，比特朗普還要年長，在新冠肺炎中被歸類為最高危的年齡群組。未知他能否與特朗普得到軍醫及專業醫療團隊的照顧，也未知他能否獲得新藥治療，不過有一點肯定的是，他最好快點康復過來，因為「老闆」特朗普在未來一段日子仍很需要他。