反思「戰狼外交」：全球話語權轉變　中國應尋自處之道

中澳關係因葡萄酒關稅、諷刺漫畫等事件再次走上風口浪尖，有不少聲音批評中國外交部新聞發言人趙立堅，認為其在社交媒體的發言配圖不夠妥帖。長期以來，趙立堅因其強硬的立場被稱為「戰狼頭狼」，此次事件再次引發輿論對中國戰狼外交的批判。而對於戰狼外交，中國官員近日亦有言論表態。

中國副外長樂玉成12月5日在一家智庫演講時稱「給我們貼這個標籤，至少是對中國外交的誤解。」「『戰狼外交』實際上是『中國威脅論』的又一翻版，是又一個『話語陷阱』，目的就是要讓我們打不還手，罵不還口，放棄抗爭。我懷疑這些人還沒有從100年前的舊夢裏醒來」。



樂玉成還說，在日益全球化和信息化的今天，人與人、國與國之間相互溝通比以往任何時候都重要而突出。而溝通的前提是，你必須善於表述自己，才能讓別人更多更好地了解你。馬克思（Karl Marx）在談到大革命時期不能維護自身利益的法國農民時說過：「他們無法表述自己，他們必須被別人表述。」

中國外交部新聞發言人趙立堅轉發的一張漫畫引發澳洲強烈不滿。（Twitter@Lijian Zhao 趙立堅）

「近代史上，由於我們不能很好地表述自己，別人就把我們表述成『黃禍』、『東亞病夫』。直到今天，他們還在利用歷史上形成的話語權優勢將中國污名化、妖魔化。這說明我們在表述自己方面，雖取得長足發展，但還遠遠不夠。習近平總書記指出，落後就要捱打，貧窮就要捱餓，失語就要捱罵。現在我們把前兩個問題解決了，必須下決心解決『捱罵』的問題。這個責任就落在了各位專家學者的身上。」



樂玉成是中國外交部目前排名第一的副部長，他專門就戰狼外交做出回應，並在演講中引述習近平的話說「失語就要捱罵」，這不得不令人猜測，其言論意味着從中國外交系統內部到中國高層領導人，對戰狼外交已經進行過深入討論和定性。

樂玉成是中國外交部分管日常外交業務工作及辦公廳、政務公開、歐亞地區事務的副部長。圖為2018年11月，瑞士日內瓦，樂玉成率團出席聯合國人權理事會第三輪國別人權審查。（Reuters）

是否如樂玉成所說，戰狼外交是西方的又一個話語陷阱？捱罵是因為中國沒有形成話語權優勢？



這樣的定性政治鬥爭的味道非常濃厚，認為西方秉持話語霸權給中國貼標籤，中國「被表達」了。從西方世界掌握全球輿論宣傳機器的視角看，這樣的說法不無道理。



話語陷阱有兩個層面的潛台詞，一是誤讀，二是惡意誤讀。中方認為西方存在主觀惡意。中國不是簡單被表達，而是被惡意表達，映射了敵我輿論鬥爭的複雜性。



但是樂玉成沒有回答的一個問題是，該如何看中國愈發強硬的外交措辭表達，這不是戰狼外交的話是什麼？他否定了一種說法的同時，並沒有給出另一種說法。中國如何對新形勢下的外交現象做出解釋很關鍵，這就是內外溝通。



外界見中國外交官開始疾言厲色，當然會做出解讀，這種貼標籤並非是無緣無故的標籤。中國需要對於各方熱議的事情給出另一套站得住腳的說法，而不應該只會說不。

8月18日，中國商務部宣布對原產於澳洲的葡萄酒進行反傾銷調查。 （Reuters）

樂玉成提到，解決捱罵的問題，責任落在了各位專家學者身上。這一說法不禁令人疑惑，中國掌握話語權的關鍵在專家學者？中國無法構建有說服力的話語體系、形成有說服力的話語優勢，責任在專家學者？



的確，中國的專家學者若能形成有特色的思想體系，自然也容易掌握話語權。但問題是為什麼中國的專家學者幾十年來還沒有形成有特色的思想體系。



西方強勢話語權的形成並非一朝一夕，是過去百年的科技進步、文明發展帶來的。當今世界面臨百年未有之大變局，世界經濟重心日漸轉移到亞太的過程中，話語權的轉移和更迭會潛移默化地發生。這需要一個過程。由此觀之，話語權賴以生存的土壤是發展。



將問題歸結為對方的霸權強大，難道不是自認為很弱小的現實印證嗎？中國崛起的趨勢已無需贅言。中國的民族自信心隨之倍增。既要看到霸權存在，也要看到變局正在發生。當話語權逐步增強時，中國如何能夠掌握得住、發揮得好也很關鍵。



此外，傳播什麼是重要的，誰來傳播也是重要的。中國的宣傳機器不敵西方的原因是什麼？責任在專家學者顯然只是問題的一方面。