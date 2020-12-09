拜登提名的首位非洲裔防長有何特別之處？

美國當選總統拜登（Joe Biden）選擇了在軍隊中威望甚高、與他交情較好，又不持鷹派立場的前四星上將奧斯汀（Lloyd Austin），可以說是一個合適又安全的選擇。

拜登計劃提名退役上將奧斯汀為國防部長，並預計在本周內正式公布這一人事任命。

奧斯汀將軍是非裔美國人，曾在2013年至2016年期間擔任美國中央司令部司令，當時已是首位擔任此職的黑人。如果此次提名可以通過，他又將創造歷史，成為美國首位黑人防長。

奧斯汀的提名此前，弗盧努瓦（Michele Flournoy）一直被外界視為防長的不二人選，因她能力出眾且在政壇經驗豐富。奧巴馬（Barack Obama）政府期間她擔任負責政策事務的國防部副部長。

但是，這位曾被看好成為國防部「女掌門」的政客，因其鷹派立場，導致民主黨內部分勢力對其不滿。拜登此前提名了布林肯（Antony Blinken）為國務卿、沙利文（Jake Sullivan）為國安顧問，二人儘管對華強硬，但也屬於温和派。而弗盧努瓦曾建議美國在南海區域對中國形成更強勢的軍事威懾力，以使中國在南海和台灣問題上不敢輕舉妄動。如此聲音顯得刺耳，與建制派的拜登觀點相左。此外，她也與拜登的關係也平平，這也是弗盧努瓦最終落敗的原因之一。

而拜登選擇奧斯汀首先是出於多元化考慮。自大選前開始，拜登就對選民承諾，當選後將組建多元化內閣。目前拜登公布了四大內閣職位中的兩個——國務卿布林肯、財政部長耶倫（Jenet Yellen），儘管一男一女，但都是白人，這時黨內也呼籲要有一個黑人的身影。

此外是拜登對於奧斯汀的能力很認可。後者在中央司令部任職前曾任陸軍副參謀長，這是美國陸軍的二號人物，在敘利亞境內打擊伊斯蘭國武裝分子。兩人也曾親密合作過。拜登任副總統期間曾負責美國從伊拉克撤軍事務，而奧斯汀是最後一任駐伊部隊總指揮。此外，兩人關係也非常好，拜登曾在2010年出席奧斯汀接管伊拉克時的換帥儀式。

奧斯汀也曾負責監督美軍打擊「伊斯蘭國」（ISIS）行動以及美軍在伊拉克的行動，這樣的執行能力也將有助於他指揮新冠疫苗發放工作。抗擊疫情是拜登上任後的首要任務，而隨着疫苗的出現，分發疫苗將成為抗擊新冠的第一步和最有效的措施。

再者，奧斯汀與軍工業的聯繫比弗盧努瓦要弱。他在2016年退休後擔任雷神公司（Raytheon Technologies）的董事會成員，此公司是五角大樓的武器生產商，為美國和20餘個國家生產導彈等武器。他也是美國最大的鋼鐵生產商紐柯（Nucor）和醫療保健公司泰尼特（Tenet）董事會成員。

前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis），在受特朗普任命擔任防長前，也需參議院行使豁免權，以越過「國防部長須是文職人員，須由平民或從軍隊退役至少7年的軍官擔任」的法律規定。（美聯社）

但弗盧努瓦與軍工業的聯繫更緊密：擔任博思艾倫漢密爾頓（Booz Allen Hamilton）諮詢公司的董事會成員，該公司是五角大樓主要承包商之一。另外，她還任波士頓集團高級顧問，並與布林肯和另一奧巴馬政府時期的高級官員共同成立了WestExec戰略風險諮詢公司；此外，她還成立了華盛頓諮詢及另外幾家諮詢公司。與軍工業如此強烈的聯繫會令外界擔憂，箇中利益衝突是否會影響弗盧努瓦的政治決策。

拜登對奧斯汀的任命延續了特朗普（Donald Trump）提名軍人為防長的作風。美國非常注重文武關係（civil-military relations），也就是政府與軍隊之間權力如何劃分的問題。此舉是為了防止軍人參與政治，甚至軍隊發生政變。1947年美國出台了《國家安全法》，規定國防部長是文職人員，須由平民或從軍隊退役至少7年的軍官擔任，而奧斯汀在2016年才退休。這也意味着，同特朗普提名退休的海軍陸戰隊將軍馬蒂斯（Jim Mattis）一樣，他也需要參議院行使豁免權。

在對華立場方面，目前奧斯汀的態度尚不明朗。他在中東有豐富的經驗，但是鮮對中國表過態，這也是接下來大眾關注的焦點。

拜登對奧斯汀的提名出於理性和感性兩方面的考量，這位將軍有出色的能力、崇高的聲譽，思想上也與拜登等温和派民主黨人相似。再加上其與拜登私交甚篤，奧斯汀是拜登一個滿意而安全的選擇。