拜登打「台灣牌」不會突破底線

本文原載於戰略研究及政策分析刊物《天大報吿》2020年11月第164期，作者系香港天大研究院特約研究員。

拜登不是政壇新手，也不是特朗普那樣的商人，他對美國的利益、戰略和對華對台策略都有一定見解。只是在正式就任美國總統之後，他需要收拾特朗普的爛攤子並根據國內外的形勢變化做出取捨。拜登不會改變美國遏制中國的大方向，尤其是會繼續打廉價而性價比高的「台灣牌」，但在具體事項上會做出微調，尤其是守住避免海峽兩岸擦槍走火的紅線，防止北京武統台灣。

熟悉美國對華政策

作為78歲方執掌最高權力的政治老人，拜登長期從政並在奧巴馬政府擔任過八年副總統。自1973年首度成為參議員，他歷任參議院外交委員會主席、副總統，如今到總統位置，對中國問題和美國的「台灣牌」都有相當深刻的認識。1979年中美建交後，美國國會推動通過《台灣關係法》，拜登投票贊成。1999年，參議院外委會主席赫爾姆斯提出《台灣安全加強法》，進一步強化對台軍售，拜登大力反對。拜登指出：「通過法案非但無法強化台灣安全，反而等於是在北京面前甩『紅披風』，要中國向前沖。」拜登表示，武器數量再多都無法確保台灣安全，台灣安全來自於其「民主治理模式」，與中國大陸日益增加的經濟、文化與政治往來，以及美國長年信守的「台灣問題須和平解決的承諾」。2001年，一些美國國會議員推動出售先進「神盾」導彈驅逐艦給台灣，拜登當時受訪表示，除非美方認為台灣需要「神盾」系統且進行此軍售對美國有利，那才應該出售，而不應該是為了「給中國一個教訓」。2001年時任總統小布殊表示，美方有義務協助台灣防衛。拜登隨即投書華盛頓郵報，批評小布殊打破美國長年堅持的「戰略模糊」政策。他認為「美方保留動用武力防衛台灣的權利，但不說明在何種情況會幹預，抑或是不干預台海戰爭」，不鼓勵兩岸任何一方採取「魯莽行為」。

2013年12月4日，時任美國副總統拜登到訪中國，在人民大會堂與國家主席習近平握手。（Getty）

今年1月台灣領導人蔡英文連任，5月蔡連任就職，拜登都發推文祝賀，並表示「美國應該持續強化與台灣及其它理念相近民主政體的關係。」在這次大選期間，拜登投書美國華文媒體，表達希望「深化與台灣的關係」，並稱讚「台灣是民主領頭羊、重要經濟體與科技重鎮；在開放社會如何有效控制疫情方面，台灣也是耀眼的典範」。不過，拜登也說，中國是美國最大的競爭對手，「決定中美之間是競爭對手，還是陷入涉及軍事層面的更嚴重競爭，取決於我們如何處理。」

拜登對華政策難以擺脫特朗普遺產

台海兩岸與美國的互動，長期以來都處於變動之中。從拜登的言行中可以看到他在隨勢而變，他上台之後具體如何操作對華政策，還有待觀察。然而，拜登對華政策的基本方向和大的原則實際上受制於主客觀因素，短期內他難以跳出特朗普設下的「大魔圈」，頂多會做出部分改變，以期與北京做交易。關於拜登對華對台政策，筆者有如下初步判斷：

第一，遏制中國是美國兩黨的共識，符合當前美國總體戰略，拜登團隊會繼續堅持。以拜登為首的民主黨「建制派」對中國的定位與前兩任一脈相承。今年1月，拜登團隊發表《直面中國挑戰》的研究報告，開篇第一句話就寫道：「中美已鎖定未來在印太地區的戰略競爭關係」。拜登本人把中國稱為「競爭者」而非「敵人」，並聲稱兩國是否走向「敵對」取決於彼此的互動。這是對美國極右翼希望推動與中國「脫鈎」並將兩國關係引入「冷戰」狀態的否定。然而，即使是「競爭者」，拜登團隊也不會允許中國超越美國，不會放鬆對北京的戰略打壓。

第二，台灣是美國亞太戰略和圍堵中國的第一島鏈的重要一環，拜登政府不會削弱與台灣關係。拜登團隊是奧巴馬政府亞太戰略的制定者和執行者，尤其不滿特朗普退出《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）而另搞「印太戰略」，但是美國的亞太戰略本質就是針對中國的戰略，拜登不會改變，尤其是近年來隨着軍力增長，中國空軍已可以「繞台飛」，海軍已經突破了第一島鏈。所以，重整亞太戰略，重新厘定台灣在美國亞太戰略的位置，是拜登團隊首要任務。

2017年1月，蔡英文出訪拉丁美洲後，中途在加州停留。一位示威者手持台灣及美國國旗以表示對蔡英文的支持。（路透）

第三，美、陸、台三邊關係中美方佔據最有利位置，北京目前較為無奈的是對台軍售。拜登將兌現特朗普的十筆軍售，並且在任內將籌劃把更多高性能先進武器裝備出售給台灣。

第四，特朗普對台最大突破是提高美台官方交往級別，這是明顯違反中美三個《聯合公報》的，也應該是拜登團隊最可能調整的。特朗普政府官員訪台是隨機性的，基本上局限於政治象徵意義，並不一定對美有實際利益，故此，這一籌碼是拜登團隊可用來與北京交易的。

第五，雖然「台灣牌」是制衡大陸性價比最高的牌，但是在商業等其它綜合利益上，正如特朗普所說，「大陸是桌子，台灣是筆尖」。拜登同樣明白這一點，故此，在打「台灣牌」會傷害到美國在中國利益時，拜登團隊有可能調整施壓力度。

第六，拜登會儘量避免台海擦槍走火甚至引發北京武統收復台灣。特朗普大選最後衝刺階段有過試錯教訓，比特朗普陰柔的拜登應力求降低衝撞「一個中國」原則底線帶來的風險，管控台海軍事摩擦傾向，並杜絕給北京「武統」的藉口。

最新一輪台海危機

台灣金門群島與中國隔海相望的沙灘上，設有防止着陸的障礙物。（Getty）

特朗普政府為了製造選舉議題，對台售武達到瘋狂地步。在去年8月批准軍售台灣總價達80億美元的66架F-16戰機後，今年又陸續對台出售MK48魚雷、愛國者三型導彈零部件、海馬斯多管火箭系統、AGM-84H 增程型距外陸攻導彈、魚叉海岸防禦系統、MQ-9B 無人機等，總價值約56億美元。在特朗普看來，對台售武，既能在戰略上壓制中國大陸，也在實際軍事層面增加台軍的戰鬥力，使台軍成為解放軍啃不動的「豪豬」，更重要的是美國軍火商可以賺大錢，有助於實現他增加美國製造業實力的承諾。

到了特朗普展開總統權力保衛戰的最後階段，「台灣牌」的力度大大強化，嚴重衝擊「一個中國」原則的底線。9月17日，美國副國務卿克拉克抵台訪問同日，共和黨議員帝芬尼發布聲明表示他已提交「第117號共同決議案」，要求美台復交。該案雖然僅為國會表態，無須經總統簽名生效，並不具有法律約束力，但實際上也給特朗普政府打「台灣牌」打到極致提供了一個藉口。

解放軍對此迅速做出反應，通過軍事演習等一系列操作表明，美國承認台灣之時必是武統D 日，之後台灣「外長」吳釗燮公開表示「台美目前不尋求建交」，美國國務卿蓬佩奧也表示「美國不會因為台灣開戰」。到了大選投票前兩周，五角大樓與中國國防部召開視頻會議，商定管控分歧，化解了這次台海危機。

解放軍一系列演習，至少獲得三個方面的成果：第一，表明解放軍對台軍佔據全面的壓倒性優勢；第二，表明解放軍在台海範圍內對美軍有相對的優勢；第三，打破了台海「現狀」格局，包括軍事格局和政治格局，「台海中線」默契已經不復存在。特朗普的試錯，讓美國政府特別是美軍清晰地認識到，台海發生戰火其實不符合美國利益。目前美國的涉台智囊都指出「台灣牌」必須有底線，美國重新在台灣駐軍不可行。

靈活回應拜登政府的「台灣牌」

拜登政府上台後，首先要面對國內不斷爆發的疫情，以及因為疫情引發的經濟問題和社會問題，而中國防疫和疫後復甦在全球一枝獨秀，美國在與中國博弈中處於不利態勢，因此性價比高的對台售武牌，應該會延續。它既可以用來壓制北京，也可以增加美國收入。

台灣問題依然會是中美之間最敏感的事項，北京只有靈活回應美國政府的「台灣牌」，才能在與拜登政府的博弈中佔據主動地位。中國宜採取「剛柔並濟」的兩手策略，與之周旋，鬥智鬥勇。一方面，通過全面提升解放軍作戰能力堅決頂住美國在台灣問題上的壓力，武力威懾和據理力爭並用，把以力服人同以理服人相結合，反對美國肆意干涉中國內政的霸權主義做法；另一方面，在處理台灣問題時要着眼於中美關係長遠大局，做到進退有序，斗而不破，有利有節。在基本上瓦解特朗普政府極限施壓政策後，中國對美國已不抱幻想，對美政策和策略比以往任何時候都更為成熟，也更為切合實際。