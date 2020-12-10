復蘇基金最後難關　歐盟能否迫使波匈「鐵桿」就範？

波匈兩國在復蘇基金與聯盟長期預算提案（2021-2027）問題上的強硬態度與反覆阻撓終於讓布魯塞爾方面失去了耐心，12月8日，歐委會正式向波匈「鐵桿」下發了最後通牒——限兩國在24小時之內撤銷對上述兩大提案的抵制，否則歐盟將考慮實施將波匈兩國排除在外的B方案。

顯然，在圍繞法治是否應與資金髮放掛鈎的問題上進行了長達近半年的拉鋸之後，歐盟方面與波匈「鐵桿」之間攤牌在即。波匈攻守同盟當下面臨着怎樣的壓力？歐盟的強力施壓又是否能迫使兩國就範呢？

近年來歐盟與波匈兩國之間頻頻因為後者國內出現的「法治危機」問題發生爭端，圖為2020年10月28日，華沙警方在聖十字大教堂前維持秩序，避免支持墮胎與反對墮胎的示威人群發生正面衝突。（Getty Images）

事實上，自11月19日波匈聯手在歐盟峰會中封殺配套提案（復蘇基金與七年預算案）以來，來自歐盟層面以及各大成員國的批評與指責就如潮水一般洶湧而來。

「這關係到我們（歐盟）每一個人的福祉所在，我們的經濟復蘇完全仰賴於此。但很可惜，我們的部分成員（波匈）似乎沒有充分認識到這一點」，在波匈封殺配套提案的第一時間，歐委會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）略帶惋惜，卻又無可奈何地說道。

如果說蒂默曼斯的表態尚屬於「温和批評」的話，法國歐洲事務部長博納（Clément Beaune）與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）的批評就尖鋭直率得多。

「如果事情真到了迫不得已的地步，我們將尋求某種能夠繞開那些「刺頭分子」的方案，歐洲的未來絕不能被某些目光短淺的成員國政府所挾持」，「制定某種能讓歐盟25國（排除波匈）共同受惠的提案已成為我們在目前情形下不得不考慮的選項了」——博納與呂特這種「軟性威脅」的提議已然為歐委會在最後通牒中的「警吿」 奠定了基調。

除了面臨來自歐盟層面的直接施壓外，波匈兩國的後院也呈現出一派火星四起之景。就在歐盟最後通牒發出的當口，一封由三名波蘭前總統聯署的公開信發表於法新社平台之上。信中認為波蘭政府的抵制理由完全站不住腳，並義正辭嚴地要求本國政府迅速停止對歐盟的訛詐行為。

無獨有偶，就在公開信發表的同一天，一封由布達佩斯市長考拉喬尼（Gergely Karacsony）與華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）牽頭，250名兩國大區或市鎮行政首長聯署的公開信也被送達了歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的案頭。

現任華沙市長恰斯科夫斯基是波蘭政壇頗有潛力，且正在冉冉升起的一枚政治新星。圖為2020年7月7日，扎斯克維斯基於第二輪總統大選期間在波蘭中西部城市格涅茲諾參加自己的競選造勢活動，最終他以5個百分點左右的差距惜敗於現任總統杜達（Andrzej Duda）。（Getty Images）

信中對「沉迷於右翼民粹主義遊戲」的兩國中央政府進行了措辭嚴厲的抨擊，為此，甚至不惜自曝家醜，將執政當局抵制行為背後「不可吿人的秘密」公之於眾。「他們（兩國中央政府）的策略一以貫之地清晰——即如果不能將公共資金（復蘇基金與歐盟常規財政補貼）塞入當局親信圈的私人腰包的話，那就寧可不要這筆款項」。

在對執政當局的一番「疾風驟雨般」的揭批數落之後，波匈兩國的「親歐反對派們」終於說出了他們的核心期望——即建議歐盟將援助資金繞過中央政府，直接下撥地方。

顯然，出身自由派反對黨陣營的地方行政首長們，試圖在中央政府與布魯塞爾方面處於僵局似鬆未鬆的微妙時刻，藉「說服歐盟直接撥款之功」，增強自身在國內層面的政治博弈籌碼。

然而，截至目前，波匈執政當局並未出現明顯的服軟迹象。就在歐盟最後通牒正式發出的前一天（12月7日），波匈兩國外長在布魯塞爾舉行了閉門會晤。會後發表的聯合聲明中明確表示兩國將在撥款問題上繼續精誠合作，絕不向任何外部壓力輕易妥協低頭。

2020年12月7日，波蘭外長拉烏（Zbigniew Rau，左）與匈牙利外長西亞爾托（Péter Szijjártó，右）在歐盟外長峰會正式開始之前進行私人交談。（Getty Images）

而波匈兩國強勢的底氣不僅來自於歐盟三巨頭的「縱容」——歐委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）以及歐盟輪值主席國主席德國總理默克爾（Angela Merkel）都表示，會繼續斡旋調解，力爭在年內以27國協調一致的方式推出並實施相關提案。還有來自即將於明年元月接棒歐盟輪值主席國的葡萄牙政府的暗中力挺：葡萄牙總理科斯塔（António Costa）在此前就對撥款方案中將資金分配與成員國法治運行評估相捆綁的條款多有批評。

近來更是公開否定了將波匈兩國排除在外的所謂「替代性方案」出爐的可能性，而是堅持在原有涵蓋全體27國的方案上繼續協商以便達成最終的一致。

有了上述「牢靠底氣」的支撐，波匈執政當局不僅在歐盟層面拒絕服軟，對於內部的「反叛者之火」更是不屑一顧。

在談及華沙市長試圖繞過中央，讓歐盟援助資金直接下撥地方的計劃之時，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）不無嘲諷地說道：「這的確是個不錯的夢想，但也僅僅是個夢而已」。