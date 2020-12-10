Facebook遭指控壟斷　為何犯眾憎成美國眾矢之的？

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）12月9日，聯同48個州一同入稟控告科企Facebook濫用市場領導地位，觸犯壟斷行為。 這是美國近年最大宗的科企指控事件，訴訟可迫使Facebook分拆其業務，包括WhatsApp、Instagram等，對Facebook構成巨大影響。

一個在電話上正顯示着Facebook及其通訊軟件Messenger的示意圖片。（Getty Images）

由共和黨領導的聯邦貿易委員會，主席西蒙（Joe Simons）入稟哥倫比亞特區地方法院，得到紐約檢察長，民主黨的詹姆斯（Letitia James）的響應。詹姆斯表示，這次訴訟目的是向Facebook及其他公司傳達明確的信息：Facebook的行為正傷害小企業，扼殺競爭並減少創新力，必須予以正視。

這將會是Facebook自成立以來，面對的最大法律挑戰。美國《華盛頓郵報》報道指出，這次訴訟主要集中Facebook對WhatsApp及Instagram的收購。Facebook在成功收購兩者後，使其在社交網絡上處於絕對領導地位，消滅其他對手，限制使用者選擇。

Facebook的「抄襲、收購及摧毀」模式

這不是Facebook第一次面對類似的指控，事實Facebook的經營手法已被詬病已久。Facebook的經營戰略被指霸道，是因為其面對競爭者的「抄襲、收購及摧毀」模式，即當Facebook發現有正面競爭對手出現，會先嘗試抄襲並推出功能相似的東西，若失敗則嘗試收購，若對方拒絕則直接迫害，最終摧毀對手。

圖為10月28日，Facebook出席的一個參議院聽證會。Facebook在2020年成為政府的目標，多次出席聽證聆訊。

在7月Facebook出席參議院反壟斷聽證會，與會者毫不客氣地質問Facebook的創始人、董事長兼執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg），若對手拒絕出售，Facebook就是否啟動其「破壞模式」（Destroy Mode），摧毀對手。

給Snapchat兩條路選擇

Snapchat是一個具體的例子。Snapchat在2011，是一個可快速加入影片和有趣圖片的通訊軟體，在推出後在年輕用戶群組一度引起熱潮，而Snapchat很快被Facebook盯上。在Snapchat一個專門對抗Facebook惡行，名為「佛地魔計劃」（Project Voldemort）的記錄中，寫道Facebook如何迫害他們。

朱克伯格會親自拜訪，並提出收購計劃。在計劃書中朱克伯格會給予Snapchat兩條路選擇：第一就是接受他們的價錢並讓他們收歸旗下，第二是等着Facebook推出一個一模一樣的程式出來，搶走Snapchat的生意，令Snapchat愈來愈難做。

Whatsapp，Facebook和Instagram的示意圖。Whatsapp和Instagram分別被Facebook收購，讓Facebook在社交網絡上擁有絕對地位。（Getty）

當科企巨頭成為龐然怪物

這當然只是冰山一角，在聯邦貿易委員會的指控中，還包括了Instagram的投訴。Facebook最初收購Instagram的目的，是由於Facebook發現其照片分享的技術和能力，遠遠落後於其他競爭者。而當他們接觸Instagram時，就向Instagram提出同樣的威迫利誘：若Instagram拒絕收購，Facebook就會對他們不利。

美國早年對科企業務抱持放任狀態，是為了培育它們並任由市場競爭創造成功。但當Facebook一類的科企逐漸領導市場位置，深入民心，以致成為生活的一部分時，這些科企巨頭已成為龐然巨物。特別是在2016年大選，Facebook被利用成為政治宣傳工具，成為文宣、流言、以至別國影響大選的舞台，監管機構才意識到問題的嚴重性。

控告Facebook是第一步，美國政府已把矛頭指向其他包括Google、Apple、亞馬遜（Amazon）等身上。這將會是一如當年美國政府控告微軟（Microsoft），為矽谷帶來震盪，推動科企的又一次變革。