拜登政策已走在一條正確的道路上

美國候任總統拜登的團隊正在逐步成形。根據最新消息，拜登計劃提名華裔女性戴琦（Katherine Tai）為美國貿易代表。如果提名得到參議院的確認，她將成為首位主管美國貿易代表辦公室的亞裔女性。

一個聚焦國內的團隊

拜登早前就承諾自己將組建一個「看起來像美國」（looks like America）的多元化政府，戴琦的亞裔、女性身份符合他所說的「多元化」特點。

從拜登近段時間對團隊成員的提名或者任命來看，「多元化」體現得淋漓盡致。四大內閣職位中，提名的國務卿布林肯（Antony Blinken）、財長耶倫（Jenet Yellen）都是白人，防長則選擇了非裔、前四星上將奧斯汀（Lloyd Austin）。經濟團隊中，包括耶倫在內有4名女性，更有勞斯（Cecilia Rouse，被提名為總統經濟顧問委員會主席）、坦登（Neera Tanden，被提名為白宮管理和預算辦公室主任）、阿德耶莫（Adewale Adeyemo，被提名為副財長）這樣的少數族裔。

拜登用人可以說是非常「政治正確」，點擊大圖瀏覽：

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反觀特朗普，他上任伊始的內閣官員幾乎清一色都是白人。本年中以來的「黑人的命也是命」運動更是激化了美國的種族對立情緒。拜登打造的政府團隊有着彰顯與特朗普不同之意，同時美國國內的種族分裂也迫切需要彌合。

除了國內的種族問題之外，拜登上任後面臨的難題是新冠肺炎疫情和經濟衰退。拜登的抗疫團隊中，福奇（Anthony Fauci）留任美國國家過敏和傳染病研究所所長一職，麻省綜合醫院傳染病專家、哈佛大學醫學院教授瓦倫斯基（Rochelle Walensky）擔任下一任美國疾控中心主任。他提名的美國防長也因為主持過2011年美軍從伊拉克撤出的行動，因而被認為是分發疫苗的優秀人選。

從經濟團隊來看，他們都有着多年的政府任職和政策制定經驗，比如耶倫曾在奧巴馬政府時期擔任美聯儲主席，更有着幫助奧巴馬政府恢復經濟的經驗。被提名為白宮經濟顧問委員會主席的勞斯在奧巴馬任內擔任白宮經濟顧問委員會成員。整體來看，這些著名的經濟學家大多主張更積極的財政和經濟政策，支持勞工階層家庭，促進更廣泛的經濟增長和抑制經濟的不平等。拜登寄望於這些專業人士來帶動美國經濟的復甦。

清晰的對內經濟政策

拜登的競選官網上列出了種種計劃，包括稅收、財政、民生等，非常詳細和具體。比如，將美國最低時薪標準從7.5美元翻倍至15美元；年收入40萬美元以上人群的最高階梯個人所得稅率從37%增至39.6%，將最高企業稅率從21%提高到28%；組建2,000億美元的清潔能源和基礎設施基金，投資3,000億美元用於國內購買和研發以改善美國的清潔能源、公共衛生、電信和基礎設施等。

相比之下，拜登的對外經濟政策並不清晰。拜登團隊多次言及要與盟友、民主國家一道制定全球規則，但具體細節並未披露。在貿易問題上，對於特朗普政府退出的TPP（即《跨太平洋夥伴關係協議》），拜登以及團隊對是否重返不置可否。之後，他又表示，在對美國的勞工與教育進行重大投資之前，將不會與其他國家或地區簽署任何新的貿易協議。

更為具體的，尤其是如何處理與中國的貿易關係，拜登只是稱不會推翻第一階段貿易協議，要與亞歐盟友磋商，制定連貫的策略。這意味着拜登政府仍需要時間與盟友磨合才能定下應對中國。

「先安內」的拜登政府

無論是從拜登的用人還是他有着詳細的內部經濟政策卻沒有清晰的外部經濟政策，都說明拜登上任之後的重點是國內。在短時間內，拜登都無暇顧及全球政策。多年來，美國還沒有遭遇過這樣的窘境，當年奧巴馬（Obama Barack）意氣風發提出「亞太再平衡」，聲稱要制定全球的貿易規則。特朗普的「美國優先」更是觸動了全球的神經。

到了拜登，面對各方的期待，他除了說要建立「民主國家」聯盟這樣蒼白的承諾外，一切都還待定，一切都還是未知數。但無論如何，重點關注國內，是正確的一件事，也是美國必須要做的事情。美國國內的問題已經到了必須要正視的時候。美國仍然是那個全球超級大國，問題在於這個大國內部問題叢生。

奧巴馬時期挺過了金融危機、醫保法案通過，經濟、就業和社會保持了看似向前發展的態勢，殊不知，繁榮只是掩蓋了問題和矛盾，貧富差距、種族不平等等愈演愈烈，催生了特朗普這樣的民粹領導人。反精英、反傳統的特朗普上台後，不願意承認美國有問題，更沒有意願去解決這些問題，反而是利用了這些問題來撈取個人政治資本，問題進一步激化。今年爆發的疫情更是給美國火上澆油。

身在局中的拜登不可能不知道美國的現狀，像特朗普那樣繼續民粹、將內部問題向外部轉移並不能真正解決問題。美國需要將很多問題自我消化。拜登現在將着力點放在國內是合適的，也是必要的。