印度東北邦獨立武裝背後的中國幻影

進入12月上旬，新德里周邊的農民示威已經讓莫迪（Narendra Modi）當局疲於應付；中印、中巴一線的軍情也頗為吃緊，印軍直到12月初才向前方輸送了一萬一千套美國進口的寒衣。

就在12月7日，還有匿名印度官員向媒體吐露了指向其「東北邦」的另一種威脅：印方認為，中國可能通過地下渠道向當地反政府武裝提供軍援。

據這名官員披露的消息顯示，中國不僅利用緬甸的「佤邦聯合軍」和「若開軍」兩支「民地武」，向印度東北地區的那加蘭等地區投放軍火，包括三名隸屬於「那加蘭民族社會主義委員會」的至少四名「叛亂人員」，還在2020年10月前往中國昆明採買物資，並與中方的聯絡人在緬甸的安全屋接頭，對此，印軍在10月21日後曾調集千餘人前往印緬邊境。

有關中國干預印度「東北邦」的話題可能顯出了新德里一側的複雜心境。這個傳統話題的沉渣泛起以及節外生枝始於2020年7月至9月前後。

從阿薩姆到佤邦再到中國，這背後的聯繫也並非完全匪夷所思：

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面對中印在拉達克一線的對峙，新德里的軍事專家們大多想到投入莫迪麾下印度調查分析局（RAW）直屬，由流亡藏人組成的「特別邊境部隊」（SFF）。這讓另一些印度觀察家產生了聯想：中方如若同樣對「阿薩姆聯合解放陣線」（ULFA）等活躍於阿薩姆邦等地的組織投入力量，令其加大對印度的威脅，想必也在情理之中。

當然，新德里觀察家們也深知印度東北邦的武裝力量不成氣候。印度自2011年後逐漸把以「波多民族民主陣線」，「特里普拉民族解放陣線」（NLFT）、和「卡塔普爾解放組織」（KLO）等組織聯合而成的「阿薩姆聯合解放陣線」（ULFA）圍困在印、緬邊界一帶，該組織大批高級、中級指揮員被俘。印方還和緬甸多次組織聯合「圍剿」，逐漸肅清了印、緬邊境的威脅。

班公湖南岸一戰後，新德里也表彰了戰死的SFF隊員：

但是，以國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）將軍為首的一批印軍高層仍然擔憂「中國和巴基斯坦在印度東北邦發動代理人戰爭」。

也就在2020年7月29日，隨着三支地方武裝在曼尼普爾地區發動聯合襲擊，打死四名印度軍警，領導襲擊的ULFA還在同日發表宣言，稱「印度擴張主義還沒有結束」，「東南亞西部地區人民反對印度擴張主義」，這一直指莫迪7月「擴張主義時代已結束」的講話就讓新德里一側感到了此前被撲滅的威脅似乎死灰復燃了。

莫迪在列城附近的前線做了「擴張主義時代已結束」的演講，北京對此有所微詞，但出乎新德里意料的是，印度東北邦反政府武裝也不忘對其揶揄一番。（Twitter@Aditya Raj Kaul）

此外，曼尼普爾地區的武裝還稱支持中方在加勒萬河谷等地「痛擊」印軍，且他們也大都使用中國產的軍火，這就讓新德里觀察家重新開始擔憂中國對東北邦地區的經略。

不過，也有不少分析人士認為，北京對印度東北邦地區的干預可能並不像想象中的那麼嚴重。正如新德里對流亡藏人多年的經營實際上已經很難調整中國在邊境的控制力一樣，中方也未必會遙控遠在千里之外，位於科希馬和因帕爾一帶的反政府武裝。這或許是印度媒體在中印對峙期間，為博眼球而製造的一些話題。

事實上，比起虛幻的「中國干預印度東北邦」，新德里或許更應該留意印共毛派及游擊隊向該地區的轉移。由於曼尼普爾、阿薩姆等地的反政府武裝也接受毛主義，這使得兩軍之間彼此有更多共同語言。

的確，印度在東北邦地區仍然部署重兵，這使得游擊隊雖然滲透到了曼尼普爾、阿薩姆等地區，也曾參與當地示威、抗議等行動，但他們面對極端的兵力對比態勢，還是選擇蟄伏。但從2018年9月至今，隨着游擊隊開始展開宣傳、示威等活動，新德里的難言之隱便由此繼續。考慮到印共毛派游擊隊在新冠之年仍能堅守根據地，保持相當的戰鬥力，印度的這種特殊國情就很值得包括北京在內的外界各方加以密切注意。