拜登提名的華裔貿易代表將如何接手中美貿易戰？

戴琦（Katherine Tai）為台灣二代華裔，能說一口流利的漢語，一直以來持對華強硬立場。在未來四年的中美貿易戰中，中國很可能遇到一個了解自己、更有策略性、更有計劃性的對手。

美國當選總統拜登（Joe Biden）12月10日宣布任命戴琦（Katherine Tai）為美國貿易代表。這是一個內閣級別職位，具有大使頭銜。

對於這一崗位，最重要的工作就是接下來處理中美貿易戰方面的問題，而戴琦的背景又為她加分不少。她是父母來自台灣，能講流利中文。90年代她曾以耶魯大學中國學者的身份在廣州的中山大學教授兩年英語。

戴琦的任命也符合拜登一貫的「多元化」團隊原則。若戴琦最終出任提名職位，她將成為第一個華裔內閣級別成員。

早在2007至2014年，戴琦就曾經在美國貿易代表辦公室工作過，其中後三年任首席法律顧問，負責中國貿易執法相關的工作。如今，她又將回到這個機構，出任最高級別官員。2014年至今，她在眾議院籌款委員會（ Ways and Means Committee），自2017年開始擔任首席貿易律師。

其實，戴琦的晉升速度很快。消息人士對政治新聞網站 Politico透露，很少有人不先在內閣擔任副職而直接出任正職。她在國會兩院贏得民主黨和許多共和黨人的支持，而且很少遭到議員們非議，這種跨越政治光譜的支持是很難得的。有議員對她做出了極高的評價——知識淵博、有耐心，且富有創造力。

始於2018年的中美貿易戰，在拜登政府將繼續進行。拜登曾經批評特朗普對中國無限制地加徵關稅，但是他認可中美貿易不公平這個說法，因此他會繼承特朗普繼續與中國保持貿易對抗，只是採取的方法不同。而通過戴琦過去在對華貿易方面的一些做法和言論，可以判斷出，她將採取更有策略、團結更多盟友，且用更加多樣的政策來處理中美貿易問題。

拜登曾經表示過，美國將要重返多邊主義，重新加入國際組織。在特朗普時期，美國雖然沒有退出世界貿易組織（WTO），但造成該組織上訴機構停擺，且作用被邊緣化。而民主黨與世貿組織一致性更高，因此戴琦上任後，很可能促使世貿組織重新發揮較大的作用。

實際上，戴琦在美國貿易代表辦公室工作期間，就曾在世貿組織對中國一些貿易違規行為發起訴訟。預計她履職後，會對世貿組織的成員國貿易規則、國家補貼企業相關準則都有政策建議，從而起到使中國遵守更嚴格的政策和規則的效果。

戴琦擁有出色的談判能力，這將有助於美國重新修復與盟友的關係，形成對抗中國的更強大力量。她曾建議美國與盟國互相購買商品，擺脱對中國的進口依賴。儘管這種做法會導致商品價格稍高，但如果相關盟國知道他們在海外有很有保障的市場，反而對企業有益。

此外，勞工權益是戴琦可能會用來對抗中國的另一籌碼。戴琦在籌款委員會任律師期間，曾經與特朗普政府工作，制定《美墨加協定》（USMCA）來取代《北美自貿協定》（NAFTA）。在達成美墨加協議的工作中，戴琦很好地平衡了美國勞工和大企業方面的矛盾，做到了讓雙方都滿意的成果。

在2020年初，中美達成了第一階段貿易協定，而在第二階段的談判，勞工問題、知識產權問題、技術轉讓等問題將是重點。預計戴琦將在勞工問題方面對華強勢。此外，她也很注重知識產權問題，所以中國在第二階段的貿易談判中很可能比較艱難。

這位律師出身的華裔貿易代表擁有說一口流利漢語的能力、出色的談判能力，還將團結盟友，使用更多招數解決中美貿易問題。可以預見，中美貿易戰不但不會降温，中國還很有可能面對一個更有策略、更冷靜、更有計劃性的對手。