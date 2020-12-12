目標俄羅斯：美軍在特朗普拜登交接前加速行動？

到12月中旬，隨着美國當選總統拜登的內閣逐漸確立，美軍在俄羅斯周邊的小規模活動也逐漸呈密集態勢。從敘利亞到波羅的海沿岸，美軍的行動正在逐漸從象徵性的調動轉向實質性的部署。其威脅程度也隨之逐級加強。

一線暫時升温

不可否認，新冠疫情導致北約部隊難以大批集結，譬如在11月下旬於立陶宛舉行的「鐵狼—2020」多國演習中，出現了參演士兵感染新冠的情況，它也影響了此次演習的預定計劃。

到12月10日，又有現役美軍在德國因新冠病亡，此人也成為美軍第一名在勤務中因新冠而病亡的人員。美軍在歐洲的行動也被迫因防疫而轉入低潮。但在此之前，美軍仍在俄羅斯周邊一線採取過類似突襲的行動。

在11月19日至24日間，美軍即於俄羅斯東西兩側分別以派遣美艦「麥凱恩」號（DDG-56）、空運兩輛M142高機動自行火箭炮（HIMARS）等方式，分別對海參崴、克里米亞兩地展開海陸「突襲演練」。

在此後的兩周間，美軍對俄軍的針對性行動還在繼續。首先，從11月下旬開始，直到12月4日，美艦「唐納德·庫克」號（DDG-75）又被派遣進入黑海水域執行「維護地區穩定和安全的海上任務」，俄黑海艦隊隨即派出監視船隊跟蹤美艦。

俄羅斯部署在西部飛地加里寧格勒的戰略導彈基地，有效打擊範圍基本覆蓋歐洲所有的主要都市區。圖為俄羅斯波羅的海艦隊防空分部演習中所使用的最新款S-400系統。（Getty ）

「唐納德·庫克」號本就來者不善。該艦自2014年開始，即被美國第六艦隊專門派往黑海，用於監視進佔克里米亞的俄軍。它還曾在2014年和2016年間，兩次與俄軍戰機近距離對抗。因此，儘管「唐納德·庫克」號此番只是為了監視前往埃及的俄羅斯艦隊，但它的出現，已經從側面展示了美軍在黑海、地中海乃至烏克蘭周邊問題上的警覺。

一周之後，駐紮在敘利亞的美軍也同樣展示了其對俄軍的戰術行動。也就在12月11日，美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie Jr.）將軍突然宣布，由於美軍發現了俄軍在北敘利亞的「非指定地區」進行巡邏，因此，美軍需要調動一批M2A2「布拉德利」型步兵戰車，不過，這批戰車可能將會在幾個月後才能運抵一線。

美軍在敘利亞的這一針對性調動可能相對遲緩。它是2020年7、8月間美、俄兩軍在北敘利亞聯合巡邏地區發生「撞車」事件的延續。在8月26日前後，社交網絡流傳了一段美軍Maxxpro防地雷車與俄軍裝甲戰車「飈車後衝撞」的視頻，美軍之後指出，視頻內容是實，當時俄軍車「側面衝撞」美軍車，導致四名美兵腦震盪。考慮到美、俄兩軍從2020年2月開始即在敘利亞北部地區多次撞車，美軍這一調動也算有備而來。

波羅的海的潛在危險

當然，美俄之間對峙程度最高，潛在威脅最突出的地區還是在波羅的海一線。

對美國和北約的戰略目標一直落在俄羅斯周邊地帶：

據美國軍報《星條旗報》消息披露，北約已從2020年12月上旬開始，宣布先在拉脱維亞首都里加修建一處耗資370萬美元的軍營，該軍營的用途旨在「允許美軍精鋭部隊在波羅的海地區擴大行動」。

根據美方計劃，該基地將為美空軍專用於空降滲透作戰的「352特種作戰聯隊」提供支援，除提供車輛、彈藥等補給之外，還可以駐屯兩架V-22「魚鷹」式旋翼機。這一部署很快引發了俄羅斯軍事分析人士的警覺。

俄羅斯《觀點報》在12月10日指出，V-22並非防禦性武器，它具備低空突破俄羅斯防空雷達的能力，可搭載至少24名特種兵在半徑700公里的範圍內活動。它意味着美軍理論上具備了從拉脱維亞滲透到莫斯科周邊工業地帶（如圖拉等地）的能力。

V-22對於美國和美軍來說，不僅僅是一種展示排場的標誌，它同樣也是一種具備低空突防能力的高性能運輸機。（美聯社）

事實上，美國可能自2014年以來就在波羅的海沿岸國家佈局對俄羅斯的「特種作戰」。除拉脱維亞外，海陸空三軍均擁有「特種偵察部隊」的愛沙尼亞也是美國重點關注的對象，美國還在愛沙尼亞斥資1,080萬美元改建了當地的阿瑪瑞（Amari）空軍基地，該基地在2020年7月完工，可以用以起降遠程運輸機。

俄方也已在12月上旬有所應對，俄軍波羅的海艦隊已宣布將在2021年加強駐紮在波羅的海飛地加里寧格勒一線的第11集團軍，除增兵1.2萬人之外，還計劃配置一個摩托化步兵旅及一個裝甲團，用以應對北約在立陶宛常駐的美國、英國、克羅地亞和羅馬尼亞的聯合部隊。

有分析認為，美軍在12月上旬的行動可能仍是特朗普政府的餘波，拜登當局雖已成型，但其仍無法影響或調動美軍。但拜登陣營對俄羅斯的態度也是可以觀測的。考慮到拜登政府難免會沿襲奧巴馬時期對俄強勢的外交大方向。從某種意義上來說，美軍在2020年歲末的對俄密集小規模行動可能亦迎合了這一訴求。