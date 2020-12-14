刪除南京大屠殺史實照片是Twitter之恥

12月13日是南京大屠殺83周年，也是中國第七個南京大屠殺死難者國家公祭日。很多個人和媒體通過網絡發布相關歷史信息以及悼念文章。 出人意料的是，部分中文用戶在Twitter上發布南京大屠殺史料後，被Twitter予以封號處理，相關圖片和視頻也被刪除。 Twitter給出理由是這些資料「無端血腥」。

除了凍結賬號、刪除圖片以外，Twitter還被指「限流」了一些相關的文藝創作和紀錄片， 比如旅美畫家李自健油畫《南京大屠殺》以及一段長達兩分鐘的南京大屠殺英文介紹，均被Twitter以「敏感內容」為理由進行隱蔽。

令許多中國網民感到更加不滿的是，就在12月13日同一天，許多與歷史事實相違背的「南京大屠殺造假論」、「南京大屠殺人數造假論」等觀點卻在Twitter得以暢行無阻。有自稱「恢復國民性」的日本右翼賬號公開嘲諷稱「為何南京大屠殺人數逐年增長」；此外，日本著名右翼、自民黨參議院議員山田宏指責「南京大屠殺照片偽造」、「南京大屠殺數字偽造」等言論，卻沒有被Twitter按其慣用的「誤導性信息」處理。

中國人民抗日戰爭紀念館位於1937年7月7日「七七事變」時的宛平縣縣署舊址。其陳列的展品中，有日本對中國人民使用過的刑具，還有南京大屠殺遇難者的遺骨。（多維新聞網）

諷刺的是，就在2020年10月15日前後，Twitter宣布，該公司將刪除否認「猶太人大屠殺」的推文，因為這些內容違反了該公司的可恨行為政策。「我們強烈譴責反猶太主義，可恨行為在我們的服務中絕對沒有立足之地」，Twitter官方發言人這般講到。Twitter還針對「美化暴力」的行為制定了強有力的政策，對美化或讚揚歷史上的暴力和種族滅絕行為採取行動。

早於Twitter採取這種策略的Facebook公司10月12日稱，將屏蔽否認（猶太人）大屠殺的發言。二戰期間，納粹及其盟友系統性地屠殺了600萬猶太人。Facebook稱，雖然該公司支持言論自由，但是隨着愈來愈多的數據浮出水面，例如有一項研究顯示，近四分之一的18至39歲美國成年人認為猶太大屠殺是虛構或被誇大的事件，是以該公司仍決定改變言論自由的態度。

與上述Twitter和Facebook的憂慮相似，目前也有大量日本網民或徹底否認「南京大屠殺」，或質疑「南京大屠殺」的罹難人數。

而今，日本教科書不乏以「南京事件」（日本官方至今沒有直接承認南京大屠殺罪行，而是稱呼這一暴行為「南京事件」）一筆帶過，且對日軍昔日暴行的描述含糊不清，在涉及罹難人數時也多有「未證實」等描述。每年12月13日，只有少數日本媒體報道南京大屠殺死難者國家公祭日的相關消息，結果還少不了「王顧左右而言他」的報道，譬如上周日（12月13日），日本《時事新聞》在報道中曲解中國紀念「南京事件」的原因，將其謬稱作「因為疫情原因和『人權問題』被西方攻擊，因此號召群眾提升愛國主義」。

不知史而智絕，深刻認知過往所發生的事件，對人們防範悲劇再次發生有重大意義。在面對過往軍國主義污點的問題上，日本國民及政府至今未能展現出直面自己過往的勇氣。若說這是日本自身的問題，那麼Twitter此舉，則無疑是一邊捍衛「猶太人大屠殺」真相，一邊支持模糊、甚至否認「南京大屠殺」歷史事實。如此雙重標準，既是赤裸裸地種族歧視，更完全違背其所謂「可恨行為」條款的準繩，實為Twitter之恥。