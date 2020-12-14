英國脫歐倒計時對台灣的啟示

2020年1月31日，英國正式脱離歐盟，由此開啟11個月的過渡期，卻隨即遇上疫情，談判自要讓位防疫。如今12月31日過渡大限將臨，雙方依舊存在重大分歧，「無協議」之說再度甚囂塵上。

回望2016年6月23日的那場脫歐公投，結局出乎各界意料，脱歐派以51.9%對上48.1%的微幅領先勝出，群眾的驚愕與歡呼此起彼落，彷佛是上天對英國來了記黑色幽默，隨後發展更讓這場鬧劇演成了政治慘劇。

首相卡梅倫（David Cameron）為此下台，其內政大臣文翠珊（Theresa May）於同年7月接任首相，直到2019年6月辭職前，文翠珊經歷了2次不信任投票，並先後提出3份脱歐方案，盼以「軟脱歐」形式解決僵局，卻遭工黨與黨內「硬脱歐」派否決，最後只能黯然下台。2019年7月，前外交大臣約翰遜（Boris Johnson）成了唐寧街10號的新主人，其雖曾表示「不排除無協議脱歐（No-deal brexit）」，但眼看時限迫近，也只能在一路跌撞中，推動談判前行。

回顧這場「拖歐大戲」起源，雖有本土疑歐意識作用，也受新自由主義危機催化，但真正啟動程序的關鍵，仍是2016年的全國公投。

英國前首相特文翠珊在任期間曾與歐盟連成脱歐協議，惟她的方案在英國國會三度遭到否決。圖為2019年5月，文翠珊宣布將會辭職，講話期間難掩情緒波動。（Getty）

這場活動看似為民主的精神展演，實是政客機關算盡後的弄巧成拙，更在後續一系列政治攻防下，讓英國經歷了長達4年的原地打轉，不僅催發資金與企業外移，更令英鎊急遽波動，脱歐也由此霸佔英國政壇，屢屢排擠其餘議程。即便最終協議得見，倫敦的金融地位也將隨英國剝離歐盟而下降，後續影響不言而喻。

由大西洋彼岸回望東亞，台灣雖也關注脱歐進程，卻總在一廂情願的幻影中迷走。各式論述以「脱歐」為皮囊，引渡骨血裏的政治要求，往復之間，台灣彷佛借鑑了歷史經驗，實則在類似困境中越陷越深。

2020年12月8日星期二，英國首相鮑里斯·約翰遜離開倫敦唐寧街10號，前往外交、英聯邦和發展辦公室參加內閣會議。（AP）

台灣如何論述脱歐

2016年脱歐之初，台灣輿論場受到英國的「公投聖光」感召，盪漾着鼓舞與反思的浪潮。彼時多數文章論及此事，盡將英國形塑為「民主的完美範本」，認為台灣膜拜之餘，應務實效法，原因無他，「脱歐」的爭議性使然。

平心而論，「維持自主」在英國政壇雖是陳年議題，涉及規章建置的「脱歐」議程卻非人人可觸，一來其所需專業門坎極高，二來所涉事務面向甚廣，故本就不適以公投解決。然而台灣輿論正是鎖定了前兩大關鍵，「反向思考」，認為如此高專業需求的重大爭議，竟也能訴諸全體民意，英國的民主程度顯然「突破天際」；反觀台灣，正是因對公投「處處設限」，致使民意難彰，故才始終難除「威權遺毒」。

台灣第一座核能電廠1號機組已屆滿除役，這個運轉長達40年的機組走入歷史，但同樣已長達近40年的台灣反核運動卻仍未停歇。圖為核一廠2011年間，於日本核災後開放參訪。（中央社）

在此脈絡下，台灣湧現了鼓吹公投的聲浪，認為諸如核電、證所稅、退休金改革與籌措長照財源等，皆為台灣社會懸宕已久的重大爭議，應參照英國脱歐的「直接民主」，以公投解決；甚至有輿論將英歐與兩岸關係相對照，認為龐大的「歐陸經濟體」進逼英國，正如大陸企圖統戰台灣般，這場「世紀公投」剛好能為台灣提供示範，或有一日，台灣也能借公投決定兩岸關係走向。

輿論發展至此，早已泛出了原有的英國脱歐框架，無數話語盡遭民族主義的黑洞吸納。故在「以公投解決兩岸關係」後，又出現了「脱歐公投雖值得效仿，但統一要求無權為之」的呼聲。這般論述雖肯定公投與民主的至高無上，卻增加了但書：正因欲保台灣民主，故要限制可能摧毀民主的一切途徑，統一自是首位之惡。

從2016年6月23日英國就是否脱歐舉行全民公投至今，已耗時4年半。（AP）

如此言說，看似仍以民主為核心，實已漸竄極化政治火苗：面對經濟與治理困境，政府短期難改大局，社會則沉浸於虛無的集體逃避中，群眾也在潛移默化間，盯上了當權者所標舉的特定群體，並視其為內部惡瘡、集體之敵。在脱歐時的台灣，其名為「支持統一者」，如今則已演化出「中共同路人」等新稱。

精英與民眾的相互綁架

換言之，英歐關係究竟如何、公投是否就能實現台獨，其實皆非此派論述支持者的關注焦點，公投在其看來，與其說是民主的體現，不如說是羞辱、區別「內部敵對勢力」，以凝聚所在陣營向心力的工具。人們嘴上對「脱歐」誇誇其談，看似關心國際，實則不過欲巧立名目，以發展反中的民粹新論述。

2020年1月9日晚間18時，台灣大選，韓粉人潮航拍圖。（楊家鑫/多維新聞網）

在此氛圍下，儘管英歐關係與兩岸脈絡天差地遠，台灣社會仍能一廂情願，將歐盟等同中國，並借公投通過後的詭異餘温，跨海自憐，同時動員內部仇恨；即便脱歐歹戲拖棚多年，可謂狠甩讚揚者們滿滿一耳光，更被諸多學者、媒體評為教科書級公投災難，台灣輿論仍能若無其事來個急轉彎，於2020年總統大選時，將沉寂已久的脱歐公投請出骨灰罈，以英國老年人投票率高於年輕人為宣傳動點，大肆渲染「保守老韓粉」與「進步青年」的對立論述，鼓吹青年返鄉投票，以免台灣重蹈英國覆轍，「被頭腦不清楚的老人毀掉未來」。

平心而論，脱歐公投中的青年投票率確實較低，然而台灣輿論也未能洞察到，這場災難的源起，不在投票的人群分布，而在英國精英與民眾的相互綁架。脱歐提案由保守黨提出，其眼見鼓吹脱歐的英國獨立黨於2014年的歐洲議會選舉大勝，便孤注一擲，將脱歐公投當作選票吸塵器，順道增加對歐談判籌碼，卻弄巧成拙。而之所以會有此發展，主因便在其低估了民眾的易煽動性，不僅在選舉期間放任各式假新聞漫天飛舞，諸如約翰遜等政治精英更是帶頭鼓吹脱歐，以致鑄下此般結局。

2020年1月31日，慶祝英國正式開始脱歐的民眾。（AP）

根據《經濟學人》調查顯示，公投提案成形前，認為脱歐為「急迫政治問題」的英國民眾僅有10%，公投成案後，此一數據在短期內急速飆升至50%，足見精英的最後催化效果顯著。但結果出爐後，便輪到精英們騎虎難下，只能被民意一路拖行向前。如此態勢，恰似經歷次次選舉後的台灣社會：精英們於選前大肆煽動反中民粹，卻在選後受民意裹脅，僅能繼續佯裝強硬。往復之間，民粹的土壤愈發厚實，台灣的迴轉空間卻日漸狹窄。

從讚揚公投到想象以此獨立，從想象獨立到禁止統一公投，從避談脱歐到用以鼓吹選舉，台灣輿論看似將脱歐議題玩弄於股掌，任意剪裁、隨意嫁接，實則與英國步上了相似的命運：內部產業轉型受挫、國際地位不如過往，政治精英遂炮製特定議題以催化選票、鞏固權力，卻也註定要受民粹力道反噬。

眼下英國悲劇已鑄，台灣則仍在狂飆的酣暢中。但正如保守黨的機關算盡禁不起一點萬一，台灣若止不住自毀的步伐，恐也將在某次高潮後，換來悔不當初的一場空。