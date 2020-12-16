一日之內連遭美歐制裁　埃爾多安輪盤賭局的危與機

在經歷了近十周的討價還價之後，歐盟領導人終於在升級對土耳其制裁措施上達成基本共識。

12月11日，在最新一期歐盟峰會發表的結會聲明中，布魯塞爾方面公開表示這一升級制裁的決定是對安卡拉近半年來在東地中海「持續進行冒進與挑釁式行動」的反制之舉。

聲明中還特別強調，在10月初的峰會上歐盟方面曾給予埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）當局「改過自新」的機會，但後者不僅「不思悔改」反而變本加厲：近兩個多月以來，不但在東地中海的「破壞性舉動」有增無減，甚至還屢次在外交言論上挑釁歐盟（主要指土法爭端）。為此，布魯塞爾方面只得將在之前峰會上提出的「制裁清單」正式提上日程，並付諸實施。

無獨有偶，就在歐盟制裁決定出爐的同一天。華盛頓方面也傳出美國即將就土耳其引進俄製S-400導彈防禦系統的悖逆之舉，對後者實施相關制裁的消息。

2020年7月11日，在土耳其與塞浦路斯爭議海域進行油氣勘探作業的「果敢號」（Yavuz），在其身旁可以清晰地看到一艘土耳其海軍的護衛艦在保駕護航。（Getty）

一天之內連遭美歐雙重制裁，對於前一天還神采飛揚在巴庫參加「納卡勝利大閲兵」慶典的土耳其總統埃爾多安來說，無疑是當頭棒喝。在美歐愈發收緊的戰略緊箍之下，埃爾多安能否另闢蹊徑地維繫下去，抑或會有崩盤之危呢？

「任何針對土耳其的制裁舉措都不會對我們帶來實質性影響，我們在東地中海將繼續維護自身的合法權利，在這方面不存在任何妥協空間」——12月9日，在美歐雙重制裁即將成行前夕，埃爾多安就提前給國內民眾打下了「民族主義預防針」。

而在制裁出爐的次日（12月12日），埃爾多安更是將其對美歐制裁的不屑一顧進行到底。「歐盟的決策需要具備真正意義上的自主性，而非像現在這樣被希臘和南塞浦路斯牽着鼻子走。不過，這一切對土耳其來說已經無關緊要了，我們的當務之急是通過必要的立法和行政改革，確保土耳其在全球政經體系中的十強地位」。

+ 3 + 3 + 3

事實上，早在2016年的「7・15」未遂政變發生之後，以「大國雄心」為根本目標，以東西精妙平衡術為核心策略的埃爾多安式輪盤賭，就成為安卡拉方面對外戰略的主旋律。

2016年11月21日，在未遂政變餘波未平之際，歐洲議會以一致同意的壓倒性優勢通過了無限期推遲土耳其入盟談判的決議。兩天後，土耳其即被授予了2017年度上合組織能源俱樂部主席國的資格。

埃爾多安隨後公開表示，土耳其願以徹底放棄入歐談判為條件換取上合組織的正式成員資格。雖然後來受制於種種因素而未能成行，但由此發出的「東風勝西風」的信號無疑愈發強烈。

2017年中，埃爾多安當局更是不顧北約盟友的強烈反對，力排眾議地同俄羅斯簽署了俄製S-400導彈防禦系統的軍購合同。與此同時，安卡拉方面在敘利亞與利比亞，也步步為營地將以美法為代表的北約盟友漸次排擠出區域地緣遊戲的核心圈，從而將之日益轉化為「俄土二人轉」的劇本。

2019年9月15日，俄製S-400導彈防禦系統的最後部分（電池部分）順利運抵土耳其首都安卡拉的穆爾泰德（Murted）軍用機場，這也象徵着俄土之間的S-400軍購大單正式交付完成。（Getty Images）

此外，土耳其還在其他中東地區、非洲以及歐亞腹地低調拓展經貿網絡，以期能夠對沖與歐美盟友關係下行所帶來的風險。

如果說埃爾多安當局的「東向開拓」為其傲視美歐制裁奠定底氣的話，那麼歐盟成員國在對土政策上的內部分化則為其「分而治之」提供了重要抓手。在12月10日的歐盟峰會上，德國總理默克爾（Angela Merkel）與保加利亞總理鮑里索夫（Boyko Borisov）成為阻擊大規模對土制裁提案出爐的關鍵棋手。

前者出於國內有體量相當的土耳其裔移民社群以及作為歐盟軸心的領導責任，而不願在對土制裁上採取過於激進的態度，後者一方面作為埃爾多安的政治密友，另一方面本國從土耳其溪天然氣管道項目中獲利頗豐，也不願實質性地打壓土耳其。

同時，西班牙、意大利、馬耳他及匈牙利也對大規模對土制裁持保留意見——雖然沒有像德國與保加利亞那樣強烈表達出來。

如此情勢之下，作為「對土強硬派領頭羊」的法國，也不得不在正式會議上部分軟化了此前的激烈措辭。最終出台的制裁決定上，顯著擴大了此前的「制裁黑名單」範圍，將更多與東地中海「非法油氣勘探活動」有涉的土耳其公民個體與企業實體納入名單之中，但對法希塞三方要求的更為嚴厲的弱化乃至取消歐土關稅同盟，以及武器禁運的提案，則未予回應。

+ 2 + 2 + 2

歐盟首席外交與安全事務代表博雷利（Josep Borrell）表示，布魯塞爾方面將就更為廣泛的對土政策問題與下月即將履新的拜登（Joe Biden）內閣進行協商。屆時，有望在2021年3月推出更為全面的對土系列舉措。

面對可能來臨的「跨大西洋系統性聯手打壓」之局，埃爾多安當局的新階段應對之策也在悄然鋪開。

12月10日，在巴庫參加「納卡勝利閲兵」之時，埃爾多安就不失時機地拋出了在外高加索地區成立「六國集團」的橄欖枝，希望將俄土伊與外高加索三國都納入其中，據稱普京（Vladimir Putin）當局對此已有積極回應。

與俄羅斯類似，安卡拉方面同樣對即將到來的拜登時代憂心忡忡，尤其是對於前述「美歐聯手製土」以及由此而來的在中東地區對土耳其勢力的全面擠壓深感焦慮。為此，藉助在納卡戰事中打開的「歐亞地緣空間」，提出「六國集團」動議就成為埃爾多安當局對沖危局將臨的重要籌碼之一。