【展望2021】亞洲世紀的正式起點

「21世紀將是亞洲的世紀」，這是人們都熟知的一句話，不少觀察者在上世紀便開始預言這一趨勢。不過，直到2008年次貸危機之後，該趨勢才逐漸開始加速。而如果說12年前西方各國經歷的危機是新時代的預備起跑哨，那麼在21世紀渡過頭20年之後，魔幻的2020年則才是這「亞洲世紀」的正式起點。如將亞洲擴展到西太平洋，就更是如此。

西太平洋國家在抗疫方面的表現普遍優於歐美，疫中簽署的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）更代表了整合經濟板塊的決心。雖然目前不少國家仍在政經方面存在摩擦，美英多國也加大了介入的力度，但我們仍可以大膽地展望，域內國家擱置分歧尋求共識將成為主流，合作利好消息將在新的一年紛至沓來。

不同於文化理念相近、政治經濟共同體合一的歐盟，也不同於美國主導的北美地區，西太平洋地區在經濟一體化程度上一直較為落後，主要是政治環境更加複雜，多國在過去10年屢生爭端，例如中日韓之間不時爆發主權爭議或歷史遺留問題，導致自貿區談判數次擱淺；又如中澳近來在政治上的衝突延燒至經濟層面；更別說曾經劍拔弩張的南海問題了。

東京羽田機場11月21日人來人往，明年日本與鄰國開啟旅遊泡泡後將更加熱鬧。（美聯社）

不過，無論政治紛爭如何，西太平洋各國經濟合作越趨緊密已是大勢所趨。中國多年來一直是東盟、日、韓、澳、紐的最大貿易夥伴，中美貿易戰和新冠疫情也讓中國更加將焦點放在域內，東盟就在今年前三季度躍為中國第一大貿易夥伴，雙邊貿易額在疫中增長7.7%。

11月中旬簽署的RCEP更是域內經濟一體化的有力信號。美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）估算，在未來十年，該協議能促進15個簽署國之間的貿易總量增長4,280億美元，與非成員國之間的貿易量減少480億美元。協議帶來的區域內生產鏈優化整合、提高投資和創新能力、降低非關稅壁壘等好處，更是難以估量，勢必能強勢拉動疫後經濟復甦。

擱置分歧成域內主流

可以樂觀地估計，在RCEP的加持下，各國會更加專注地推進疫後復甦。事實上，在經歷了過去的政治摩擦高發期後，多國已清楚了彼此的底線，並逐漸默契地達成了經濟利益為先的共識。

例如日本前首相安倍在執政後半段放棄了通過「價值觀」外交對峙中國，繼任者菅義偉料將保留這一路線；曾因南海問題與中國交惡的菲律賓，在總統杜特爾特2017年上任後也調整了對華政策，南海問題逐漸退出國際焦點；日韓去年因慰安婦基金會以及二戰勞工等遺留問題爆發的貿易戰，在菅義偉上台後也出現轉機，韓國總統文在寅上月向日方捎去了希望關係轉圜的口信，相信不久後雙方會逐漸和解。

就算是現在似乎有愈演愈烈的趨勢的中澳糾紛，不久後也應會偃旗息鼓。由於這是中澳自中國外交風格轉型以來首次正面交鋒，我們可以將這看做兩國對彼此外交手段和底線的一種試探。澳洲已經在交手中體會到，中國不會坐視澳洲跟隨美國鷹派對華發難，也不會吝於使用經濟手段報復。

滿載澳洲煤炭的貨船停在中國港口。（新華社）

而對於對華出口佔國民生產總值（GDP）約一成的澳洲來說，中國的反擊是疫中難以承受之痛。中國海關數據顯示，今年前11個月，中國對澳洲進口同比下降4.9%。同時鑒於近來澳洲輸華的主力商品鐵礦石和煤礦價格瘋漲，壓低中國下游廠商利益且造成輸入性通脹壓力，中國遂開始尋求供應商的多樣化，同時對澳洲出口商釋放警告信號，因此兩國經濟關係短期可能會更加顛簸。

終了，正如曾與中國起過嚴重衝突的日本、菲律賓等國一樣，中澳貿易乃至中澳關係已經取替美澳關係成為澳洲的核心戰略利益，且只會進一步加重，而任何國家的政治外交策略都需要以保護其核心戰略利益為出發點。澳洲總理莫里森近期也釋放出與中國重歸於好的信號，例如讚美中國的脫貧成就，表明「我們支持中國大力發展經濟，而不是像有的國家那樣，試圖遏制其發展」，以及「希望明年能與中國領導人會談」等等。來年趁着RCEP的東風，以及疫後重新開放旅遊的需求，中澳關係回暖只是時間問題，且應會在近月內發生。

未來政經合作紛至沓來

有鑒於西太平洋地區良好的前景，域外國家尤其是歐美也自然將加大對該地區的投入。美國自是不用說，西太平洋地區在可見的未來也需要美國的積極參與，日韓依賴其防衛保障，澳紐也是其傳統盟友，菲律賓等多國也都與美國配合良多，更別提還有一再試圖加大美國在西太平洋角色的台灣。

美日澳印11月在印度洋展開軍演，明年將有更多國家的軍艦進入 西太平洋。（美聯社）

從美國角度出發而言，從奧巴馬時代的「亞太再平衡」和特朗普政府的「印太戰略」一路走來，以印太為重點的外交戰略已經越發清晰，動作也越來越多，包括恢復美日澳印「四方會談」（QUAD）等機制、在中印邊界衝突後與印度簽署軍事協議共享衛星數據、在中澳爭端時為澳洲說話以及不斷加強對台灣地區的軍售等等。美國在未來無疑還會繼續深入參與印太政治，試圖加大自身在這塊核心區域的影響力。

而不僅美國，其他大國也對這片區域越發重視，法、德、英等國一再向國內及國際強調西太平洋地區的重要性，一再加大與域內各國的合作往來。英國更是多次提出將七國集團（G7）擴充為「民主十國」（D10）的概念，囊括印度、澳洲、韓國入內，這既是為了應對中國這個「異類」的崛起，也更體現了世界重心已然東移。

傳統西方大國對中國的愛恨交加和束手無策，對亞洲其他國家的親善合作，對印太地區的關注，都證明這是一片潛力無限、戰略意義重要的區域。而相較於域外國家的焦慮，域內國家顯然正秉持擱置分歧尋求合作的共識，在經濟基礎上進一步發展出政治、文化合作，愈發彰顯西太平洋地區正式成為世界政經中心的事實。未來，中日、中韓、澳紐將逐漸開放旅遊氣泡，中日韓三國或在RCEP基礎上推進自貿區談判，日韓及中澳糾紛待解有望，瀾湄合作將更加緊密，如此種種，不一而足。在2020全球按下「暫停鍵」之後，亞洲世紀已經在西太平洋地區領先於世界復甦的現況下，正式開啟。