三大央行本周議息　美匯指數續跌至兩年半低

本周可謂是超級央行周，三大央行——美國、英國及日本先後議息。美聯儲打頭陣於香港時間明日凌晨時間公布議息結果。繼上周歐洲央行將抗疫緊急買債計劃加碼5,000億歐元，投資者聚焦聯儲局會否有意跟隨「加開水喉」。在現時聯繫匯率下，港元亦跟隨「弱美元」走勢，兌其他外幣貶值，所以市場亦關注聯儲對於美匯指數跌至兩年半低位的看法。

聯儲資產負債規模超過7萬億

歐洲央行上周率先將緊急債券購買計劃（PEPP）再增加5,000億歐元，至1.85萬億歐元。美國面對疫情爆發及經濟疲弱問題，市場認為亦有需要跟隨擴大買債規模。不過，數據顯示，美聯儲的資產負債表規模已升至超過7萬億美元，較今年初約4萬億美元，接近翻了一番，沉重負債壓力令聯儲貨幣政策行動舉步維艱。

美就業及零售增長後勁乏力

參考市場最關注的美國非農就業數據，今年6月份就業人數於一度大幅急升至480萬人破紀錄，主要受到聯儲局的「無限」量寬買債計劃及歷史性2萬億美元第一輪刺激經濟財政計劃，不過其後就業增長後勁不繼，就業人數升幅接連數月出現按月放慢，至上個月新增就業只得24.5萬人，遠遜市場預期的40餘萬，亦是半年來最細升幅。

美國向來是消費大國，消費者支出約佔國內經濟活動的三分之二，不過由於疫情及國會新一輪刺激經濟方案遲遲未能出台，近日美國零售銷售數字亦未見起色，10月份零售數據按月升0.3%，遜市場預期，同時亦是半年來首次跌穿1%的升幅。

聯儲委員考慮擴大買債 或轉買長債

面對經濟疲弱，聯儲有需要出動政策工具箱支持經濟。不過，聯邦標準利率已經跌至0-0.25%的區間，未有進一步減息空間，所以聯儲剩餘的政策工具不多，主要是擴大現時每月1200億美元的購買國債及不動產抵押貸款證券 （MBS），或是轉買更長年期債等措施，以進一步壓低長期息率。

美匯指數偏弱，是商品價格上漲的原因之一，油價昨晚就升至3年高位。（視覺中國）

事實上，翻查上月聯儲議息紀錄，已經委員提出有需要時，局方可以考慮修改買債計劃，同時亦認為聯儲局可以選擇增加買債規模，或者轉為購買年期更長的債券。

投行界意見相近，高盛經濟學家料聯儲局有機會延長購債組合的加權平均天期，以壓低長期利率，抑制房貸等貸款的息率上升。

美匯跌穿90.4創兩年半新低

不過，由於美國新政府換屆在即，加上新冠肺炎疫苗正式在美國開始進行大規模注射，聯儲亦可能會謀定而後動，留待明年初會議時才正式出手擴大量寬，於會後聲明上只是重申維持貨幣政策寬鬆的「鴿派」立場。

在聯儲進一步「開水喉」的預期下，美匯指數持續受壓，執筆之時美匯跌穿90.4水平，續創2018年4月以來新低。至於美債方面，十年期債息則報0.92厘，連續半個月時間企穩0.9厘水平；相比今年4月，受到聯儲無限量寬計劃推動，十年期債息一度跌至0.6厘水平。

至於英國及日本央行，本周四及周五料會按兵不動，因英國方面正聚焦與歐盟討論退歐方案，仍未有最終定案，雙方在漁業問題上存爭議，不過今日《衛報》引述歐盟消息指，英國政府就捕撈權作出讓步，不再要求未來掛上英國旗的漁船，必須主要由英國國民擁有，或能促進雙方談判。

日央行首度向財務省購入美金

至於日本方面，由於上周日本內閣剛批准價值73.6萬億日圓（折合逾7,000億美元）的第三輪大規模經濟刺激計劃，相信央行官員會先行觀察財政政策的效果。

不過，日本央行今早決定向財務省購入約60億美元現金，將是日本央行首次直接向財務省購買美元，反映央行對年底前再現美元融資緊張的風險非常謹慎，以確保有充裕資金，應對因疫情造成的市場混亂。市場相信日本央行將於議息會議結束後進一步交代買入美元的細節。