中國女間諜傳聞何以攪動美國國會山

連日來，一則關於「中國女間諜滲透加州政界」的傳聞不斷受到美國媒體的關注。而在特朗普政府「反共反華」的輿論氛圍下，這種傳聞更是引起了右翼的警覺，爭吵聲逐漸蔓延到了整個國會山。 12月15日，參眾兩院的多名共和黨人要求傳聞中所牽涉的加州第15選區的聯邦眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell）退出眾議院情報委員會。

眾議院少數黨黨鞭斯卡利塞（Steve Scalise）、佛州聯邦參議員斯考特（Rick Scott）要求將斯沃韋爾提出眾議院情報委員會。共和黨眾議員斯圖爾特（Chris Stewart）甚至稱，中國瞄準的不止是斯沃韋爾，所有敏感職位的議員都已被中國盯上。

他們認為，斯沃韋爾會將美國的機密信息提供給中共。眾議院共和黨籍領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）甚至將斯沃韋爾稱為美國國家安全威脅。

2019年1月3日，美國第116屆國會正式宣誓就職。民主黨眾議員斯沃韋爾懷抱女兒出席。（視覺中國）

傳聞大意是指2011年至2015年間一位名叫方芳（Christine Fang）的中國「疑似間諜」打入美國政治圈，結交了三藩市灣區的兩位現任的聯邦眾議員，斯沃韋爾便是其中之一。美國Axios網站甚至爆料稱這位中國女性和兩名美國中西部的市長有過曖昧關係，且被聯邦調查局（FBI）掌握證據。爆料並沒有證實這位中國女性的真實職業。而且，該中國女子已於2015年離開美國。

外國女性通過結交美國上流社會，打入美國政界，這似乎符合很多間諜案的劇本。「中國」、「年輕女性」、「色誘」、「加州」、「三藩市總領館」等諸多元素結合起來，就給了美國右翼政客和媒體足夠的發揮空間。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等右翼勢力已推動關閉了中國駐侯斯頓總領館。這則傳聞則是無限放大了該女性和中國三藩市總領館的關係。

曾在FBI的工作過的情報探員甚至在《國會山報》刊文，稱中國正在傷害美國民主，美國要汲取教訓，把斯沃韋爾當做典型案例進行研究。

12月8日，美國短新聞網站Axios獨家報道「中國女間諜」的傳聞。（Axios網頁截圖）

中國駐外領事館一般都會向所在地區的華人提供服務和幫助。這種接觸是少不了的，多了也代表不了什麼。華人女性在美個人生活也不一定和領事館有直接關聯。如果隨意將外國個人同美國政客的聯繫歸類為間諜行為，恐怕美國政界沒有多少人是「乾淨的」，包括通俄門爭議當中的特朗普親信。即便中國對美存在遊說，很多都是依照美國法律進行，也符合美國金錢政治特性。

這不是要斷言「方芳絕非中國間諜」，各國之間進行間諜行為是眾所周知的事實。可是，5年前的舊聞現在被美國媒體曝光，背後必然不是為了解決所謂「間諜問題」。

而在此案當中，最明顯的原因無外乎右翼勢力推波助瀾。美國多位共和黨議員急於將這位中國女性定為「中國間諜」，誇大她和中國官方的聯繫，就是繼續打中國牌，攻擊國會民主黨人。

2020年7月27日，在美國國會山，眾議院議長佩洛西和參議院多數黨領袖麥康奈爾交談。她在疫情年展現了不向共和黨人妥協的一面。（AP）

對於這種政治把戲，或者說黨爭的延續，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不會讓步。

斯沃韋爾算是民主黨在眾議院的新星，目前已經進入第二個任期，也曾參加2020年總統大選民主黨初選，如今是眾議院情報委員會和中情局（CIA）眾議院情報小組委員會成員，接手的都是涉及到美國國家安全的機密信息。他也曾投票支持彈劾美國總統特朗普（Donald Trump）。對於共和黨人的攻擊，斯沃韋爾認為，這是一種政治迫害，因為他過去曾高調批評特朗普總統。

這種驢象黨爭也體現了美國右翼政客對中國的對抗和敵視心理。特朗普執政末期，美國政治氛圍的毒化已經達到最高值。任何中國元素都有可能被意識形態化和惡意解讀。近來美國右翼誇大中共「黨員」在美國企業任職的負面影響，就是一個例子。即便新政府上台，這種趨勢短期內也不太可能改變。