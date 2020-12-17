拜登內閣｜布蒂吉格：從管理60輛巴士到統轄全國交通的火箭式擢升

美國當選總統拜登（Joe Biden）的過渡團隊已在當地時間12月15日宣布，拜登將提名布蒂吉格（Pete Buttigieg）為交通部長。

布蒂吉格在2011年以29歲之齡當選印第安納州南本德市（South Bend）市長，一直到2018年底。在任期間，他也曾作為美國海軍的情報官員赴阿富汗服役。2019年初，他宣布參加2020年民主黨總統候選人。此外，是一位同性戀者。如果得到聯邦參議院確認，他將成為美國曆史上第一位公開自己同性戀身份的內閣成員。

在三月初，美國兩黨舉行總統候選人初選的「超級星期二」之前，布蒂吉格宣布退出總統競選，並轉而支持拜登。在拜登與副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選期間，他幫助賀錦麗準備副總統辯論，從此變成拜登的親密盟友。

拜登在媒體前也不掩飾對這位政治新星的喜歡，曾表示布蒂吉格讓他想起了自己逝世的兒子博（Beau Biden），也用「愛國者」、「解決問題者」，「代表了美國最好的一面」這樣的詞語評價了布蒂吉格。布蒂吉格也擁有傑出的溝通能力。

這位年輕有為的政治人物擁有出眾的個人能力；拜登也非常喜歡這位政治新星，曾表示要為布蒂吉格在政府留出一個位置；以及他的同性戀身份符合拜登多元化內閣的承諾。或許正是這三點，才讓拜登選擇他出任交通部長。

美國的交通部（Department of Transportation）一般是不受重視的內閣部門，但是在拜登政府時期可能會發揮很重要的作用，因為拜登把「應對氣候變化」列為他上台後四大優先事項之一，且將在美國國內推動「綠色新政」，促進傳統的煤炭、石油、天然氣等能源產業向清潔能源轉型，並將重新翻新美國衰敗的基礎設施。而這個部門在道路、橋樑、水壩等基礎設施建設，以及管制汽車排放、鼓勵電動汽車等方面將發揮核心作用。

從一個市長到被視為拜登政府時期非常重要的內閣職位，布蒂吉格的職位直線上升。因交通部長要負責管理近5.5萬名僱員、870億美元的預算和十幾個行政部門，並且監督美國的領空、高速公路系統、管道安全等等，外界對拜登以火箭速度提拔一個政治素人的行為發出了質疑。

布蒂吉格在交通能源方面的經驗也有限。他管理的南本德市只有10萬人，公共巴士只有60輛。市區附近有一個機場，但是歸屬於當地的縣管理。

不過，布蒂吉格曾在黨內初選時，就大膽地提出過一些基礎設施方面的政策建議。例如用車輛行駛里程費來取代汽油稅、一般是由政策專家提出的。 比如在黨內初選時，提出要根據汽車行駛里程收費、2030年前投資200億美元用於更換300萬條鉛管線、建立一個400億美元的「海平面防禦基金」以控制海平面上升等等。

任市長時，布蒂吉格也曾提出，他計劃將城市下水道「智能化」，以防止洪水；還提出消除南本德市中心的一些單行道，以加快城市經濟復甦。

布蒂吉格曾經提過，他對外交事務比較感興趣，此前也有不少美國媒體曝出拜登可能任他為駐華大使，但是這個職位一般是由多年有外交經驗的人擔任，不太適合布蒂吉格。也說明了拜登對他的充分肯定。但因遏制氣候變化是拜登一個重要且宏大的議題，涉及到基礎設施的推倒重建、能源產業升級、重造就業崗位等等，但拜登將布蒂吉格安排在交通部長這個職位，也是對他寄予厚望，希望他在這個核心職位上多加歷練，也許日後將成為民主黨的中流砥柱。