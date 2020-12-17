美元指數跌破90　政府信用岌岌可危

12月17日，美元指數盤中跌破90大關，自3月19日以來美元指數已經累計下跌超過12%。雖然已經創下兩年來新低，但是美元指數的下行趨勢似乎沒有盡頭。

美元指數由美元兌六個主要國際貨幣（歐元、日元、英鎊、加拿大元、瑞典克朗、瑞士法郎）的匯率經過加權平均計算獲得。其中，歐元兌美元的權重佔57.6%，美元兌日元的權重佔13.6%，英鎊兌美元的權重佔11.9%，三者合計佔全部比重的83.1%。

美元此前強勢的根基是美國經濟比歐元區、日本等其他發達經濟體的經濟表現更好。由於歐元區和日本長期保持低利率，美國與其他發達經濟體的利差較高，這令美元始終處於強勢地位。

然而，2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情襲來，美國經濟增速由正轉負。為了提振經濟，美國聯儲局將聯邦基金利率目標區間的下限設為零，美國與其他發達經濟體的利差基本消失。如今美國與歐元區、日本等發達經濟體一起陷入經濟衰退，美國的疫情防控表現甚至弱於其他發達經濟體。可以說，美元相對其他發達經濟體貨幣已經不再有任何優勢。

與此同時，聯儲局還在「大放水」。12月16日，聯儲局宣布維持聯邦基金利率目標區間在0至0.25%，並表示將繼續以每月至少800億美元的速度增持美國國債，以每月不低於400億美元的速度購買機構抵押貸款支持證券，直至充分就業和物價穩定兩大目標取得實質性進展。

聯儲局預計，2020年美國失業率將達6.7%，仍高於自然失業率；2020年通貨膨脹率為1.2%，遠低於2%通脹目標。從美國當前宏觀經濟環境來看，聯儲局仍有繼續印錢的理由。這也成為美元持續走弱的重要原因。

其實，濫發美元的後果不僅僅會使美元指數下行，也將嚴重削弱美元的信用。

美國經濟陷入衰退，政府只能通過「印錢」刺激經濟。（視覺中國）

如果單純從價值尺度的角度來看，美元匯率走弱會令美國的購買力下降，會令以美元計價的國際大宗商品的價格走強，也會令比特幣等虛擬資產升值。但是，如果美國能夠通過印錢刺激經濟、轉嫁危機，讓全世界分擔美國經濟復甦的成本，那麼美元匯率走弱的代價是美國樂於接受的。

然而，作為一種信用貨幣，美元的基礎是政府信用。從信用承載物的角度出發，美元走弱反映出的是政府信用的流失。

如今，聯儲局的資產負債表快速膨脹，已經從年初的4萬億美元左右快速升至7萬億美元。與此相對應的卻是一個入不敷出、只能靠發債解決赤字問題的政府。2020財年（2019年10月至2020年9月），美國財政赤字高達3.13萬億美元，截至12月15日，美國政府的總債務已經高達27.5萬億美元，其中公共債務（Debt Held by the Public）高達21.4萬億美元。

2020財年美國政府為債務支付的利息就高達5,228億美元。可以說，美國政府的債務已經喪失了可持續性。從近兩屆政府的財政收支狀況表現來看，美國也已經放棄償還越積越多的美元債務。

此前，市場之所以承認美元的國際結算貨幣和國際儲備貨幣地位，一方面是因為美國在金融、軍事、科技等領域仍處於世界領先地位，另一方面是因為美元缺乏有足夠競爭力的對手。如今，隨着美國政府在國際貨幣體系中越來越缺乏責任與擔當，從「美元指數下行」到「美元信用崩潰」似乎只剩一步之遙。