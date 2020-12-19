輸掉防疫的美國如何贏得疫苗戰

自3月新冠肺炎（COVID-19）在美國肆虐以來，美國人不注重戴口罩以及保持社交距離，造成美國成為世界新冠疫情震中。抗疫不力也使得美國在國際社會上的形象受損。如今新冠疫苗問世，美國兩黨領導人均大力推進疫苗的大規模接種，以求在「疫苗戰」環節超越別國，拿到高分。

12月15日，美國食品藥品監督管理局（FDA）表示，莫德納（Moderna）公司研發的新冠疫苗"高度有效"，意味著這款疫苗在近期很可能會獲得緊急使用權。這款疫苗也將成爲繼輝瑞（Pfizer）之後，第二個獲得批准緊急使用的疫苗。當疫苗大軍到來，美國人距離大規模接種已指日可待。

世衛組織曾表示，當一個國家有70%的人口接種疫苗，則可以實現「群體免疫」。美國有超過3.3億人口，每人又需要接種兩支，按此接種率計算，全國則需要分發4.62支疫苗。若要實現100%人群接種，則需要分發6.6億支疫苗。如此龐大的數字，背後是對美國醫療衛生系統、供應鏈系統等等的考驗。

美國政府已經在2020年7月向輝瑞訂購了1億支疫苗，8月向莫德納公司訂購1億支疫苗，並于最近又向該公司追加了1億支疫苗的訂單。此外，還將向賽諾菲和葛蘭素史克（Sanofi /GSK）、強生（Johnson & Johnson）等公司購買6億支疫苗，總計達到9億支，人均3支，足夠所有美國人接種。接下來就是如何分發疫苗的問題。

美國的疫苗分發機制

10月29日，美國疾控中心（CDC）出台了一份《新冠病毒疫苗項目行動指南》。《指南》提到，聯邦政府將為此次疫苗的分發和注射出資。而CDC將扮演核心角色，總體負責疫苗的集中分發。

所有的訂單將通過CDC完成。各州通過疫苗追蹤系統（VTrckS）向CDC填報本州所需疫苗劑數、地址、聯繫方式等。CDC審批後，與聯邦政府有合作的分銷商，例如麥克森公司（McKesson），負責在48小時內將疫苗配送到各個州的配送中心。之後，州政府和地方政府將扮演主要角色，負責疫苗分配的問題。

除了與州和地方政府合作，CDC也將直接與一些藥房連鎖企業合作，例如CVS、Rite Aid、Walgreens等。還有一些大型連鎖超市，例如沃爾瑪，好市多（Costco）等，因為很多裏面也設有前述藥房。

美國的疫苗分發已經是一套成熟的機制，在2009年美國爆發H1N1流感時也是如此操作的。

在當前情況下，FDA已經批准了輝瑞疫苗的緊急使用，但由於後者需要在零下94華氏度（-70℃）的環境下儲存，其運輸需要通過輝瑞與兩家貨運巨頭聯邦快遞（FedEx）和聯合包裹公司（UPS）、其他醫療保健公司，以及州政府合作，從而完成整個運輸工作。

莫德納（Moderna）疫苗則需要在零下4華氏度（-20℃）儲存，屆時可能採取與麥克森公司或類似的公司合作的運輸方式。

疫苗分發是個龐大的工程，背後牽涉到儲存設備（例如冷櫃）的製造、運輸過程中保温設備（保温箱）的製造、工作人員的培訓和調度等等。還有一些尚未解決的難題，如「最後一公里」的配送問題，即當疫苗到達配送中心後，如何完成社區的配送。

疫苗的配送方式還決定着哪些人將優先接種疫苗，因為不好儲存的、保質期短的疫苗將優先運送到距離短、人口密集的地方。

軍隊助力疫苗運輸

自從美國總統特朗普（Donald Trump）在5月中旬宣布了一項由衛生及公共服務和國防部共同參與的「曲速行動」（Operation Warp Speed）以來，軍方就扮演了重要角色。當時，特朗普任命美國陸軍裝備司令部司令佩爾納（Gustave Perna）和英國葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）製藥公司前高管斯拉維（Moncef Slaoui）總體負責疫苗的研發、製造和分發。

在疫苗研發期間，得益於國防部高等研究計劃署過去在傳染病的科學和技術方面的投資，美國疫苗可以在史無前例的9個月問世。

軍隊在疫苗分發環節承擔重要的後勤保障。他們將與CDC共同指導運輸環節，包括每一個細節例如分配卡車、注射器、針頭等，事無鉅細。國防部與CDC的人員還共同有一個操控中心，通過其信息系統可以追蹤每一劑疫苗的確切位置。

在疫苗到達地方轉運中心，需要再送到社區，這「最後一公里」的問題軍隊也可以幫助解決。此外，如果當地沒有合適的疫苗接種地方，軍隊也可以臨時搭起站點以供注射。

美國在分發疫苗事項上亡羊補牢

在防控疫情方面大敗的美國，飽嘗了新冠病毒折磨之苦。美國單日新增病例已達到20多萬的程度，累計死亡人數已經超過30萬，這比二戰死亡人數還要多。但是，美國失了疫情防控之東隅，想要收疫苗分發之桑榆。在疫苗方面，美國的批准和分發工作位於世界前列，成為繼英國之後，世界上第二個批准該疫苗的國家。

兩黨領導人也在為疫苗站台。美國當選總統拜登（Joe Biden）和當選副總統賀錦麗（Kamala Harris）將在近期公開接種疫苗；副總統彭斯（Mike Pence）或在18日接種；此前，前總統奧巴馬（Barack Obama）、小布殊（George W. Bush）和克林頓（Bill Clinton）都曾表示過，他們願意公開接種新冠疫苗。這些領導人為疫苗背書，只為讓更多的美國人儘早接種疫苗。

疫情肆虐下，美國人民的生命安全、社會的經濟活動，以及社會穩定性都遭遇了重大挑戰。作為世界最強國，在此次疫情之中卻成為世界「震中」，這使得國際社會對其印象大打折扣。本次的「疫苗戰」，也是美國在世界範圍內改善其形象，在一定程度上重新提高國際地位的一次努力。