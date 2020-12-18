國際大行入場　比特幣連番暴漲

12月17日，比特幣（Bitcoin）盤中升破2.3萬美元，創下歷史新高。自2020年年初以來，比特幣的升幅已經超過2倍。受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，多數國家經濟陷入衰退。為了刺激經濟復甦，各國政府紛紛進行逆周期調節，市場流動性充裕，同時也推高了虛擬資產的價格。

比特幣最初的應用場景很少，由於其匿名特徵，比特幣常被用於黑市交易。但是，隨着越來越多的人將比特幣作為市場投機工具，比特幣的需求大大增加，在區塊鏈技術下衍生諸多其他種類的加密貨幣也變得炙手可熱。

雖然市場對比特幣的內在價值一直爭論不休，但是在美元疲軟、通脹預期上升的大背景下，比特幣正在成為機構投資者分散投資組合的一種選擇。摩根大通（JPMorgan Chase）分析師Nikolaos Panigirtzoglou認為，投資比特幣的趨勢正在從家族理財機構、富裕投資者逐漸向保險公司和養老基金轉移，雖然這些保險公司和養老基金不太可能對比特幣進行過高的配置，但即使只有小量資金入市，也可能造成重大影響。

富達投資集團（Fidelity Investments）在對近800家機構投資者的調查中發現，截至2020年第二季度末，有36％的機構投資者持有加密貨幣資產。由加密資產保險公司Evertas進行的一項調查顯示，90％的加密資產機構投資者預計2020年將對比特幣等加密貨幣進行更多投資。

部分加密貨幣投資者認為，加密貨幣的產出需要通過運算產生，消耗了電能，因此有成本也有價值。然而，成本並不代表價值，製造假幣也需要人力和原材料成本，但是假幣毫無價值可言。（視覺中國）

普華永道發佈的一份報告顯示，2020年，越來越多的機構投資者進入加密貨幣市場，包括摩根大通、渣打銀行（Standard Chartered）、花旗集團（Citi Group）、德意志銀行（Deutsche Bank）、星展銀行（DBS）等，許多機構甚至開始定期承保這一資產類別。

隨着越來越多機構投資者的加入，加密貨幣資產開始獲得金融服務機構的重視。12月13日，全球領先的指數提供商標普道瓊斯指數有限公司（S&P Dow Jones Indices）宣布，公司正在與紐約市加密資產軟件和數據公司Lukka合作，計劃推出全球加密貨幣資產指數功能。

曾經一直認為比特幣難成氣候的橋水基金創始人（Bridgewater Associates）達利歐（Ray Dalio）對比特幣的態度也發生動搖。11月17日比特幣價格首次超過1.7萬美元后，達利歐於次日（11月18日）在推特（Twitter）上表示，「關於比特幣，我可能丟失了某些（用於判斷的）信息，因此很樂意被糾正」。

機構投資的追捧可以令比特幣價格暴漲，可以讓資深投資人的想法動搖，但是不會改變比特幣只是投資或投機工具的本質。

嚴格來說，加密貨幣並不是「貨幣」。目前，各國流通的貨幣主要是信用貨幣，貨幣的購買力由政府提供保障。例如，《中國人民銀行法》第十五條規定「以人民幣支付中華人民共和國境內的一切公共的和私人的債務，任何單位和個人不得拒收」。

在信用貨幣普及之前，貨幣通常與實物掛鈎，具有內在價值。1944年至1971年之間，美元曾與黃金掛鈎。更早之前貨幣本身就是有使用價值的金屬。因此，貨幣通常具備內在價值，或被政府承認具備價值。而加密貨幣既不具備內在價值，也沒有獲得任何政府的信用背書。

因此，比特幣等加密貨幣只是一個沒有內在價值的投資或投機標的。目前加密貨幣的價值來自於市場的認可，尤其是機構投資者的認可。正是這種認可帶來了需求，推升了加密貨幣的價格。然而，一旦失去認可，加密貨幣也可能被「打回原形」。投資者應當認清這一風險，謹慎開展投資行為。