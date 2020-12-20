任命特別檢察官、實行戒嚴？　特朗普還剩多少機會翻盤

儘管美國各州的選舉人團已在12月14日投票，確定候任總統拜登獲得306張選舉人團票，勝出大選，但總統特朗普仍沒有認輸。在法律途徑近乎窮盡、距離明年1月6日清點選舉人團票的國會聯席會議僅餘半月的情況下，他剩下的選項也越發極端，究竟他是否會動用這些核選項？是否仍有一絲推翻選舉結果的可能？

在未能通過法律戰阻礙搖擺州認證選舉結果後，外界一度認為特朗普會就此放棄，但諸多信號表明並非如此。在選舉人團投票日，拜登拿下的六個關鍵州（亞利桑那、內華達、威斯康星、賓夕法尼亞、喬治亞和密歇根）中，儘管當局根據選舉結果選擇了民主黨的選舉人團，但共和黨的選舉人仍自顧自地聚集起來，將票投給了特朗普。這可能會被共和黨議員用於在明年1月6日的國會聯席會議上阻礙唱票程序。

此後，在12月17日（上周四），被特朗普近來特赦的前國安顧問、退役陸軍中將弗林（Michael Flynn）上電視，聲稱特朗普可以動用軍事力量，下令關鍵州份戒嚴，扣押每一台投票機，重新進行選舉。弗林還表示，「這（實施戒嚴）並不是沒有先例的，美國此前一共實施了64次。」

Here's Michael Flynn on Newsmax saying that Trump could order "military capabilities" to swing states and "rerun an election in each of those states."



"People out there talk about martial law like it's something that we've never done. Martial law has been instituted 64 times." pic.twitter.com/KNmiAGGiPF — Aaron Rupar (@atrupar) December 18, 2020

同一天，代理國防部長米勒（Christopher Miller）宣布暫停與拜登政府的交接工作，直到來年才開啟。米勒聲稱這是與拜登團隊協商好的聖誕假期安排，但拜登過渡團隊發言人否認稱根本不存在這樣的共同安排，又指責國防部此前就對交接工作相當抗拒。這無疑是特朗普政府阻止交接的又一努力。

次日（12月18日），白宮開會討論推翻選舉結果的剩餘選項。會上弗林再次提出戒嚴的想法，但被白宮幕僚長梅多斯等激烈反對，特朗普希望任命鮑威爾為特別檢察官調查選舉舞弊以及拜登兒子亨特，這一想法也遭梅多斯等的極力勸阻。美國有線新聞網（CNN）形容，這場會議成了一場吼叫比賽，鮑威爾和弗林激烈指責其他人已經放棄了特朗普。

鮑威爾重獲信任

弗林的戒嚴呼籲已不新鮮，但鮑威爾的回巢卻讓人有些意外。她此前為陷入「通俄門」案的弗林擔任辯護律師，並因此打入了特朗普的圈子。在旨在推翻大選結果的法律戰中，她也衝在前線，且提出了著名的投票系統舞弊論——即美國大選中28州使用的Dominion投票系統，與另一投票系統Smartmatic設計相同，而後者曾幫助委內瑞拉已過世的前左翼領導人查韋斯（Hugo Chavez）「贏得」投票。而Dominion也受到委內瑞拉、古巴等共產主義國家，以及克林頓基金會等左翼勢力的控制，修改了數百萬投給特朗普的選票。

鮑威爾（右）與特朗普私人律師朱利亞尼11月19日一起出席記者會，指責選舉舞弊。（美聯社）

這樣的陰謀論就連特朗普團隊也感到難以下咽，隨着鮑威爾的指控越發離譜（例如她指責喬治亞州的共和黨州長收取了Dominion公司賄賂，參與選票造假），特朗普團隊終於看不下去，在11月22日發表聲明與鮑威爾劃清關係，強調對方不屬於總統法律團隊，據悉特朗普認為鮑威爾會拉低訴訟戰的可信度。儘管在割席的前幾日，鮑威爾還與特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）一起出席了記者會。

特朗普彼時可能還認為通過海量訴訟延遲各州認證選舉結果有望，但現在木已成舟，手中選項也越來越少，他又重新將鮑威爾納入麾下。有知情人士說，儘管法律團隊與鮑威爾保持距離，但特朗普一直在敦促其他人像她一樣戰鬥，要求更多人在電視上發表她的論點。

可以想象，在共和黨參議院大佬麥康奈爾（Mitch McConnell）等人承認拜登勝選之後，特朗普心里可能充滿了被拋棄之感，轉而重新信任曾經被邊緣化的極端分子鮑威爾等人。她在會議上指責其他白宮官員拋棄特朗普的言論可能深得他心，這也讓他可能訴諸其所建議的更極端的方式。

或續打口水戰

那特朗普究竟可能採取何種方式呢？首先，戒嚴是可行性最低的。美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）和陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）在12月18日發表聯合聲明，強調美國軍方不會在決定選舉結果中扮演任何角色。雖然《1807年叛亂法》規定總統除軍隊外，也可調動國民警衛隊平息「任何州的暴動、國內暴力、非法聚集或串謀」，但這一在弗洛伊德事件引發大型示威後都未援引的法律，特朗普在風平浪靜、家家戶戶度聖誕假期之時使用的可能性也較低。

特朗普許多支持者都對選舉舞弊的指控深信不疑。（Getty）

相比之下，特朗普調查投票系統、進一步炒作選舉舞弊論的可能性相對高一些。事實上，特朗普的幕僚也建議他要求司法部任命一位特別檢察官，專門調查選舉舞弊和拜登之子亨特，只是這些幕僚極力反對鮑威爾這一極具爭議性的人選，否則待拜登新司法部長上任之後，就可以「存在不當行為」或「利益衝突」將其撤職。12月18日的白宮會議上也提出了另一方案，即特朗普發出行政命令，要求政府對Dominion投票系統進行檢查，不過該行政令可能迅速被法院阻礙。

而更大的可能，則是特朗普繼續打口水戰，傳播選舉舞弊的指控，例如他12月19日在遲來地點評俄羅斯黑客入侵美國聯邦政府部門時，缺乏依據地指責「幕後黑手可能是中國」以及「黑客可能入侵了大選投票系統」。他在未來的在野生涯中想必會繼續重複這些指控，在鐵粉心中強化「拜登政府缺乏正當性」的理念，為自己或家人的未來競選蓄積政治能量。

同時，特朗普也可能會繼續阻礙交接工作。小布殊政府曾抱怨道，就是因為2000年的大選點票風波，導致其團隊12月底才開始準備過渡，情報部門交接混亂，間接導致未能阻止9.11慘案。先不說這一歸因是否有道理，但妨礙交接工作無疑會影響拜登政府的初期效率，甚至有可能影響其百日目標的達成與否，特朗普想必會在這方面給拜登「挖坑」。

至於明年1月6日國會聯席會議，雖然參眾兩院有共和黨人可能會以「兩套選舉人團票」阻擾點票議事，但由於每項議事討論限時2小時，且眾議院被民主黨掌握、參議院多數黨領袖麥康奈爾也承認拜登為候任總統，這一點票程序即使遭到拖延，也難以產生實質影響。

總體而言，從關鍵州份的共和黨議會或州長堅持認證拜登勝選即可看出，美國的民主制度還是頗具韌性，即使特朗普想法設法鑽制度的空子也未能成功，未來推翻選舉結果的可能性也極低。