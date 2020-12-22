九千億援助法案終過關　為何在美國該惹來罵聲一片？

當地時間12月21日深夜，在兩黨領袖達成共識後不到24小時，美國眾議院和參議院迅速投票，通過了9,000億美元疫情援助方案，用來提振美國經濟和醫療體系。據說，議員們投票前都沒有時間閲讀5,500多頁的法案文本，只是趕時間通過新的撥款方案。

這是美國曆史上第二大經濟刺激計劃，僅次於2020年3月份通過的2.3萬億美元救助法案。據瞭解，美國國會將把該救助方案打包在1.4萬億美元支出法案當中。該法案將在2021年9月底之前為各項政府計劃提供資金。

按照該疫情救助方案，美國聯邦政府將直接為許多美國人提供600美元的支票、每周300美元的額外聯邦失業救濟、以及對學校和小型企業提供額外援助。

但是，因為黨爭和無休止的內耗，這一撥款方案來的太遲了。從美國目前的經濟困境和疫情形勢來看，這9,000億美元的援助方案至多是一個「救災」方案，對「刺激」經濟的效用非常小。目前美國每天有超過21.4萬人感染新冠病毒，已有超過31.7萬美國人死亡，數百萬人失業。

2020年3月27日，美國總統特朗普總統在白宮簽署首個新冠病毒經濟刺激方案。（AP）

樂觀而言，有協議總比沒有協議好，拜登新政府上台後可以繼續通過更多救助計劃；悲觀派則認為，從共和黨人數月來的消極和對抗態度來看，明年拜登政府要想力推大規模疫情救助或經濟救市計劃，絕非易事。

民主黨最初的方案是3.4萬億美元的援助計劃，其中包括支援各州及地方政府1萬億美元援助資金。但參議院領袖麥康奈爾（Mitchell McConnell）堅持上半年通過的2.8萬億美元方案，額外最多支持5,000億美元的救助方案。後來眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在和白宮及共和黨人的斡旋中，將3.4萬億下調至2.2萬億，共和黨政府也支持上調至1.5萬億以上的水平。但在大選前，雙方始終未能達成協議。眾議院在大選前通過的2.2萬億的救助方案，最終也折戟參議院。

這一僵局始終未打破的主要原因還是特朗普共和黨政府的選舉利益。

大選投票日前，共和黨反對、消極應對民主黨方面的救助計劃，目的就是為了支撐共和黨選情。在這一階段，雙方都不讓步。任何一方的讓步都有可能被對方包裝為「己方的勝利」，從而幫助提振己方選情。

2020年7月27日，眾議院議長佩洛西和參議院多數黨領袖麥康奈爾在國會出席公開活動時交談。佩洛西一直支持加大疫情救助力度。（AP）

選後，面對民主黨贏得白宮的現實，麥康奈爾等人又考慮喬治亞州兩席決定參議院控制權誰屬的選舉選情，並通過拖延承認拜登當選，抗拒民主黨方面的施壓。

麥康奈爾的計策就是保持右翼和保守選民的亢奮，幫助他們在1月初的補選中保住喬治亞州兩個聯邦參議員席位，從而進一步保持共和黨在參議院的領導權，也就是麥康奈爾多數黨領袖的地位。但選舉人團認定拜登勝選後，麥康奈爾又改變政治姿態，做出了適當的妥協。

而無論是在選前，還是選後，特朗普為了個人利益，絲毫沒有勸說或施壓過國會共和黨人。相反，他反而要求國會共和黨人幫助推翻大選結果。

可以說，特朗普政府應對疫情失敗，國會共和黨人配合疫情防控也很失敗。作為世界上最大民主國家，美國擁有龐大的財富和豐富的資源，卻遲遲無法出台有效的公共衛生政策，也無法及時有效地照顧好百萬民眾的生計訴求，如此何談重新領導世界？

這種內耗自奧巴馬時代極化鬥爭惡化以來，就一直存在。和以往聯邦預算及救助方案的談判一樣，凡是涉及到撥款和花錢的問題，驢象兩黨總要為此展開鬥爭，然後選擇在截止日期之前數小時達成協議。

這種政治遊戲歸根揭底還是錢的問題。共和黨代表富人利益，財政上比較保守，支持規模較小的救助方案或刺激計劃。他們唯獨在為富人減稅時表現得最為積極。民主黨則支持更大規模的聯邦救助方案，尤其加大對各州和地方政府的援助，着重考慮工薪階層日常所需。

在疫情尚未得到有效控制，疫苗尚未有效普及的前提下，接下來的民主黨政府還會力推新的救助方案。這就要看共和黨温和派或中間派力量如何和拜登新政府合作。

這種驢象惡鬥數十年，始終是一個惡性循環，根本原因是缺乏政治體制上的革新，尤其是問責機制不是很完善，導致政治上的制度性地推諉和扯皮。雖然選民通過選舉迎來了改變，但在無休止的黨爭中，他們始終是政客權力遊戲的犧牲品。