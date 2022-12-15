世界盃2022・圖輯｜摩洛哥敗法國0：2四強止步　表現勇猛雖敗猶榮

世界盃決賽名額塵埃落定，將會由法國迎戰阿根廷。昨晚法國對摩洛哥賽事成眾人焦點，皆因摩洛哥先後淘汰西班牙及葡萄牙兩支歐洲勁旅，成為首支打入四強的非洲球隊，實力讓人刮目相看，不禁惹人遐想。無奈摩洛哥受傷兵問題困擾，後防失誤下成就了法國隊兩記部署精彩的入球。最終法國以2：0粉碎摩洛哥破紀錄殺入決賽的夢，得到再爭大力神盃的入場劵。

輸掉比賽夢想破滅，不論是摩洛哥球員與球迷，失望也十分正常。摩洛哥國家隊的表現與堅持，卻連對手法國隊都表示敬重，在比賽結束後，麥巴比等人不吝上前安慰對手，惜英雄重英雄。在如此高水準的賽事表現勇悍，摩洛哥雖敗猶榮，成為今屆一頁傳奇。

攝影：路透社、美聯社、Getty Images

圖片編輯：周穎瑤

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