【單車節．圖輯】闊別四年回歸　因安全改道未上橋　寒風中馳聘

香港單車節因反修例示威及新冠肺炎疫情停辦三屆，今年原本計劃在1月舉行，結果又因第五波疫情發爆延期至年尾，距離上一次數千單車在公路上馳聘，已有四年時間。

本來「50公里組」路線要經過「三隧三橋」，是活動特色之一，惜青馬大橋及汀九橋均錄得每小時35公里或以上風速，旅發局與中國香港單車總會商討後，決定更改路線，不經青馬大橋及汀九橋。由尖沙咀起步，途經長青隧道、南灣隧道、昂船洲大橋及尖山隧道至沙田，然後再返回尖沙咀，全程縮短至約36公里。

清晨冷風刮面、寒冷刺骨，但難得大型體育活動可以復辦，不少參加者表示興奮，愈踩愈熱血。

攝影：廖雁雄

圖片編輯：蘇煒然

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