滑雪MMA·有片｜港男撞人反鬧｢做雞啦你｣　遭小紅書女壓雪地狂毆

廣州融創滑雪場（廣融）一直是港人北上遊玩一大去處，不過滑雪運動有風險，相撞發生衝突在所難免。



昨日（6月25日），有內地女生在小紅書發文稱，在廣融滑雪時被香港雪友撞傷，並與3名港人發生衝突。被撞女生稱，期間撞人港人出言不遜稱「X你老母做雞啦你」點燃她的怒火，便將這名香港男生摁在雪地狂毆。影片在內地各滑雪圈中流傳，引發熱議。



網傳影片中，穿著白色雪服的長髮女生還未脫下雪板，便將黑色雪服的男生壓在雪地上，並拿出手機欲拍下男生的樣子，男生一直躲閃。周圍還有雪友圍觀，一名身穿棕黃色雪服的男生拿出手機拍下二人糾紛。在其他雪友拍攝的影片中，該女生向雪場工作人員控訴「他撞倒我」。

事後，被撞女生在小紅書發文稱，撞人的是黑色雪服的男生，旁邊的是他朋友。「下午3點在雪道上，黑衣男從後方撞向我，第一時間我檢查了雪板跟自身情況，對方在我雪板上劃了一條15釐米的超大劃痕，且板刃撞到我的膝蓋內側。」

被撞女生稱，撞人男生不僅沒有道歉，且態度輕佻不願賠償。涉事女生拉住男生，表示要報警處理。但撞人男生與朋友用粵語對話稱，不可能賠償。令被撞女生憤怒的是，撞人男生還態度惡劣爆粗口「X你老母做雞啦你」，因此便出現了網傳影片中的一幕。

警察趕到後，確定相撞責任為該男生從後方撞向女生，不過該男生仍不認可賠償，要求以被毆打為由刑事立案。涉事女生表示，目前警方還在立案調查。

有現場目擊者告訴記者，撞人者和其朋友都是香港人，「香港人很好認的，帶頭盔的樣子，還有隨便穿的雪服，和舊款的板子，還有撞了人一副你愛幹嘛幹嘛的樣子，我也遇到不少次。香港人講粵語還是有些不一樣的。」不過該目擊者表示，撞人的應該是初學者，在出發時撞到該女生。

廣州融創熱血奇蹟滑雪場是華南地區最大的室內滑雪場，周圍省市的滑雪愛好者在夏日都會聚集在此，亦有不少港人會專門北上廣州滑雪，因此也造成廣州融創經常被「逼爆」的場景。上述目擊者稱，夏天在融創滑雪，「不是撞人就是被撞」。

（廣州融創樂園官網）

另外，在內地，滑雪場有明文規定劃分相撞事故責任，後方滑雪者撞擊前方正常滑行的滑雪者，後方需承擔全部賠償責任。

對於上述事故，記者詢問廣州熱血奇蹟一名工作人員，她表示，並不清楚昨日發生的事故，不過若在雪場發生意外碰撞，雪場會提供監控影片作為證據；此外，若在雪場請正規教練教學，發生事故，雪場會負相應責任；被人撞到時，亦應第一時間向對方拿聯繫方式、手機號等，方便後續進行雙方協商。該工作人員還表示，近期滑雪的港人不算太多，但7月1日假期預計會有很多港人去滑雪。

網民熱議▼



「支持小姐姐，不能讓這種撞人就跑的風氣愈來愈盛」



「真的是丟香港人的臉」



「如果外省雪友不會粵語被撞了，罵都罵不過對方」



「估計也是新人撞老人，新人不認賬那種糾紛」

