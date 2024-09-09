趣賞大灣區·佛山｜碧江金樓憑藏嬌聞名於世　油罐內暗藏咖啡店？

香港01 與GDToday 推出節目《趣賞大灣區》，每集都會為大家走訪粵港澳大灣區各大城市，介紹好玩、好食地方，傳遞灣區最新資訊。



第一集，我們從廣州番禺站出發，乘坐今年5月尾通車的廣佛南環線到順德區，到碧江金樓體驗經典嶺南豪宅，之後到距離碧江金樓僅10分鐘車程的漁人碼頭·千禧坊，到油罐咖啡網紅店打卡。



港人從香港西九龍站乘坐高鐵，最快約一小時便可抵達廣州南站，旅客出閘後可直接從番禺站內步行至城際站，路程約8分鐘。廣佛南環線連接番禺站和佛山西站，與廣肇城際、廣惠城際直通運轉。

內地旅客入閘前，可直接從廣州地鐵App買車票。值得注意的是，廣州地鐵App尚未開港澳居民做實名認證，建議港澳旅客至少提前半小時在「鐵路12306」App或其他第三方平台購買車票，確保旅程順通無阻。

旅客在廣州南站出閘後，可直接從番禺站內步行至城際站。

旅客在廣州南站出閘後，可直接從番禺站內步行至城際站。

從番禺站乘坐城際到陳村站，車程只需5分鐘。第一站，我們去到距陳村站約15分鐘車程的碧江金樓。碧江金樓屬於明清時期的建築，原本是碧江蘇家的藏書閣，其中金樓二層雅集的裝潢全部採用紋理細密光滑的酸枝木所造，包括屏風、門窗等木雕均貼了一層金箔，也是碧江金樓的命名來源。

碧江金樓後花園。

碧江金樓二層雅集的裝潢全部採用紋理細密光滑的酸枝木所造，包括屏風、門窗等木雕均貼了一層金箔。

金樓以貼金得名，卻憑藏嬌聞名於世。相傳當年慈禧的契女、法務大臣戴鴻慈的女兒戴佩瓊，下嫁曾任兵部員外郎蘇丕文的大曾孫蘇伯雨，蘇伯雨將她安置在金樓之中伴讀，紅袖添香，故傳有「金屋藏嬌」的佳話。

碧江金樓

地址：佛山市順德區泰寧西路6號

門票：15元

開放時間：周一至周日08:30~17:00



距離碧江金樓車程約10分鐘的漁人碼頭·千禧坊，前身為陳村造紙廠，後更名為千禧造紙廠，是陳村乃至順德工業發展的一個重要印記，但隨着工業的發展、城市的更新，昔日造紙廠的輝煌不再。

歷經3年的改造，2021年，陳村鎮將造紙廠舊廠房活化成創意園區，原址的紅磚牆、大煙囪等得以保留，吸引不少遊客打卡拍照。園區內有幾個非常顯眼的油罐，原來內有乾坤，罐內其實是一間咖啡店。

油罐內暗藏咖啡店。

油罐內部設有螺旋樓梯，搭配穹頂的設計，店內充滿舊工業風。

油罐內部設有螺旋樓梯，搭配穹頂的設計，店內充滿舊工業風；走上二樓，可坐在窗邊欣賞景色；天氣好時，更可沿河涌散步，或坐在河邊休息喝咖啡。

漁人碼頭·千禧坊/執着咖啡 GINGER COFF

地址：佛山市順德區陳村鎮新欄路78號

營業時間：周一至周日11:00~22:00

