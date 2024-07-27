北上注意！深圳市全市發布雷雨大風和暴雨黃色預警訊號

深圳市氣象台7月27日10時23分將分區雷雨、大風和暴雨黃色預警訊號擴展至全市，預計1-2小時內最大陣風7-8級，並伴有強雷電。



預計深圳市中西部地區未來3小時雷陣雨頻密，累計雨量30-50毫米，深圳市氣象台2024年07月27日10時45分將分區暴雨黃色預警訊號擴展至全市，全市處於暴雨戒備狀態。上述區域存在山洪風險，請注意防禦暴雨可能引發的局部內澇、山洪等災害。

深圳氣象台中午12時59分指出，過去1小時，強降雨雲團主要影響光明、龍崗、羅湖等地。中午前後我市及周邊雷雨雲團有所發展，預計未來2小時我市雷雨頻密，部分時間雨勢較大，伴有雷暴和7-8級最大陣風。全市暴雨黃色和雷雨大風黃色預警訊號繼續生效，請重點防禦短時強降水和短時大風及其導致的災害風險。

深圳市防禦指引

1、關注雷雨大風最新消息和有關防禦通知，居民儘量避免外出，留在有雷電防護裝置的安全場所暫避；

2、有關單位、物業服務企業和個人加固門窗和臨時搭建物，安置室外擱置物和懸掛物；

3、停止大型戶外活動，單位和個人（特殊行業除外）停止高空、戶外作業；

4、港口、水上設施、水上水下作業人員立即採取安全措施或者暫停作業活動，船舶謹慎駕駛或者停航；

5、公園、景區、遊樂場等戶外場所發出警示資訊，做好防護措施；

6、採取必要措施，保障易受雷擊的裝置設施和場所的安全；

7、對低窪地段室外供用電設施採取安全防範措施，注意室外用電安全；

8、機場、軌道交通、高速公路、港口碼頭等經營管理單位按照行業規定採取措施，保障交通安全。