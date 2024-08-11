2個新颱風默默蓄力　下周廣東迎雨水天氣　35℃酷熱高溫將有所緩解

颱風「瑪莉亞」預計將於8月12日在日本岩手縣到福島縣一帶沿海登陸，達到熱帶風暴級別，風力8-9級，風速為20-23米/秒，對中國沿海不會造成太大影響。

不過，6號颱風「山神」正在醞釀，7號颱風可能也將生成。下周，廣東高溫天氣將有所緩解，局部地區或有大到暴雨。



綜合中央氣象台及深圳天氣消息，在繼颱風「瑪莉亞」後，海面上的颱風胚胎「91W」目前也在默默蓄力中，它有可能發展為今年第6號颱風「山神」。颱風胚胎91W目前位於北緯23.0度、東經129.8度，最大風力15KT（7.7米/秒），中心最低氣壓1002百帕。

颱風「瑪莉亞」將在日本登陸。（中央氣象台）

據目前GFS美國數值預報可見，颱風「瑪莉亞」登陸日本前後，颱風胚胎91W可能會成為今年第6號颱風「山神」，並且它的預報路徑和颱風「瑪莉亞」前期較為一致，也是向日本方向北上，但是目前的預報路徑顯示不會登陸。未來海面上將進入新一輪颱風活躍期，6號颱風「山神」之後7號颱風可能也將生成。

颱風胚胎91W目前位於北緯23.0度、東經129.8度，最大風力15KT（7.7公尺/秒），中心最低氣壓1002百帕。（GFS美國數值預報）

隨著颱風進入活躍期，廣東也將逐漸退出「35℃高溫群」。

8月3日至8日，廣東連續6天出現了大範圍持續性的高溫天氣過程，全省平均高溫天數4.9天，為有氣象記錄以來歷史同期最多。8月12日起，海上的擾動環流將西移上岸，配合低空切變線，廣東有一次中到大雨，局部暴雨或大暴雨的降水過程。8月13日起高溫天氣有所緩解，廣東大部份地區的日最高氣溫將在35°C以下。

深圳未來一周天氣。（深圳天氣）

深圳接下來預計8月12日-14日多雲，有（雷）陣雨，局部可達暴雨，高溫緩解；展望15-16日有一次明顯降水過程。未來三天需重點防範局地短時強降水和短時大風的影響。