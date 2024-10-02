深圳無人機表演今晚有變化！ 受大風與電離層影響變｢破風版｣
撰文：盛昀
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據「深圳發佈」消息，深圳無人機表演今晚（10月2日）進入第二日，由於大風天氣（深圳沿海、高地和海區陣風達7-9級）以及電離層變化等不可抗力氣象因素的影響，為確保無人機表演的飛行安全以及市民遊客的觀演安全，相關部門針對今晚（10月2日）的全城無人機表演作出部份調整。
表演區域調整：無人機表演區域由五區調整為四區：福田、羅湖、龍華、大鵬正常進行（龍崗因氣象原因取消）。
表演規模調整：無人機表演將調整為「破風版」，原定每個區域2000架的無人機表演，現調整為每個區域400架（全城共2000架）表演。
飛行時間調整：20:00，各區同時起飛，均只飛1場，時長約10分鐘（如遇氣象因素變化，仍可能提前、延後或取消，以實際情況為準）。
表演內容調整：各區表演畫面相同（與10月1日晚畫面不同）。
線上直播取消：10月2日各平台線上直播暫停。
註：此公告僅代表10月2日演出調整，10月3-7日演出安排請持續關注官方信息發佈。
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