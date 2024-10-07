深圳樓市新政一周　多家中介新盤二手楼成交量暴漲　樓價止跌回穩

深圳「9.29」樓市新政出台已滿一周，市場反應積極，國慶假期更有民眾「出遊改睇樓」。



深圳中原研究中心數據，今年國慶期間 (10.1-10.6）深圳中原找房訪問量日均破百萬，諮詢量超過5000，門店二手房成交量同比增長279%，一手房成交量同比增長1053%。



另外，內地樂有家地產中介公布數據顯示，9.30-10.6期間，樂有家深圳門店的新房成交量較2023年同期上漲979%；二手房成交量同比上漲298%，其中10月1日單日成交量較9月份日均成交量上漲120%，同時也打破9月30日數據，再次刷新2021年2月以來最高點。



樂有家研究中心監測發現，在新政疊加國慶假期的多重因素下，深圳樓市有以下幾大變化。

新盤方面，成交量暴漲，表現優於二手市場。9.30-10.6樂有家深圳門店的新房成交量同比2023年9.30-10.6期間大漲979%，其中10月1日全市新房成交量預計超600套，近三年罕見。且成交轉化率由9月的2%提升至12%，換言之100批看新房的客戶中，有12批客戶成交，轉化率創新高。

售樓處看房的市民。（極目新聞）

此外，此次新政對剛需、剛改及豪宅類客群均有激勵，多個新房項目火爆，新房市場單日成交額最高或超3億元。部份樓盤的房源已經出現售罄，預售樓盤的誠意登記量達到預售房源量的兩倍以上。

此次新政解除了部分區域的限購政策，吸引不少外地客戶過來深圳搶房，甚至不乏海外客戶身影。樂有家研究中心調研顯示，寶安、龍華等熱門樓盤外地客成交占比達20%。

二手房市場方面樂有家深圳門店數據顯示，9.30-10.6期間二手成交量同比上漲298%。其中10月1日單日成交量較9月日均大漲120%，同時也打破9月30日數據，再次刷新2021年2月以來最高點。

深圳寶安一樓盤8小時售罄395套房源。（寶安住建）

樂有家門店數據顯示，二手看房成交率由3.5%提升至7.4%，客戶決策速度明顯加快，信心回升明顯；二手房議價率（談價空間）由最高時的12%減少至8%，業主心態有所變化。

房價方面，樂有家數據顯示，深圳門店二手成交房源中，成交價低於參考價20%以上的占比，從前一周的56%縮減至41%，低於參考價10%-20%以及0-10%的占比則大幅度上漲，說明成交價格與參考價的偏差值在縮小。結合議價率的下跌來看，深圳房價開始呈現止跌回穩態勢。