深圳過年│皇崗、福田口岸將逼爆　官方公布預計人流高峰日期+時間

農曆新年將來臨，不少本地市民將前往深圳消費，另一方面大量內地旅客經深圳來港旅行。深圳市政府口岸辦公室近日公布深港口岸預計的客流高峰出現日期。



不少本地市民在農歷新年期間將前往深圳消費。（深圳派）

內地春節假期安排為1月28日至2月4日，香港公眾假期為1月29日至31日，接連周末共5天，屆時兩地假期重合期間深港口岸將迎來出入境雙向客流高峰。

正月初三至初五為高峰

深圳市政府口岸辦公室指，據深港口岸部門預測，1月28日至2月4日深港陸路口岸出入境客流約734萬人次，高峰主要集中在1月31日至2月2日（正月初三至初五），羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、皇崗口岸預計日均出入境人員將達到20萬、17萬、12萬、9萬、5萬人次。

皇崗、福田口岸預計人流高峰時間

深圳新聞網則報道，從深圳出入境邊防檢查總站皇崗邊檢站獲悉，春節期間，皇崗口岸入境客流高峰預計出現在1月30日至2月1日每天早上10時至下午1時、2月3日至4日每天晚上9時至次日凌晨1時；出境客流高峰預計出現在1月29日至2月2日每天晚上10時至次日凌晨1時。

福田口岸入境客流高峰預計出現在1月29日至2月2日每天早上9時至下午2時，2月3日至4日每天下午5時至晚上9時；出境客流高峰預計将出現在1月29日至2月2日上午9時至中午12時、下午5時至晚上10時。