深圳12日或迎短暫「回南天」　未來4日弱冷空氣再南下將有小雨

近期深圳天氣雖陽光明媚，但仍有冷意籠罩。今日（2月11日）起，深圳氣溫將有回升，不過隨著冷空氣趨於結束，潮濕的「回南天」也將來臨。



春節已過，但寒潮仍影響廣東深圳，不過氣象分析師表示，這次寒潮降溫並非「倒春寒」，不是春季中的每一次降溫都能叫「倒春寒」。深圳應急管理指出，《倒春寒氣象指標》顯示，氣象學上的倒春寒是指每年春季（3月至5月）出現的前期暖後期冷，且後期氣溫明顯低於正常年份的現象。且在氣象學中，倒春寒也不只是「氣溫跳水」，更是一種容易導致農業低溫凍害的氣象災害。

12日或迎短暫「回南天」

10日起，本輪冷空氣將開始減弱，11日至12日預計深圳氣溫逐漸回升，但間中有小雨，濕度加大。13日至15日因弱冷空氣影響，雲多偶有小雨，氣溫將略降，不過仍維持在最高20℃左右。據中國氣象局消息，此輪降雨或將給南方地區帶來今年第一聲「春雷」。

深圳未來天氣。（深圳氣象局）

隨著冷空氣影響趨於結束，低空暖濕氣流將逐漸影響廣東、廣西等地，可能導致露水凝結溫度追上地表溫度，最討厭的「回南天」即將到來。但預計此輪回南天時間較短，13日隨著弱冷空氣南下到來，空氣會變乾燥，回南天或將結束。

提醒市民回南天時應緊閉門窗，尤其是朝南及東南方向的窗戶，避免濕氣進入室內；選擇中午陽光充足、氣溫較高時短時間開窗通風；今日抓緊時間晾曬，或者使用烘幹機，避免長時間暴露在高濕度環境中。