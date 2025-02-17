深圳塘朗山野猴吃香蕉被圍觀　突攻擊咬傷女童　公園：勿靠太近

2月16日，有網民在社交平台發影片稱，深圳市塘朗山郊野公園發生猴子咬傷女童事件。17日，公園管理處表示，家長已帶孩子到醫院處理，公園後續也將為女童聯繫保險公司。



網傳影片中，一隻猴子坐在水泥墩上正在進食，幾位家長和小童正在圍觀，影片中有聲音說，「它在吃香蕉，這個比較穩重」，似在形容這隻猴子。一名短髮女童開始慢慢走進猴子，其母親也試圖幫女童和猴子合照。然而這時，「穩重」的猴子突然拉住女童胳膊狠狠咬上去。

影片發布者稱，「遠離塘朗山的猴子。猴子突然拽住小朋友的胳膊咬，很深的牙印，估計以後對猴子有陰影了。」

深圳塘朗山一隻野猴咬傷女童。

深圳塘朗山一隻野猴咬傷女童。

深圳塘朗山一隻野猴咬傷女童。

深圳塘朗山一隻野猴咬傷女童。

綜合內媒報道，公園管理處確認有該事件發生。塘朗山郊野公園管理處保安隊長介紹，16日下午，一群遊客在塘朗山上圍觀猴子，現場的保安提醒大家不要靠猴子太近。「其中一個孩子可能離得太近，有只猴子就把她抓傷了。之後家長帶著孩子來到我們管理處，我讓她先帶著孩子到醫院去做進一步的處理，後續我們再幫她聯繫報保險。」

塘朗山郊野公園位於深圳市南山區，建於2002年，面積約10平方公里，屬丘陵山地，最高峰塘朗頂海拔430米，遠可瞭望香港，近可俯瞰深圳，是深圳都市的天然綠色屏障。公園動植物資源豐富，其中就包括老鷹、山豬、獼猴等野生動物。獼猴甚至成為「網紅」，吸引不少遊客「打卡」拍照。

塘朗山郊野公園值班人員介紹，塘朗山郊野公園屬開放式，山上的猴子都是野生的，遊客正常的路過，猴子很少主動襲擊人，近距離投喂或挑逗可能會引起猴子的襲擊。為此，公園管理處不僅在步道上設置了提示牌，而且還安排專人在遊客聚集的地方使用擴音器進行宣傳提醒。

深圳市公園管理中心與中山大學生命科學學院曾共同發布一份《塘朗山郊野公園獼猴種群調查及其活動行為研究》中期報告，報告中提到，塘朗山郊野公園獼猴是「土著居民」，目前僅有一個猴群，數量約為20只。報告指，投喂行為實際上是對獼猴的一種誤導性訓練。當部份遊客被獼猴攻擊後，他們選擇將食物給予猴子以平息事態，這樣的做法反而強化了猴子攻擊遊客可獲取食物的錯誤觀念，進而導致傷人事件不斷升級。

為此，研究人員強調，投喂野生獼猴並非善舉。遊客在觀賞這些動物時，應避免直視其眼睛，因為這一動作在獼猴看來，往往被視為一種挑釁行為。同時，遊客應與猴子保持至少2米以上的距離，以尊重它們的天性及其自然的生活環境。