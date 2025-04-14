北上注意｜廣東浮塵天氣料周四結束 氣溫逐日回升
撰文：盛昀
出版：更新：
綜合內媒報道，目前（4月14日）廣東浮塵天氣持續。據廣東天氣預計，4月17日，隨着風力增大，浮塵消散，此次沙塵天氣結束。
據@廣東天氣 消息，2025年4月12日下午起，因受北方沙塵遠距離傳送影響，廣東省發生大範圍污染天氣過程，首要污染物為PM10。
預計4月14日—16日廣東省風力明顯減弱，空氣較乾燥，粒子直徑較小的顆粒物懸浮停滯在空中，不容易快速消散，因此中北部市縣仍有分散浮塵。4月17日，隨着風力增大，浮塵消散，此次沙塵天氣結束。
預計4月14日—16日廣東省大部晴到多雲，氣溫將逐日回升。據深圳市氣象台消息，4月14日—15日期間還有輕微到輕度灰霾。
十五年來影響最明顯沙塵
據「深圳發佈」介紹，此次沙塵天氣是近15年來影響廣東省最明顯的一次，以往沙塵多集中在近地面低空傳輸，當氣流遇到南嶺山脈時，被迫抬升或繞行，沙塵因重力作用沉降或被山體攔截。但這次強冷渦系統快速南下，形成持續強勁的偏北風，將沙塵抬升至數千米高空，直接「跨過」南嶺山脈，影響廣東全境。
而上一次類似過程可追溯至2009年，受冷空氣影響，沙塵越過南嶺影響廣東，多地出現PM10濃度超標。
北上注意！深圳空氣受沙塵影響已達重度污染 官方提示減少外出北京極端強風843棵路樹倒塌 不少樹木遭連根拔起 風力堪比颱風安徽六安路邊樹木突遭大風吹倒 55歲女途人被砸身亡沙塵罕見南下抵粵致空氣污染 為何能吹這麼遠？專家解讀