WeChat Pay HK 與深圳市南山區商務局繼首兩期「南山區入境消費券」活動獲得積極回響後，加碼推出第三期「南山區千萬級入境消費券活動」。第三期消費券活動於2026年11月13日正式開放領取，至2027年2月28日結束。第三期消費券分為「餐飲零售券」、「商圈優惠券」同「驚喜彩蛋券」三大類，消費低至4折，領券最高可享HK$600立減優惠。



活動入口及搶券時間

用戶可在WeChat Pay HK內地遊頁面選擇「南山區消費券」進入活動入口。活動期間，消費券於每日上午10時及下午4時限量發放，先到先得。自領取當日起僅3天有效，逾期自動作廢。線下亦可於指定商戶處掃描二維碼領券，需授權地理位置並處於深圳市內。

活動入口。（WeChat Pay HK）

餐飲零售券

南山區指定餐飲、零售商戶適用，涵蓋人氣餐廳、飲品店、咖啡店、超市、日用品、運動服飾等。活動期間，每位用戶最高可使用20張餐飲零售券。

餐飲零售券。（WeChat Pay HK）

商圈優惠券

商圈消費除了南山海岸城、K11 ECOAST可以使用，還新增了深圳灣萬象城、後海匯、KALEDO嘉樂道。指定商圈內參與商戶適用，適合逛街購物、休閒消遣，活動期間，每位用戶最高可使用20張商圈優惠券。

於南山海岸城及深圳灣萬象城使用「指定商圈商戶消費券」時，用戶需通過商場提供的「南山區入境消費券指定付款渠道」進行支付，使用消費券前需要與相關店員進行確認後再用券。

商圈優惠券。（WeChat Pay HK）

驚喜彩蛋券

包含餐飲零售和指定商圈兩款，活動期間，每位用戶最多可使用每款驚喜彩蛋券各3張，消費滿HK$1000立減HK$600優惠。

驚喜彩蛋券。（WeChat Pay HK）

離境退稅自動派券

離境退稅自動派券。（WeChat Pay HK）

完成以上指定消費和離境退稅到賬後，WeChat Pay HK將自動派發優惠券。單次最高可領HK$300立減券。無須手動領券，符合資格的可獲直接派券，退稅優惠券可於南山區消費券指定餐飲、零售、商圈商戶通用。

出行補貼有更新

WeChat Pay HK 還與滴滴出行發放價值150港元無門檻香港召車立減券（適用於目的地為深圳灣口岸的訂單）及低至5折內地召車優惠券（適用於目的地為南山區的訂單）。另外亦聯同環島中港通提供跨境巴士低至9折優惠，並新增與Klook合作，為南山區酒店及活動提供低至9折優惠。

南山區出行補貼。（WeChat Pay HK）